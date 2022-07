Kødorgier i Sofia

Restauranterne i Bulgariens hovedstad Sofia er hverken for miljøaktivister eller for sarte sjæle. Er du vegetar eller veganer hold dig langt væk fra traditionelle bulgarske restauranter

Hvad vil du sige til lammehjerne eller lammetunge serveret med stegte løg? Eller til fem kilo svine-, lamme-, okse- kyllingekød til ca. 700 kroner beregnet til 6-8 personer?

Der er grøntsager og forskellige sovser til, men det er kød, der er den langt overvejende ingrediens. Du kommer med garanti ikke sulten hjem efter besøg af et traditionel bulgarsk restaurant.

De store mængder kød, retterne består af, forsvinder dog overraskende hurtigt fra din tallerken, især hvis du skyller dem ned med nogle af de fyldige bulgarske rødvine.

Restauranten Hadjidraganovite kashti, tæt ved Sofias Hovedbanegård, lægger ikke skjul på, at restaurantens hovedingrediens er kød. Hver dag bliver et lam sat på spyd i restaurantens grill og senere serveret, eksempelvis som Voevodska sofra, den ovennævnte ret bestående af massevis af kød.

Grillet lammekød er en kendt bulgarsk specialitet - og til at betale de fleste steder. Foto: Ota Tiefenböck

Annonce:

Restauranten Hadjidraganovite kashti er ikke den eneste restaurant af sin slags i Sofia. Der er mange restauranter med samme koncept og disse traditionelle restauranter er uden tvivl til at fortrække, når man er i Sofia.

Forskellige multinationale kæderestauranter eller restauranter med international mad findes også i byen, men hvorfor spise mad, som mere eller mindre er ens over hele Europa, når man er i Bulgarien?

Det må nærmest være en pligt at udforske det bulgarske køkken, som naturligvis ikke kun består af kød.

Det er også kendt for sine salater, heriblandt den mest kendte af dem, Shopska salat. En salat med grøntsager og feta ost. Interessant og anderledes er også den kolde salatsuppe tarator eller nationalsuppen bob chorba, en bønnesuppe med tomater.

Foto: Ota Tiefenböck

De fleste bliver kun positivt overrasket over kvaliteten af de bulgarske retter samt over de bulgarske vine, som er af overraskende god kvalitet og som må betegnes som en ægte fornøjelse at konsumere.

Annonce:

At priserne ligger på omkring det halve - og ofte mindre end det, sammenlignet med Danmark gør naturligvis ikke lige frem et besøg på en bulgarsk restaurant dårligere.

--------- SPLIT ELEMENT --------

Restauranterne ligger skjult

Små, sjove restauranter kan tit befinde sig inde i halvskjulte baggårde. Foto: Ota Tiefenböck

Sofia har generelt et ganske bredt og varieret udvalg af restauranter, barer og værtshuse. Det eneste udfordring kan være at finde dem, især de mindre steder som ikke er rettet mod turister, men som ofte er de sjoveste at besøge.

Mange af de mindre steder ligger nemlig godt skjult i siddegaderne og i baggårde, som ind i mellem mere ligner en privat gård eller parkeringsplads for beboerne frem for et sted, hvor der kan ligge en god restaurant, et stemningsfuldt værtshus eller en smart bar.

Bulgarske navne og kyrilliske bogstaver på skiltene, som henviser til stederne, og som de fleste skandinaver har svært ved at læse og forstå, gør ikke opgaven nemmere.

Vælg en kraftig og fyldig bulgarsk rødvin til maden. Foto: Ota Tiefenböck

Annonce:

Men det handler dog blot om at udforske, gå ind i baggårde, hvor der er mennesker, da det som regel vil være et godt tegn på, at der foregår noget. Sofia er en tryg by at bevæge sig rundt i. Det eneste der derfor kan ske er, at en baggård virkelig kun er en baggård og man kan prøve den næste.

På et tidspunkt bliver man heldig og opdager et festligt sted. Et godt område at søge er omkring Slavejkovpladsen, som gemmer på mange gode og spændende og hyggelige steder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Få, men flotte seværdigheder

Alexander Nevsky-katedralen er bygget i neo-byzantinsk stil og en af de 50 største katedraler i verden. Foto: Ota Tiefenböck

Sofia er ikke kun mad og drikke. Byen rummer også seværdigheder.

Omfanget af disse er begrænset, og de er nemme at spadsere i mellem. Heriblandt Sofias seværdighed nummer et, Alexander Nevski Katedral, som er en af de smukkeste bygninger ikke blot i Bulgarien, men i hele Balkan.

Katedralen, med plads til op til 5.000 mennesker, er en af de største kristen-ortodokse bygninger i verden og er absolut en stor oplevelse.

Foto: Ota Tiefenböck

Ikke langt fra Aleksander Nevski katedralen ligger mange andre interessante kirker og museer, oplagte at se under besøget af Bulgariens hovedstad.

Annonce:

Og skulle turen mellem disse seværdigheder alligevel være for lang og udmattende for den rejsende, er det absolut ikke noget problem at finde sted til forfriskning undervej, hvor man kan samle kræfterne igen.



Har du allerede haft ferie - eller er der alt for længe til? Så er her ikke færre end 27 anbefalinger af de allerbedste streaming-tilbud lige nu!

--------- SPLIT ELEMENT ---------