Kickstart julen i Edinburgh

Med sine skæve, tætte bygninger, toppede brosten og små, krogede sidegader er der noget helt naturligt julet over den middelalderromantiske kulisse i Edinburghs ‘old town’.

Og når der fra midten af november også skrues op for juleriet i hovedstadens ’new town’ på den anden side af Princes Street Gardens, er der ikke mange bedre byer at komme i den helt rette stemning til højtiden i.

Det var netop langs den snart 200 år gamle park, at du finder byens store, traditionsrige julemarked med alt, hvad det indebærer af glühwein, bratwurst og Johnnie Walker-whisky.

Julemarkedet ved Princes Street Gardens var både hyggeligt, kitsch og corny - præcis som julemarkeder skal være. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mørket var ved at falde på, og julelysene for alvor begyndt at indramme markedet, da vi besøgte det en sen eftermiddag sidst i november sidste år. Der var ikke alt for mange mennesker, og vi kunne hygge os med stille og roligt at gå rundt langs de mange granpyntede træboder.

Her sælges både godter, julepynt, håndværk og alverdens andet tingeltangel, som intet menneske i virkeligheden har brug for, men som alligevel finder vej ned i ufattelig mange shoppingtasker, og på en måde er julemarkedet præcis, som det skal være.

Fra pariserhjulet fik vi et kig til byen fra oven og samtidig et overblik over markedet, som ligger på en skråning i tre ‘etager’ med et familievenligt julemands-land i de nedre dele af parken.

Heroppefra ligner klyngen af boder måske nok noget, vi kunne have besøgt hos vores tyske naboer, men helt ærligt så minder de fleste julemarkeder vel ret meget om hinanden. Og når blikket vendes mod den gamle bydel, tårner det karakteristiske Edinburgh Castle op over byen og efterlader ingen tvivl om, hvor vi befinder os.

Der er noget ret insisterende ved Edinburg Castle, og det er virkelig, virkelig svært at gå glip af. Hvis du vil ind og se det, koster det fra 18 pund for en voksen. På St. Andrews Day 30. november er det dog gratis. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Se også: Sri Lanka - det uspolerede Asien

Fæstningen er et must see i den skotske hovedstad. I virkeligheden er den svær at undgå, for den ligger på en udslukt vulkan – Castle Rock – 135 meter over havets overflade for enden af den gamle bydels hoved-shopping-gade The Royal Mile.

Men gør dig selv den tjeneste at betale entreen og lad dig føre tilbage i historien i både soldater, konger og dronningers fodspor. Der har været menneskelig aktivitet på Castle Rock i mindst 3000 år, og den første konge, der boede på Edinburgh Castle, var den skotske Malcolm III Canmore, som regerede fra 1058-93.

I dag kan du blandt andet se de skotske kronjuveler, fæstningens kanoner, og den imponerende festsal, The Great Hall, der blev bygget i middelalderen.

Fra Edinburgh Castle har du en fantastisk udsigt over byen og vulkanen Arthur’s Seat i baggrunden. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Efter besøget er det oplagt at trawle butikkerne igennem på Royal Mile. Her sælges alt fra tarvelige souvenirs til fin uld, skotskternede kilte og selvfølgelig whisky. Anti-juletyper kan glæde sig over, at der faktisk ikke er overvældende mange julelys og granpynt her i den gamle bydel – de middelalderlige bygninger er stemningsfulde nok i sig selv.

Stormagasinet House of Fraser havde ikke sparet på julelysene - og heller ikke tilbuddene. Der var masser af muligheder for at købe julegaver til gode penge, hvis man altså orkede de mange mennesker. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Andre kan skynde sig tilbage til Princes Street og de tilstødende gader, hvor du både kan nyde den georgianske arkitektur, shoppe i kædebutikker og blive væltet omkuld af julelysene i stormagasinet House of Fraser.

Se også: Vil du ligge på is? Bo på et magisk ishotel

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire favoritter i Edinburgh



Whisky-smagning

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

I Cadenhead’s lille, hyggelige forretning på The Royal Mile blev kæresten og storebror guidet kompetent gennem en syv-otte forskellige flasker fra Skotlands seks whisky-distrikter.

De smagte forskellen på de kraftigt røgede dråber fra Islay og mere komplekse og elegante af slagsen fra Speyside, og de oplevede, hvilken forskel to til tre dråber vand i whiskyen kan gøre for at udvikle smagen. Alt sammen tilsat tyk skotsk dialekt og sjove anekdoter om whiskyens og områdernes historie.

Pris fra 25 pund.

Kongeskibet

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det kræver en bustur til Leith – den tager en halv time – men det britiske kongeskib Royal Yacht Britannia, der ligger permanent fortøjret i Edinburgh, er helt klart et besøg værd.

Du bliver udstyret med audioguide på dansk(!) og bliver på en rigtig fin måde ført rundt på hele skibet. Du hører anekdoter undervejs og får endda lov til at se både dronning Elizabeth og prins Prins Philips private værelser og State dining room, hvor op til 96 gæster kan bespises ved det laaaaaange middagsbord.

Pris voksne/børn: 16,50/8,75 pund.

Mary Stuarts slot

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

The Royal Mile forbinder Edinburgh Castle i den ene ende og Palace of Holyroodhouse i den anden. Holyroodhouse er den britiske dronnings officielle residens i Skotland, og her – et stenkast fra byen – føles det som at stå ude på landet med Holyrood Park i baggrunden.

Inde på slottet bliver du ført fra det ene smukke rum til det andet. Blandt andet så vi de værelser, hvor den skotske dronning Mary Stuart boede fra 1561 til 1567. Det var før, hun endte som fange i England og blev beordret henrettet af sin kusine, den engelske dronning Elizabeth 1.

Pris voksne/børn: 15/8,75 pund.

Edinburghs undergrund

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

På rundvisningen i South Bridge Vaults blev vi ført ned til en undergrundsverden af små kamre og skakter, som gemmer sig under gaden på den centrale South Bridge i Old Town.

Da broen stod færdig i 1788, blev de fugtige hvælvinger indtaget af et utal af skumle smugkroer og fyldt med sod og røg fra larmende håndværksværksteder. Undergrunden blev hjem for byens fattigste og var et yndet skjulested for ligrøvere, som levede godt af at grave nyligt afdøde op på byens kirkegårde og sælge dem til universiteterne, som dengang havde svært ved at skaffe lig til dissekering på lovlig vis.

Der er mange forskellige udbydere og ture. Vi var med Mercat Tours på turen ‘Historic Underground’.

Pris voksne/børn: 15/9 pund