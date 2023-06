Kongen af Kreta

Chania er en de feriebyer i Middelhavet, der har flest danske gæster i løbet af sommersæsonen. Som Kretas turistmæssige hovedby med ditto lufthavn er det kun naturligt, at mange turister med rødbedefarvet pas kigger forbi de snævre gader i den gamle venetianske havneby.

Men når man løbende har besøgt byen de seneste tre årtier, så har man også bemærket, at gadebilledet har ændret sig. Eller rettere overgivet sig til masseturismen. Nu er der Starbucks-caféer og ballonsælgere, og restauranterne på havnefronten har stort set identiske menukort tilpasset turistmaverne.

Lad nysgerrigheden styre i Chanis små sidegader og havneområde, man ved aldrig, hvornår man går lige ind i en skakturnering. Foto: Søren Sorgenfri

Eller i hvert fald den appetit på noget gennemsnitligt, som turistfælderne tror, alle Kretas gæster har. Der er dog stadig mulighed for at udforske byen bygget på en bosættelse fra antikken - Chania er i øvrigt opkaldt efter et venetiansk ammunitionsdepot - man skal bare se sig godt for.

Markedshallen Agora

Chanias overdækkede markedshal Agora er mere end 100 år gammel og bygget med inspiration fra markedshallen i den franske havneby Marseille.

Også her har turismen sneget sig ind og hånd i hånd med supermarkedskæder ændret markedshallens rytme. Det er dog stadig et godt sted at søge hen for at spise en autentisk lokal frokost. Tidligere var de små madboder frokoststeder for enkemænd og taxachauffører, hvorfor priserne var lave, og konkurrencen hård.

Fiskehandlerne sørger for frisk fangst til frokoststederne i Chanias markedshal. Arkivfoto: Flavijus Photo

Priserne har fået luft under vingerne, men er stadig rimelig ikke mindst med tanke på alle retter tilberedes med friske råvarer fra markedshallens fiskehandlere, slagtere og grønthandlere. Hvis du er en foodie, så er det her, du kan finde de retter, som du ville ønske, de store restauranter på havnepromenaden havde på menukortet.

De lokale fiskere går stadig ind ved det gamle værft med nattens fangst. Foto: Per Bjørkdal

Besøg også grøntsagsmarkedet Laki, der hver lørdag formiddag løber af stablen i Chanias inderhavn. Priserne er i bund, så sørg for at støtte de lokale sælgere, der sælger alt fra jordbær til melon, feta og oliven.

Lørdag formiddag er der grøntsagsmarked i Chanias inderhavn. Foto: Marianne Frederiksen

Det tyrkiske kvarter

Måske kender du det, når man pludselig opdager at man nærmest er suget ind i en flod af turister, der alle går den samme vej? Så stop op, og søg om bag markedshallen Agora. Her kommer du ind i Chanias gamle bydel, der er delt op i forskellige kvarterer og har navne efter tidligere tiders bygherrer.

Det tyrkiske kvarter er således et levende minde fra dengang, ottomanerne styrede Middelhavet, men i dag er den lille bydel et populært område for byens lokale. Når mørket falder på, fyldes de snævre gader af lokale, der nyder caféer, butikker og restauranter, og husk, at kretenserne ikke går ud før sent på aftenen.

Chanias gamle bydele er en fotogen rigdom af snævre brostensbelagte gader. Foto: Søren Sorgenfri

På grund af Middelhavets høje temperaturer giver det ikke mening for kretenserne at råbe på to kilo koteletter i fad kl. 17.30.

Ved den tyrkiske bydel ved en af byens to bevarende minareter, der er nabo til et flot restaureret kloster, er således et af Chanias mest populære steder at mødes. Besøg også Topanas - det venetianske distrikt - samt det jødiske kvarter.

Stil dig op i køen til Chanias billige markedshandlende. Foto: Marianne Frederiksen

Solnedgang fra værftet

Hvis man følger Chanias havnepromenade til højre, så vil man bemærke, at hovedparten af turiststrømmen, der beundrer havnen og det gamle egyptiske fyrtårn, vender om og går tilbage igen, så snart rækken af restauranter ophører.

Det er en fejl.

Fortsæt bare rundt om hjørnet, og opdag Chanias nye marina - Kretas mest livlige - samt istandsatte værftsbygninger, moler og lagerbygninger fra middelalderen i bydelen Arsenali. Det hele nænsomt restaureret og med mulighed for at følge yderhavnens værn mod havets rasen. Herfra kan man med lidt koldt i glasset se solen gå ned over det berømte smukke fyrtårn, som er Grækenlands ældste.

Chanias marina er ofte overset af turister. Arkivfoto: Vitmark Photo

Tre retter du skal prøve

Kretattotourta er en madtærte med lam. Arkivfoto: Tripadvisor/Giovanni S

Alle græske øer har deres signaturretter, og Kreta er naturligvis ingen undtagelse. Her er tre retter, du skal sætte tænderne i.

Gamopilafo

Navnet betyder egentlig bare ’bryllups-ris’, fordi denne ret, der minder om den italienske risotto, typisk serveres til bryllupper og helligdage, men serveres også ofte på autentiske restauranter.

Risene koges møre i en fond baseret på kød og røres til sidst med smør, urter og citronsaft.

Sfakia

Madpandekager, der ikke har meget med danske pandekager at gøre. Sukker og andre tryllerier er nemlig erstattet med brændevinen raki som smagsgiver.

Pandekagerne steges i lidt olivenolie, fyldes med friskost og urter og findes typisk på sydkysten.

Kreatotourta

Det bjergrige Kretas landbrug går hånd i klov med får og geder, hvilket kan smages i denne lammetærte, der er et lokalt særkende for Chania.

Som madtærte er den ikke så sovset og flydende som engelske pies, men langt mere fast i strukturen, hvilket afspejler tærtens historie som ideel fastfood for fårehyrder, hvilket naturligvis i tidernes morgen har ført til en akavet stemning hyrde og fåreflok imellem ved frokosttid.

Gode strande nær Chania

Agioi Apostolis strande er værd at tage bussen til. Arkivfoto: Tom Auzin

Kreta har en rigdom af gode strande, og lejer man bil, så finder man hurtigt en oase et sted langs kysten. Men tæt på turistbyen Chania findes der gode strande, der kan nås på en kort køretur med bybussen.

Agioi Apostoli

15 minutters buskørsel fra Chanias torv ligger Agioi Apostoli. Her er ikke tale om en strand, men tre små bugter, der alle er populære blandt de lokale på grund af de skyggefulde træer.

Gå gerne ud til den lille kirke på klippepynten, og nyd udsigten.

Chrissi Akti

Navnet betyder ’den gyldne strand’, hvilket giver god mening, når man træder ned i det bløde og ofte ret varme, gyldent mørkegule sand.

Det er en af de strande, der ligger tættest på Chania by, og er blot et par busstop før Agioi Apostoli.

Souda-bugten

Omkring syv kilometer fra Chania ligger Souda-bugten, som man nemt kommer til med taxa eller bus, idet hovedvejen til lufthavnen snørkler sig forbi oppe på plateauet oven for stranden.

Souda har i årtier været ikke mindst base for krigsskibe, men har i dag et langt fredeligere formål, nemlig afslapning. På grund af den centrale placering er Souda også ideel til et dyp i løbet af dagen, hvis man er på vej til eller hjem fra et udflugtsmål.



