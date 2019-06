Kongebyen Krakow

Et formidabelt kongeslot, en gigantisk markedsplads fra middelalderen, flere bydele optaget på Unescos verdensarvliste og en historisk ballast, der tager pusten fra de fleste. Det er blot noget af det, du kan opleve i Krakow i det sydlige Polen.

Som by er Krakow både magi og mesterværk. De brostensbelagte gader i Polens gamle kongeby genlyder af skarpe klik fra hestesko fra de mange hestevogne, der triller rundt allevegne. Der er mange turister i byen, men dem slipper man let af med, hvis man trasker ned i sidegaderne til det evigt travle Rynek Glowny, som er Krakows historiske hjerte.

En kæmpe plads med den ikoniske markedshal Sukiennice i midten. Her ligger historiske caféer, som har haft besøg af både Lenin og topnazister i fordums tider.

Skråt overfor ligger Maria-katedralen. Hver time lyder der trompetmusik fra katedralens tårn ud over hele byen, og trompetisten sørger altid for at vinke ned til folket med sit instrument.

Den gamle jødiske bydel Kazimierz i Krakow er fyldt med liv om aftenen. Her er et hav af restauranter og klezmer-musikken genlyder i den snævre gyde. Foto: Peder Nederland

Man kan let vandre en dag eller to rundt i Krakows gamle historiske bydel. Der er hundredvis af restauranter og caféer og et utroligt liv i gaderne. Men Krakow har meget mere at byde på. Det historiske kongeslot Wawel er måske byens største seværdighed. Her var magtens centrum, da Krakow engang var hovedstad i det polske rige.

Fra slottet har man en smuk udsigt over Wisla-floden og store dele af byen. Der er kø for at komme ind på det overdådige slot, og derfor er det nødvendigt at reservere billetter i forvejen. I krypten ligger ikke bare Polens royale begravet, men også præsident Lech Kaczynski, som blev dræbt i en flykatastrofe ved Smolensk i 2010.

Kort om Krakow Krakow er med knap 800.000 indbyggere Polens næststørste by.

Den er også en af landet ældste byer, og indtil 1596 var den Polens hovedstad.

Byen ligger sydligt, tæt på den slovakiske grænse.

Ved foden af Wawel-slottet tager en anden bydel over. Kazimierz er området, som husede kernen af det jødiske liv i Krakow gennem mange hundrede år. Bydelen er fyldt med synagoger og jødiske institutioner, men den er først og fremmest centrum for et hav af hyggelige restauranter og barer. Om aftenen siver klesmermusik ud fra grønne gårdhaver, som er proppet med mennesker.

Kazimierz er også hjemsted for kunst, gallerier og hipstere. På Plac Nowy kan man forsøge sig med en særlig fastfood, som er typisk for Krakow. Navnet er zapiekanki og er egentligt et overskåret flute med alt muligt eller umuligt fyld ovenpå. Men det er en Krakow-specialitet.

Der er farver, kunst og stemning i Krakow, som er Polens perle. Foto: Peder Nederland

Krydser man floden fra Kazimierz, kommer man til bydelen Podgorze, som er bakket og klippet. Her lå den jødiske ghetto fra 1941 til 1943. Krakows jøder blev samlet her, inden de blev fjernet og likvideret af nazisterne. Der er stadig rester af ghetto-muren og et glimrende museum på Plac Bohaterow Getta.

Her ligger det berømte ’Ørne-apotek’, som i dag er et museum, der hylder polakken Tadeusz Pankiewicz. Med fare for sit eget liv drev han i årevis apotek i ghettoen, samtidig med at han i hemmelighed hjalp et stort antal jøder. Museet er en lille perle og absolut et besøg værd.

En af Krakows mere oversete attraktioner er Planty’en. En park, der ligger i en beskyttende ring rundt om den gamle bydel. Her kan man slappe af eller slentre i grønne omgivelser og lytte til fuglene, selvom man er midt inde i en storby. Det er en fredelige oase, som altid er inden for gåafstand, når man vandrer i Krakows gamle bydel.

