Koh Jum - Thailand som i gamle dage

Hvide strande, der strækker sig dovent så langt øjet rækker. Palmer, der slænger sig udover det svale smaragdgrønne vand. Og duften fra de thailandske gryder fyldt med varme krydderier og lynstegte grøntsager.

Der er mange gode grunde til, at danskerne er blevet vilde med Thailand. Og selv om det sydasiatiske land i årevis har været blandt de foretrukne rejsemål i de kolde vintermåneder, så er det stadig utrolig billigt at opholde sig i landet.

Men med populariteten kommer også en slagside. At mange thailandske destinationer efterhånden drukner i insisterende sælgere med ligegyldige kopivarer, go-go barer med unge kvinder på jagt efter rige vesterlændinge og intetsigende restauranter med højlydt karaokemusik og menukort på syv forskellige sprog.

Men kigger man lidt væk fra turistmagneter som Phuket, Koh Samui og Koh Phi Phi, hvor tusindvis af danskere hvert år holder vinterferie, så er der stadig masser af perler, hvor livet fortsat går sin stille, charmerende gang – og hvor de nok lever af turisme, men også i balance med den thailandske kultur og natur.

Et af de steder er den lille ø Koh Jum tæt ved voldsomt populære Koh Lanta. Fordi det er en smule mere besværligt at komme dertil, er masseturismen endnu ikke slået for alvor igennem på Koh Jums godt og vel 30 hoteller.

Der er kun pools få steder, biler er der endnu færre af, og wifi’en er ikke af højeste karat. Til gengæld er der fred og ro til at nyde de fantastiske strande, grønne jungleklædte bakker og den velkendte thailandske gæstfrihed.

Masseturismen har endnu ikke for alvor sat sit præg på Koh Jum, og derfor fylder den thailandske kultur med drager og buddhaer en del. Foto: Jesper Nielsen

hoteller i alle prisklasser, og hvad enten du er til at dase i vandkanten eller til en mere aktiv ferieform, så har du muligheden her.

Det stille, krystalklare vand giver gode muligheder for at sejle i havkajakker, nærliggende koralrev giver noget af den bedste dykning eller snorkling i regionen, og den uspolerede natur på øens højeste punkt (Ko Pu, 395 meter, red.) er perfekt til vandretur. Og når du toppen, får du en helt fænomenal udsigt – blandt andet til Koh Phi Phi, der ligger cirka 25 kilometer væk.

Det skal dog siges, at øens helt store trækplaster er de uspolerede, kridhvide sandstrande, der ligger som perler på en snor ned langs den vestlige kyst. Mod nord er det mest klippestrande, mens stranden mod syd er en lang sandstrand, der strækker sig kilometer efter kilometer. Her kan du virkelig få oplevelsen af at have det hele for dig selv.

Uanset hvor du befinder dig, kan du også være sikker på solnedgange så smukke, at det kan imponere selv den mest kræsne Instagramer.

Dyrelivet i havet ud for Koh Jum og flere af de andre øer i området er særdeles sprudlende. Og det kan opleves både med og uden ilttank på ryggen. Foto: Jesper Nielsen

til natur og rigt dyreliv, så er der også rig mulighed for at få en oplevelse med hjem. Fordi øen hverken er overbefolket eller udviklet, så er der masser af dyr.

Dovne varaner, der slentrer langsomt rundt i strandkanten, rovfugl, som holder øje med nemme måltider fra det høje og tusindvis af eremitkrebs, som man især kan se om natten, når de leder efter mad i vandkanten.

Og er man rigtig heldig, kommer en flok vilde makakaber ned fra midten af øen og hilser på, mens du slænger dig i din hængekøje. I modsætning til andre steder i Thailand, hvor disse flokke kan optræde småaggressivt overfor turister, er aberne her på øen stille og rolige.

