Krabi med børn: Tag flugten

Ved at bruge sølle 11 timer i et fly kan du skifte frikadelle-Danmark ud med eksotiske Thailands gyldne sandstrande, billig mad i Michelin-klassen og solgaranti.

Flyselskabet Norwegian tilbyder direkte fly til byen Krabi i den sydlige del af Thailand, og selvom selve flyveturen næppe vinder priser for komfort, så er det pengene værd, når du på så kort tid og uden at skulle tilbringe timer i en ukendt russisk lufthavn kan stå i Thailands paradis.

Du skal dog ikke bruge lang tid på flyet til Krabi, før du finder ud af, at det er en populær destination for børnefamilier. Decibel-niveauet er højt, og man skulle næsten tro, at de mange børn havde en intern konkurrence om at skrige højest, men så længe forberedelsen er på plads, går det hele af sig selv.

Når du endelig er fremme, må du sande, at selve Krabi by ikke har ret meget at byde på. Der er med garanti nogle fine hoteller, men ellers er det ikke her, du skal finde oplevelserne, der kan gøre dit postkort endnu mere interessant.

Men hvad så? En anden storby i området er byen Ao Nang. Et klassisk ferieområde med barer, restauranter, dyttende tuk-tuks, gadekøkkener og kaotiske markeder. Den fulde Thailand-oplevelse, hvor også Ao Nang Beach kan nydes i dagtimerne. Måske den mest berømte strand i området, og du kan sagtens bruge en masse dage her.

Der er bare et problem: Jo mere centralt du befinder dig, jo dyrere bliver det. Sammenlignet med andre steder i provinsen er Ao Nang mindst 20 procent dyrere, så der er kun en ting at gøre, hvis du vil have mest ud af ferien med din familie. Tag flugten fra de store byer. Så er der også mere ro, plads og tid til at nyde de små.

Paradis rundt om hjørnet

Det kan være noget af et projekt at rejse med børn, men når man først er fremme, er det herligt. Foto: David Attardo

Med et lille barn eller en hel ’Far til fire’-familie på slæb, kan det være et større projekt at transportere sig ud til en af de mange øer, der ligger syd for Krabi.

Når man først er fremme, er de med garanti smukke og fantastiske, men der er et nemmere og mindst lige så smukt alternativ. Et paradis lige rundt om hjørnet. Fra Ao Nang Beach og Ao Nam Mao Pier kan du tage en long-tail boat direkte til Railay Beach, og det tager kun små 20 minutter.

Railay Beach er egentlig en del af fastlandet, men den lille by er omringet af klipper, så det er umuligt at komme dertil, medmindre du sejler. Derfor er det i praksis en ø. Og det kan du mærke med det samme. Foruden den klassiske ø-stemning, hvor alle hjælper alle, er der masser at tage sig til. Hovedgaden ulmer af liv, og for enden finder du Railay Beach, der kunne være taget direkte ud af et postkort.

Aberne på Railay Beach er over det hele. Foto: David Attardo

Omgivet af kæmpeklipper og krystalklart vand kan du nyde hele dagen på stranden og spise frokost på en af de mange restauranter på hovedgaden. Når det bliver aften, kiler solen sig ned mellem vand og klipper, så hele himlen bliver orange. Ovenikøbet kan du også få følelsen af at spille med i ’Abernes Planet’. Railay Beach er fyldt med aber, der flyver rundt i træerne, hegnene og restauranterne.

En sjov lille gimmick, som de mindste også holder af at kigge på. Men pas på. Aberne er frække, så hold på hat, briller og de seneste indkøb, hvis du lige har været i supermarked.

Den lille perle

Tag ud på den lille strand med de mange restauranter nær Klong Muang. Foto: David Attardo

Det er ikke nemt at finde, men når du først har fundet det, vil du ikke væk derfra.

Vest for Krabi ligger stranden Klong Muang Beach, og når du har fundet den, så er du tæt på. Lidt længere vestpå ligger en lille strand, hvor du nærmest har det hele for dig selv. Stranden er kendt for sine mange små spisesteder, der næsten ligger nede i vandet.

Du må ikke snyde dig selv for en eftermiddag og en aften der. Når du har nydt solens varme og ikke mindst det friske vand, befinder du dig blot fire meter fra din aftensmad. De mange restauranter byder på alverdens oplevelser fra det thailandske køkken, og du kan tilmed nyde din Pad Thai, mens solen går ned om ørerne på dig.

Tre retter til to personer, drinks, vand og en børnemenu vil koste dig mellem 150-200 kroner. Du finder stranden ud for hotellet ’The Pelican Residence & Suites Krabi’, og når du først har fundet det, så finder du det igen. Vi var der i hvert fald et utal af gange.

Gode råd til børnefamilier

Foto: David Attardo

En af de mange gode ting ved Thailand er, at du for få penge kan komme ekstremt langt. Mad, drikkevarer og oplevelser koster nærmest ingenting, men der er en måde at spare endnu flere penge. Jo mindre byerne er, jo billigere bliver det.

Selvfølgelig er det et problem, hvis du elsker det funklende liv i de større byer, men hvis du bare gerne bare vil have ro, tid til børnene og masser af oplevelser for pengene, så find et af de mange hoteller lidt væk fra Krabi, Ao Nang og de andre store byer.

Pas på øerne: Mange af øerne er fantastiske, men det tager også lang tid at komme derud, ligesom bådturen kan føles som tortur, hvis du har børn med. Har du kun et par dage på en af øerne, er det måske værd at overveje at finde en anden løsning. Men hvis du har 14 dage, kan det sagtens være turen værd.

Gør det simpelt: Infrastrukturen og transportmulighederne får næppe de danske transportministre til at tage på inspirationstur til Thailand, så hvis du har børnene med, er det klart mest komfortabelt at gøre det enkelt og ikke skifte hotel for mange gange. Selvfølgelig er der forskel på hotellerne, men eksempelvis morgenmaden er identisk mange steder. Derfor kan det være en fordel at finde et godt sted og blive der.

Brug thailænderne: Thailænderne er nogle af de mest venlige mennesker i verden, og så er de gode til børn. Derfor kan du med ro i sindet lade dine børn lege lidt med de lokale, mens du nyder din drink og din aftensmad.