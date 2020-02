Ikonisk gade i vild forvandling

Verdensberømte Hollywood Boulevard med sin Walk of Fame står over for en gennemgribende renovering, som vil give mere plads til gående og cyklister og mindre plads til biler og busser. Planen blev fremlagt i sidste uge.

- Boulevarden har ikke nået sit fulde potentiale - langt fra.

- Vi tror på, at vi vil se reelle ændringer på denne historiske boulevard inden for nogle år, sagde byrådsmedlem i Los Angeles Mitch O’Farrell under præsentationen af det 90 siders tykke idéoplæg.

I dag består vejen af to kørespor i hver retning, en svingbane i midten, parkeringspladser i siderne samt fortov med de berømte kendis-stjerner.

Bliver planen gennemført vil to vognbaner og parkering blive skrottet, hvilket vil give plads til otte meter brede fortov med udeservering samt cykelsti og beplantning.

Sådan kan Hollywood Boulevard komme til at se ud med udeservering og beplantning. Illustration: Gensler

Ifølge Los Angeles Times vil der være tale om en af de største ombygninger af en hovedfærdselsåre i byens historie. Men det er ikke nogen nem sag at komme igennem med en reduktion af vejbaner, når man regerer i en by som Los Angeles, hvor privatbilisme er den altoverskyggende transportform.

Tidligere er det blandt andet blevet forsøgt på Vista del Mar tæt på byens internationale lufthavn. Vejbaner er efterfølgende blevet genoprettet, mens politikere er forsøgt afsat.

Derfor går Mitch O’Farrell også forsigtigt til værks og vil ikke lægge sig fast på en endelig løsning, før lokalbefolkningen er blevet hørt.

- Vi kan ikke bare sige 'ok, vej-slankekur på vej', og så er det det.

- Vi har set, hvad det har gjort andre steder, og jeg ved, det kan give bagslag, siger Mitch O’Farrell til Los Angeles Times.

Fra to kørebaner og parkering til en kørebane, cykelsti og mere plads til gående. Grafik: Gensler

Hollywood Boulevard besøges årligt af omkring 10 millioner turister. Den er ofte lukket for trafik, når der er filmpremierer.