Det eneste, som Koh Jum ikke har, er natteliv og shopping. Når klokken passerer 22.00, så er de fleste steder lukket ned, og så er der ikke meget andet at lave end at lægge sig til at sove. Eller måske læse en bog, mens man lytter til bølgernes stille skvulpen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Klassedykning i området

Da undertegnede besøgte dykkersitet Koh Haa, var vi så heldige at opleve en stor hvalhaj på nærmeste hold. Dykkene bød desuden på adskillige havskildpadder, muræner og tusindvis af farverige revfisk. Foto: Jesper Nielsen

Havskildpadder, rokker, barracudaer, muræner, og måske hvis du er heldig en majestætisk hvalhaj.

Det er blot nogle af de dyr, du kan opleve under havoverfladen, hvis du spænder en ilttank på ryggen og hopper i ud for Koh Jum.

I nærheden ligger nemlig nogle af de allerbedste divesites i Thailand. Den såkaldte blegning af koralrevene – at havtemperaturen er så høj, at det slår de sårbare dyr ihjel – er på ingen måde udpræget her. Og derfor stortrives de små, farverige revfisk. Og hvor det myldrer med småfisk, kommer større dyr til, hvilket er enhver dykkers drøm.

Især lagunen Koh Haa kan anbefales. Udover det sprudlende dyre liv og de farverige koraller, har du her også mulighed for at dykke i grotter og den såkaldte skorsten – en smal passage, hvor der lige er plads til en dykker af gangen. Når du ikke er under overfladen, kan du nyde synet af de krystalklare, azurblå vand og evt. tage en snorkeltur i de lavbundede områder.

I alt er der 12 forskellige divesites på Koh Haa, og typisk kan man nå tre af dem på en dag.

Udover Koh Haa kan Koh Rok og Hin Muang også anbefales. Alle disse dykkerudflugter vil typisk være tage en hel dag, hvoraf tre-fire timer går med at sejle frem og tilbage. Priserne ligger omkring 700-800 kroner for tre dyk med alt udstyr, guide og fuld forplejning ombord.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du bo

De fleste af hotellerne langs øens vestkyst er ekstremt børnevenlige. Foto: Jesper Nielsen

I den billigste ende helt mod syd ligger Joy Bungalows. Hytterne, der er rene og pæne, er i den beskedne ende, hvilket priser fra 179 kroner i døgnet også indikerer. Til gengæld ligger de bedste bungalows i allerførste række ud til havet, og området omkring er hyggeligt og familievenligt.

I mellemklassen finder man børnevenlige Andaman Beach Resort, der godt nok kun betegner sig selv som et tostjernet resort, men som har alt, hvad man har brug for. God restaurant, imødekommende personale, massage, legeplads og hotellets placering ned til vandet er genial.

Priser fra 300-500 kroner for en familiehytte med plads til fire i første række til vandet er så absolut rimelig. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er en pool. Til gengæld er man fri til at benytte nabohotellets pool, hvis bare man lægger lidt i restauranten.

I den dyreste ende er Koh Jum Beach Villas, som er et fantastisk hotel med store, lækre bungalows, der kan huse helt op til 10 personer. Flere af dem har private pools, og resortets område er lækkert indrettet med tæmmet jungle og flotte teaktræshytter. Restauranten er af mere vestlig standard, men selvfølgelig med hovedvægt på thairetter. Priserne går fra 2500 til 7000 kroner i døgnet. Men her taler vi virkelig også om luksus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan kommer du dertil

Der er ret stor forskel på høj- og lavvande langs øens vestkyst. Om natten pibler det frem med eremitkrebs, som især børnene er vilde med at holde øje med. Foto: Jesper Nielsen

Der er ikke en lufthavn på Koh Jum. Og selv om man ankommer til øen af vandvejen, så er der faktisk ikke engang en rigtig havn.

Man skal med færge fra enten Krabi eller fra nærliggende Koh Lanta. De afgår to gange om dagen og gør stop midt på havet ud for Koh Jum.

Her venter et par håndfulde af de såkaldte longtail-både klar til at fragte gæster og bagage tørskoet i land.

Norwegian har direkte fly til Krabi lufthavn, men alternativt kan man også flyve til Phuket, så har man bare et par timer foran sig i minibus, inden man stiger ombord på færgen.

Alle hoteller er som regel utrolig flinke til at hjælpe med at arrangere transport fra lufthavn til hotel – og faktisk er det oftest den billigste løsning.