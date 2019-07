Kaffe-crawl i bjergene

Noget af det mest fantastiske ved at rejse er, når man slipper ud af mainstream-turismens klør og møder det autentiske. I England kan du navigere efter pints på de lokale pubber for at finde det, i Frankrig sker det gerne over et glas vin – og er du i Portugal, skal du gå efter kaffebarerne eller pastelaria, som de ofte kaldes på det kanter.

I det store sydeuropæiske land ligger der bogstavelig talt en kaffebar på hvert gadehjørne, og de er altid et besøg værd. Kaffen er god, koster en brøkdel af de absurd høje danske priser – og så kan du ikke mindst møde de lokale.

Og jo længere væk du kommer fra storbyerne – jo mere autentisk bliver det.



João nyder omgivelserne, der ifølge ham er vigtige for et langt liv. Foto: Thomas Gösta Svensson

Ekstra Bladets udsendte til fulde, da der skulle hentes inspiration til en gåtur i bjergene på den portugisiske ø Madeira. Den trofaste følgesvend Google Map kunne ikke rigtig finde de store seværdigheder at gå efter, men der var til til gengæld overraskende mange kaffebarer i det ellers temmelig afsondrede terræn. En tilfældig blev plottet ind, og så var det eller på med vandrestøvlerne.

Efter nogle kilometer opad kommer den første bar til syne. Foran baren sidder en ældre mand. Han vipper lidt på hatten og peger gæstfrit på den tomme stol. Herefter starter en forunderlig samtale på en blanding af lidt engelsk, mit sparsomme skraldespands-spansk og tegnsprog. João er bonde og 79 år. En stolt mand med en livsfilosofi, man kunne lære meget af.

– Du skal tage det roligt, ingen stress – og så skal du have det her, siger han, mens hans hænder peger ud over det smukke landskab.



Miguel brugte opsparingen på en kaffebar på fødeøen Madeira. Foto: Thomas Gösta Svensson

kun João, der følger den opskrift på et langt liv. På næste kaffebar falder jeg i snak med Miguel. Han flyttede for en håndfuld år siden tilbage til fødeøen efter at have boet en menneskealder i Detroit i USA, hvor han arbejdede i bilindustrien. Nu har han brugt alle sparepengene på en kaffebar, fortæller han, mens han serverer en kop af det sorte guld.

– Livet i USA går for stærkt. Man glemmer at nyde det. Her kan man slappe af, fortæller han.

Endnu et livsråd rigere og kun 1,20 euro (ni kr., red.) fattigere var det afsted mod næste bar. Det blev til imponerende fire barer på den 15 kilometer vandretur i bjergene. Tak for kaffe.

Sådan bestiller du

FERIE’s udsendte nåede også forbi Carlos flotte kaffebar i bjergene på Madeira. Foto: Thomas Gösta Svensson

Du kan hurtigt komme galt afsted, når du bestiller kaffe i Portugal. Engelsk er bestemt ikke særlig gangbart, så det er meget godt at kunne et par kaffe-fraser. Du kan dog også de fleste steder få kaffe med mælk ved at bestille på spansk: café con leche.

Her er et par:

Espresso: ’um café’.

Espresso med lidt mælk (cortado): ’um pingo’ eller ’café pingado’.

Kaffe med mælk (latte): ’um meia de leite’.

En sort kaffe (americano): ’um abatanado’. Hvis du vil have lidt mælk i: ’um abatanado com um pouco de leite’.