Dybt berørt i Auschwitz

Der er to kz-lejre i Auschwitz. Begge bør besøges. Her er det store vagttårn i den enorme Auschwitz II-Birkenau. Foto: Peder Nederland

Nogle steder glemmer man aldrig. Man går derfra dybt berørt. Med et lille ar i sindet. Sådan et sted er Auschwitz-museet. På polsk hedder byen Oswiecim, den er beliggende 75 km fra Krakow, men det er under det tyske navn Auschwitz, at hele verden kender til menneskehedens mest brutale udryddelses-fabrik.

Det var her, nazisterne kynisk og effektivt satte massemord i system, så op mod 1,5 millioner mennesker – jøder, sigøjnere, kommunister, Jehovas vidner og krigsfanger – blev gasset ihjel og brændt i krematorieovne, der kørte i døgndrift.

I dag er resterne af de to koncentrationslejre, Auschwitz I og Auschwitz II-Birkenau, et af verdens mest dystre museer og mindesmærker. Man kan både se film og læse et hav af bøger om nazisternes masseudryddelse på forhånd, men mødet med skiltet ’Arbeit macht Frei’, pigtråden, vagttårnene og ruinerne af gaskamre er stærkt og skræmmende.

Her er samlet gigantiske bunker af afklippet hår fra dræbte jøder. Hår som blev genbrugt af tyske virksomheder. Der er også bjerge af sko fra kvinder, børn og mænd, der blev tvunget fra deres hjem og fragtet i kreaturvogne til døden i Auschwitz.

Og så er der størrelsen. Ikke mindst Auschwitz II-Birkenau er enorm. Fra indgangstårnet kan man skue ud over resterne af hundredvis af træbarakker, der under krigen var proppet med tvangsarbejdere, som blev gasset, når naziregimet ikke kunne bruge dem længere. Det var her, helvede på jorden var.

Et besøg i Auschwitz kan gøres på to måder. Den lette og lidt dyrere løsning er at booke et besøg med en turarrangør i Krakow. F.eks. Cracow City Tours eller Cracow Tours. Så bliver man hentet og bragt og vist rundt i en gruppe på en treenhalvtimes-tur i Auschwitz. Hvis man vil klare det selv, skal man booke en rundvisning i lejren et godt stykke tid i forvejen på hjemmesiden auschwitz.org.

Der går både tog og busser fra Krakow til Auschwitz, og der er gratis shuttlebus mellem de to lejre i Auschwitz.

Der er flere restriktioner for besøgende. F.eks. må man ikke medbringe en taske eller rygsæk, der er større end 30 x 20 x 10 centimeter. Der er mulighed for at deponere større tasker i et skab.

Også værd at tjekke ud

Musikken spiller for turisterne rundt omkring i Krakow. Foto: Peder Nederland

Krakow har mere end nok til at holde selv den mest aktive turist beskæftiget i et par uger. Her er nogle af byens øvrige seværdigheder:

Schindlers fabrik-museet, som har Krakow under Anden Verdenskrig som tema. Mange kender filmen ’Schindlers liste’ om manden, der hjalp jøder under krigen. Museet er meget populært, og man bør booke billetter i forvejen.

Wieliczka-saltminen ca. 15 km fra byen. Her kommer halvanden million besøgende hvert år. Mest prominente gæst i nyere tid var nok Bill Clinton.

Nowa Huta. Har man hang til socialistisk realisme, så er bydelen Nowa Huta, som blev grundlagt af sovjet-russerne, et besøg værd. Arkitektur for arbejderklassen i fornemmeste stil.

Pavebyen Krakow. Polens berømte faderfigur, Pave Johannes Paul den Anden, var i en årrække kardinal i Krakow, og intet sted banker hjertet mere stolt over den afdøde pave. Gå i hans fodspor i byen, og besøg museer og lignende.