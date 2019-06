Kødbyen i Istanbul: Lokalt, kunstnerisk og roligt

Mellem de populære hovedgader og mest besøgte turistattraktioner i Istanbul findes et helle. Et område, som skåner dig for byens travlhed og turister, og som er mere kunstnerisk, hip og lokal

Som den største og mest befolkede by i Tyrkiet har Istanbul en masse at byde på. Her mødes Europa og Asien, og som turist kan du - ud over at besøge to kontinenter på samme tid - opleve arabisk kultur med et europæisk twist.

Travlhed præger byen, som vrimler med farverige folk, dyttende biler, høj musik, råb fra gadesælgere og hvæs fra vilde katte. Støjen, menneskemylderet og det konstante kaos kan dog gå hen og blive overvældende for danskere, som ofte er vant til albuerum.

Er det tilfældet, kan man med fordel besøge eller vælge at bo i Istanbuls upcoming område Karaköy. Her er der færre mennesker, og dem, der er der, er som regel hippe, unge tyrkere.

Selv om stedet i virkeligheden er ét af byens ældste og mest historiske områder, virker det moderne. Karaköy byder på masser af caféer og gallerier samt et festligt natteliv. Street art pynter de smalle gader, hvor kaffebarer og restauranter ligger side om side. Mest af alt minder området om Kødbyen eller Nørrebro, som man kender det fra København.

De smalle, hyggelige gader er fulde af restauranter, caféer og gadekøkkener. Foto: Helle Fuusager

end nogen byer i Europa, og derfor er placeringen vigtig, hvis man som turist ønsker at bevæge sig rundt mellem hovedstadens mange attraktioner.

Karaköy ligger mere eller mindre i smørhullet af alt det, du gerne vil se og opleve.

Bydelen ligger på den europæiske side af Istanbul, som også deles op i 'det gamle' og 'det moderne' område. Karaköÿ befinder sig her på den moderne side, men dog på kanten til den gamle - og det gør placeringen ideel for en turist.

Man føler, man er på et moderne open-air kunstmuseum, når man bevæger sig rundt i bydelen. Foto: Helle Fuusager

Du kan fra Karaköy uden problemer og på gåben besøge de gamle kvarterer om dagen. Her finder du de store attraktioner som Den Blå Moské, Topkapi-paladset, Den Store Bazar og andre historiske seværdigheder.

På samme måde kan du hurtigt gå til de mest populære shopping-gader på den 'moderne' side, hvor også de fleste restauranter og klubber ligger. Du har derfor heller ikke langt hjem, når du om aftenen har spist og drukket drinks.

I Karaköy findes masser af små, hyggelige hjørner. Foto: Helle Fuusager

Om dagen ses unge tyrkere hænge ud på terrasserne på Karaköys mange kaffebarer og caféer, som forvandles til festlige barer om aftenen. Unge sidder og nyder musik og øl udenfor, og vil man feste til den lyse morgen, skal man ikke gå langt. Nogle af de bedste natklubber findes nemlig i Karaköy. Eksempelvis Mitte og Finn Karaköy.

Om aftenen er der godt gang i bydelen, hvor unge tyrkere drikker øl, hører musik og hænger ud. Foto: Helle Fuusager

Man kan også starte aftenen med et besøg på den autentiske restaurant Duble Meze. Her møder du Istanbuls unge high society-klientel. Man skal kende restauranten for at finde den, og derfor er der heller ingen turister.

Til gengæld er der tyrkisk sang, dans og mad - gæsterne indtager nemlig deres måltid syngende, klappende og dansende til tyrkisk festmusik, og tjenerne må behændigt styre uden om de unge, mens de bringer mad og drinks rundt til bordene. Uden tvivl et besøg værd.