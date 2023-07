Lækker lørdag i Berlin

Berlin er sammen med Rom, Paris og London de europæiske storbyer, der hitter for alvor hos danskerne. Det er ikke overraskende. Prisniveauet i Berlin er behageligt, udbuddet af kulturoplevelser omfattende, hoteller og vandrehjem til enhver pengepung og køre- eller flyvetid beskeden.

Men feriedage går på magisk vis altid hurtigere end arbejdsdage, så hvordan får jeg det optimale ud af min lørdag i Berlin?

Vi strikker dagen sammen for dig.

Følg Berlins skyline på din tur. Fra vandtårnet Tykke Hermann til tv-tårnet og videre forbi domkirken mod Rigsdagens kuppel. Arkivfoto: Elvira Kolomiytseva

Kollwitzplatz

Lørdage er lig med markedsdag på Kollwitzplatz i Berlins bydel Prenzlauer Berg. Du finder det nemt - bare gå efter profilen af det gamle, høje og tøndeformede vandtårn i Prenzlauer Berg, som de lokale kalder Tykke Hermann. Det er fra 1877 og dermed Berlins ældste vandtårn.

Tæt ved tårnet vågner Kollwitzplatz tidligt op og gør klar til markedsdag, men ikke et klassisk loppemarked. Det er mere et marked, der hylder og nyder livet i Berlin. Madboder, kager, kaffe og muligt andet godt sælges her til tonerne af livemusik.

Små vinbarer giver mulighed for at nyde formiddagssolen med et godt glas tysk vin til jazztoner. Er der børn eller børnebørn med, så har parken lige ved Kollwitzplatz tre legepladser med aktiviteter for små og store.

Du kan købe blomster, delikatesser, vin og hjemmebag på markedet på Kollwitz Platz til lyden af livemusik og børn, der leger. Arkivfoto: Rita Phessas

Rejser man til Berlin tidligere på ugen og bor i ferielejlighed, så har markedet også åbent på torsdage. Her er markedet økologisk med mere end 50 boder med frugt, grønt og andre rare sager til at fylde køleskabet op.

Tæt ved markedet i Choriner Strasse 35 har Berlins bedste legetøjsbutik hjemme. Onkel Philips Legelaboratorium er en fantastisk rodet legetøjsbutik i stueetagen og har et lille museum i kælderen med DDR-legetøj.

De fleste danskere kender Gendarmenmarkt på grund af decembers store julemarked, men i solskin er det også en af Berlins smukkeste pladser. Arkivfoto: Sebastian Czapnik

Op i tempo

Efter denne behagelige start på dagen så er det tid til at snøre skoene. Sæt herefter kursen mod Alexander Platz, og tag en tur i tv-tårnet.

Herfra går turen videre mod Berlins store domkirke og den berømte gade Unter den Linden. Drej fra ved Bebelplatz og nyd Humbolt Universitets storslåede arkitektur, og find det skjulte mindesmærke midt på Bebelplatz. Tip - kig ned.

På din vej gennem Berlin så hold øje med det livlige kunstmarked ved Domkirken, som du går lige forbi. Arkivfoto: Jean Marc Pierard

Næste stop er Gendarmenmarkt med de to venskabskirker - den tyske og den franske kirke. Tvillingekirkerne ligger smukt side om side i solskin og ved denne plads finder du mange bryghuse, caféer og ikoniske restauranter som Lutter & Wegner.

Museer du skal se

Gå parallelt med Unter den Linden til du kommer til Checkpoint Charlie. Den kolde krigs varme centrum, hvor øst og vest mødtes. Museet her er ganske interessant, men også det udendørs museums Terrorens Topografi om nazismens talrige forbrydelser er et stop værd.

Forsæt i retning mod Tiergarten, indtil du når det jødiske monument. Denne labyrint af betonsøjler er et mindesmærke over de seks millioner jøder, der blev myrdet i de nazistiske udryddelseslejre. Museet under monumentet er et must see, men er ikke for sarte sjæle.

Tæt på Rigsdagens kuppel ligger betonlabyrinten og monumentet for holocausts ofre. Arkivfoto: Bernhard Richter.

Slut din lørdag i Berlin af med en kold øl fra fad i en de små ølhaver på Unter der Linden med udsigt til Brandenburger Tor og sejrssøjlen ’Guld Else’ i baggrunden.

Prøv det nordtyske køkken

Om den berømte curry wurst stammer fra Berlin eller Hamborg er en uafklaret, men intens diskussion. Arkivfoto: Frantic Photo

Berlin har som andre millionbyer en restaurantscene med repræsentanter fra alverdens kødgryder, men kan faktisk snildt finde spisesteder, der slår højt og hårdt på tromme for det nordtyske køkken.

Prøv jagtstuen Austria i Friedrichshain eller Max and Moritz i hjertet af Kreuzberg. Sidstnævnte har sit navn efter en tysk tegneseriestribe, der var populær i aviserne før Anden Verdenskrig, hvorfor restaurantens vægge er beklædt med mosaikker med de to finurlige fyre. Mosaikkerne klarede tilmed krigens voldsomme bombardementer af den tyske hovedstad.

En typisk nordtysk ret er Königsberger Klopse. Solide kødboller på svinekød a la dem, du kender fra boller i karry, serveret i en hvid sovs med kapers og kogte kartofler. En solid ret der passer bedre til en efterårsdag end en varm sommer.



