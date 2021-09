Krystalklart vand til dasere og vandhunde

Det er ikke nemt at være lillesøster til en kendis som Kreta, der er populær og ombejlet. Det bliver ikke bedre af også at være Rhodos’ lillesøster.

Rhodos er mindst lige så kendt og elsket som Kreta af danske sommerglade og solhungrende turister ... men så er det godt, at Karpathos er helt sin egen med en særlig omsust karakter.

Kreta, Karpathos og Rhodos ligger på en bueformet perlerække over mod den tyrkiske kyst og som Grækenlands forreste linje af øer ud mod det øvrige Middelhav.

Som en af Det Ægæiske Havs perler har Karpathos kun 6000 fastboende indbyggere, men det mærker man naturligvis ikke i turistsæsonen -uden at øen dog virker overrendt.

Og det er netop et plus ved Karpathos i forhold til de mere kendte naboøer. Det er lettere at finde fred og ro med et vist forbehold. Karpathos er på grund af sin beliggenhed kendt som ’vindenes ø’, og hvor turistmagneten Chania på Kretas nordkyst ligger i læ af øens Hvide Bjerge, så er vind og blæst mere lige i ansigtet på Karpathos.

Smuk landsby

Landsbyen Olympos på Karpathos nordlige del anses for at være en af Grækenlands smukkeste - som et levende postkort. Og i det hele taget er øens byer ret velholdte og idylliske, hvilket ikke mindst skyldes en tæt forbindelse til USA.

Eller rettere de lokale familier, der som følge af den fattigdom, der fulgte i 2. verdenskrigs kølvand, emigrerede til den amerikanske østkyst og over de seneste årtier er vendt tilbage med penge på lommen og mod på at investere i den fædrene ø.

Som i det øvrige Grækenland er sommermånederne med høje temperaturer, hvorfor vinden ofte er mere til glæde end til gene, når en brise svaler.

Lad os lige runde vindforholdene af - enkelte vil lade sig irritere, hvis blæsten rejser sig og pisker lidt sand ned ad stranden, og andre vil det ikke røre. Det er som med mælk i kaffen - enten kan man leve med det eller ej.

Karpathos højeste punkt er 1215 meter over havet, og udsigten er i sig selv et højdepunkt. Foto: Fotini Fragou/Søren Sorgenfri

Go’ vind

Og lad mig slå fast; man skal ikke tro, at ferien skal afholdes i stormvejr og stiv kuling, og da vinden oftest kommer fra nordvest, så kan strande i læ som Amoopi, Karpathos Beach, Achata, Kato Latos Kyra Panagia, Apella og Agios Nikolaos på østkysten anbefales.

Vindforholdene i bugtområderne kommer i øvrigt windsurferfolket til gode, hvor Karpathos slår både Kreta og Rhodos. Nybegynderne kan boltre sig i Chicken Bay med afdæmpede vindforhold og lære teknik og bræt at kende i ro og mag.

De øvede kan prøve kræfter med nabobugten Gun Bay, og profferne tager livtag med den noget mere iltre bugt, Devil’s Bay, hvor der i 2009 blev afholdt VM i windsurfing. 1-0 til lillesøster på vandsportsaktiviteter.

Karpathos i tal Højeste punkt: Mount Lastos på 1215 meter. Byer: Ti landsbyer på hele øen med Karpathos by og havn som hovedby. Højsæson: August er den absolutte højsæson med stort rykind. Derfor er øen populær blandt stamgæster i juni, hvor luft- oghavtemperatur hurtigt når sommergrader. Forbindelse: Flere danske rejseselskaber har direkte forbindelse til Karpathos, men der afgår også færger fra Kreta - ideelt til ’ø-hop’. Indbyggere: 6000

Snævre gader

Olympos er en af Grækenlands mest fotograferede landsbyer. Foto: Fotini Fragou/Søren Sorgenfri

Uanset om man er til action med mod på mountainbike, snorkling og vandring i bjergene, eller om man sætter pris på at trække stikket og bare læse bøger, så er Karpathos by, også kendt som Pigadia, et behageligt punktum, når dagen er omme.

Små snævre gader fører ned mod havnens restauranter, men tøv ikke med at søge ud i sidegaderne. Som tommelfingerregel bør man spejde efter et spisested, hvor der sidder mange lokale - og husk, de spiser tættere på klokken 23 end 19.

Restauranten Antama holder til i en af Karpathos’ ældste havnebygninger og gør en indsats for at bevare udtryk og vedligehold og er et godt sted at stifte bekendtskab med det lokale køkken.

Restaurantens grøntsager kommer fra egen have, og menukortet bærer - og tak for det - præg af, at man ikke som for en stor del af restauranterne på Kretas vedkommende har overgivet sig til færdigblandinger på frost.

Det enkle græske køkken

Alt godt fra havet på et fad. Foto: Fotini Fragou/Søren Sorgenfri

Med de mange bugter og strømforholdene omkring øen har fisk og skaldyr naturligvis en hovedrolle i det lokale køkken.

De tørre jorde medfører dog, at tomater, lam og får og stædige grønne grøntsager som spinat også er faste bestanddele af øens menukort sammen med naturligvis blæksprutter.

Varmen kan dæmpe appetitten, har jeg læst et sted, hvorfor de små lokale kødboller med myntedressing og grillet fladbrød kan være alt rigeligt, når først solen er gået ned.

Kødboller med mynte og andre urter er en lokal specialitet. Foto: Fotini Fragou/Søren Sorgenfri

Barske bjergretter

Tomater og oliven er hjørnesten i det sunde middelhavskøkken, men der er alligevel store regionale forskelle, og på de græske øer - især de mere barske af slagsen som Karpathos - er lam og får i centrum.

Visse udskæringer af lam og får kræver lang tilberedningstid, når de snurrer i gryden med tomater, løg, rosiner, olivenolie og lokale urter tilberedt i brændefyret ovn, og den dybe smag bærer belønningen i sig selv.

Lammekød deler vandene. Der er dem, der mener, det smager som en uldtrøje, og andre, der er helt pjattede med den særegne smag, men grækerne kan deres kram med lam, så hold dig ikke tilbage og prøv!

En lammegryde på Karpathos smager markant anderledes end tante Jyttes hårdtstegte serveringer til påske.

Oliven og olivenolie er uundværligt i det sunde græske køkken. Foto: Fotini Fragou/Søren Sorgenfri

Simple salater

Når internationale madmagasiner kårer klodens bedste salater, kan man være sikker på at finde græsk salat i Top Ti, men denne ferieklassiker er på sin egen måde et vidnesbyrd om et græsk køkken formet af årstidernes sæson.

Den græske salat er udelukkende sammensat af de grøntsager, der topper hen over sommeren. Agurk, tomater og rødløg er hovedbestanddelene hånd i hånd med råvarer med længere holdbarhed: olivenolie, rødvinseddike, tørret oregano, sorte oliven, lidt salt og fetaost.

Det er en supersimpel salat, men den afspejler det græske køkkens talent for at lave simple serveringer med stor smag.

