Kun få danskere tager turen: Overvældende Antarktis

For seks år siden kunne Henrik Møller Nielsen sætte hak ved en af sine absolutte drømmedestinationer, da han gik fra borde på det ekspeditionsskib, der havde sejlet ham til Antarktis, og han blev mildest talt blæst bagover af det syn, der mødte ham.

- Det hele er så stort, og naturen så overvældende, at det faktisk er svært at rumme og tage ind som menneske.

- Bjergene er så høje, luften så klar og gletsjerne stikker så dybt, at det ikke er til at forstå, og så står man der og kigger ud over en ismasse, der er så enorm, at den aldrig ender, og føler sig som et lillebitte menneske i det store billede.

- Det mest beskrivende ord, jeg kan komme på, er storslået. Ganske enkelt storslået og uberørt, tilføjer Henrik Møller Nielsen, der er Product Manager med ansvar for blandt andet Antarktis hos Jysk Rejsebureau.

Annonce:

- Til dagligt arbejder han med at sælge eventyr til rejselystne danskere, og selvom Antarktis er en destination, som mange går og drømmer om at besøge, er det kun omkring 15-30 danskere om året, der tager ud på den lange og dyre rejse.

De enorme isbjerge er noget af det første, man møder under indsejlingen til Antartkis. Foto: Henrik Møller Nielsen

En rejse i etaper

I fugleflugt er der 15.351 kilometer mellem vores lille kongerige og Sydpolen, men desværre kan man ikke bare hoppe ombord på en direkte afgang og flyve dertil, selvom man skulle mene, der var plads nok at lande på.

Det er langt mere omstændigt, men det er også dét, der gør rejsen til et vaskeægte eventyr, mener Henrik Møller Nielsen:

- For at komme til Antarktis, må man bryde rejsen op i mindre stykker.

- Først flyver man til Buenos Aires, derfra videre til Ushuaia, hvor man har nogle dage, inden man boarder ekspeditionsskibet sammen med videnskabsfolk, biologer og geologer. Der er en helt elektrisk stemning ombord, for alle er så spændte på den forestående ekspedition, siger han.

Annonce:

Når skibet stævner ud, kan man se frem til tre dages sejlads over Drakestrædet, som er berygtet for at være verdens farligste stræde med høj sø, og her bliver selv de stærkeste søulke til landkrabber, hvis de ikke har husket deres livsnødvendige søsygetabletter.

- Fordi det er et ekspeditionsskib, vil der være forelæsninger hver dag om naturen, dyrelivet og hvad man kan forvente at se, når man når frem. Så det er også en rejse, man bliver klogere af, siger han.

Pingvinkolonier er at finde overalt på det ellers ubeboede kontinent. Foto: Henrik Møller Nielsen

Uforudsigeligt program

For at gøre det hele en tand mere besværligt, er det også kun i den antarktiske sommer fra november til marts, at det overhovedet er muligt at besøge Sydpolen.

Vejret er simpelthen for barsk, uforudsigeligt og farligt, og det kan det også sagtens være om sommeren. De uforudsigelige og omskiftelige vejrforhold betyder også, at ikke to ekspeditioner bliver ens, fortæller Henrik Møller Nielsen.

- Der er ingen garanti for noget, andet end at man er garanteret at få nogle mindeværdige oplevelser med hjem i bagagen, uanset hvor man ender med at gå i land.

- Også afhængigt af, om man er der tidligt eller sent på sæsonen, siger han.

Foto: Henrik Møller Nielsen

Annonce:

Minder for livet

Til trods for det barske klima er Antarktis kendt for sit rige dyre- og fugleliv, især enorme kolonier af forskellige pingvinarter, og afhængigt af, om man kommer tidligt på sæsonen eller senere, kan man opleve pingvinerne ligge på æg, mens man senere på året kan se de små dunede - og ekstrem nuttede - pingvinunger.

- Man er der 100 procent på dyrenes præmisser. Man er deres gæst og skal tage hensyn til dem og kun gå på afmærkede stier, for at forstyrre dem mindst muligt.

Foto: Henrik Møller Nielsen

- For at passe på dyrelivet, må også kun 100 mennesker af gangen gå i land, og man må ikke have sine egne sko på, fordi de kan være forurenede, siger Henrik Møller Nielsen og fortsætter:

- Det er også fuldstændig som at træde ind i et National Geographic-program, og man kan bruge timer på bare at observere dyrene.

- Hver eneste gang jeg er i Zoologisk Have i dag og går forbi pingvinerne, sender duften af dem mig tilbage til Antarktis i tankerne. Så det er virkelig en rejse, man husker resten af livet, siger Henrik Møller Nielsen afsluttende.

Annonce:

Der findes i skrivende stund 193 medlemslande i FN, og danske Peter Schønsted har besøgt dem alle - plus et par stykker mere. Læs om hans vildeste eventyr her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------