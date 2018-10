Kom tæt på kødædende komodovaraner

Mit hjerte hamrer hurtigere og hårdere end normalt. Jeg sætter mig forsigtigt ned på hug og klikker løs på kameraet. Jeg når ikke at tage mere end tre billeder, før den to meter lange øgle pludselig vender sig mod mig. Jeg farer op og tager fire-fem lynhurtige skridt væk.

– Ikke løbe, ikke løbe, lyder det fra vores lokale guide Wing.

Men det er altså svært ikke at løbe, når en kæmpe, kødædende komodovaran pludselig retter sit sultne blik mod en.

Jeg befinder mig på øen Rinca i Indonesien. Et af de få steder i verden, hvor komodovaranen lever i naturen.

På øen er det ikke kun komodovaranerne, som man skal tage sig i agt for. Ifølge vores guide lever der også farlige edderkopper og slanger på land, og i vandet hundredvis af krokodiller.

Jeg troede faktisk ikke, at der boede mennesker på øen, men Wing fortæller, at han er vokset op her.

I landsbyen bor der 1000-1500 mennesker, som hver dag lever tæt med de mange livsfarlige dyr.

Øen kan kun besøges ledsaget af en guide. Vedkommende gør sit bedste til, at ingen kommer til skade under besøget. Hvis man er en større gruppe, skal der helst to til: En forrest og en bagerst. Guidernes vigtigste – og eneste – redskab mod de store øgler er en lang pind, der deler sig i to i den ene ende.

Derfor skal man holde sig på fem meters afstand – og må ikke lave pludselig hurtige bevægelser. Medmindre en komodovaran bliver aggressiv.

– Så løb, løb, løb, så hurtigt du kan. Zigzag, zigzag, lyder det instruerende fra Wing. Komodovaranerne kan løbe op til 20 kilometer i timen. Det er sjældent, de angriber mennesker, men det sker af og til, og det har kostet flere menneskeliv gennem tiden.



Vores 26-årige guide Wing med vores eneste beskyttelse: En træpind, der deler sig i to for enden. Foto: Maja Grønholdt Jensen

, at en ældre mand i den landsby, som han bor i, for nylig blev angrebet og desværre mistede livet.

– Kan man se, om den er sulten, spørger en af de andre turister.

Guiden smågriner og svarer kækt, at en komodovaran altid kan spise, hvis der opstår en god mulighed for et nemt bytte. Dog spiser de typisk blot én gang om måneden.

– Men har du din menstruation, skal du passe på ekstra på. Det kan de lugte, forsikrer han.

Faktisk anbefaler de lokale slet ikke, at man som turist drager ud for at kigge på komodovaraner under menstruationen. Efter sigende kan varanerne lugte blod på over ti kilometers afstand.

Heldigvis lader ingen fra den gruppe, jeg følges med, til at have deres menstruation, og vi kommer alle trygt fra øen med en stor oplevelse i bagagen.

* * *

Oplev Indonesien til søs

Solnedgange er altid smukkere på havet. Foto: Maja Grønholdt Jensen

Båden vugger fra side til side, luften er frisk, men varm, og der er næsten ingen vind.

På begge sider af båden fascineres jeg af udsigten. Fine bakketoppe i grønlige og brunlige farver, hvor end øjet kigger hen.

Jeg føler altid, at jeg oplever mere, når jeg rejser rundt fra ø til ø med båd. Jeg kan få timevis til at gå med at observere naturen, vi sejler forbi.

Denne bådtur varer kun to dage og en enkelt nat, men programmet er tilrettelagt, så man oplever en masse undervejs.

Hvor end man kigger hen, er der en fin udsigt fra båden. Foto: Maja Grønholdt Jensen

Udsigten på toppen af øen Padar er hele turen derop værd. Foto: Maja Grønholdt Jensen

Jeg elsker smukke sandstrande. Pink Beach på øen Komodo levede helt op til mine forventninger. Foto: Maja Grønholdt Jensen

Snørebåndene er bundet, og jeg er klar til at trave til tops. Efter en lille halv time står jeg på toppen af øen Padar. Øen er kendt for en ubeskrivelig smuk udsigt, og nu ved jeg hvorfor. Fra toppen kan man se hele tre smukke uberørte sandstrande.Den er god nok. Som navnet antyder, er Pink Beach virkelig pink. Stranden ligger på øen Komodo, men ifølge kaptajnen skulle der ikke leve komodovaraner i dette område. Den sjældne strand får sin specielle farve fra foraminifera, som er organismer i havet, der producerer et rødt pigment på koralrevene. Når den røde farve blandes med det hvide sand, får det stranden til at fremstå pink.Det kan virke skræmmende at hoppe ned til så stort et dyr. Men trods djævlerokkens skræmmende navn og store vingefang er den ganske ufarlig for mennesker. Den lever nemlig af planter og smådyr. Ved ‘Manta Spot’ mødte jeg enkel djævlerokke, og det er altså en ubeskrivelig oplevelse at svømme rundt med så stort et dyr ved sin side.