Lesbos lokker med eventyr

Grækenlands tredjestørste ø er ukendt terræn for mange danske turister, men Lesbos er bestemt et besøg værd

Lesbos er den tredjestørste ø i det græske øhav, men er langt fra en ’destinations-kendis’ som Kreta og Rhodos.

Det er aldrig sjovt at ligge lavt i en popularitetskonkurrence, men lige i denne sammenhæng er det faktisk lidt af en gevinst.

Øens strande er blandt Grækenlands bedste og anderledes uspolerede, end tilfældet er på mange af de øvrige græske ferieøer, og Lesbos’ byer og landsbyer har ikke overgivet sig til neon, badedyr og frostretter serveret som ’autentisk’ græsk gastronomi.

Lesbos er nemlig i vid udstrækning gået fri af de dybe spor, som masseturismen har sat i Middelhavsområdet de seneste tre årtier.

Opsigtsvækkende retssag

Kær ø har mange navne, og derfor kaldes Lesbos også Lesvos eller Mytilini efter øens hovedstad af samme navn.

Og ja, før dem på bageste række med ti-hi og spruttende fnis får røde kinder, så lad os bare slå fast, at lesbisk er afledt af Lesbos, hvor oldtidens digterinde Sapfos skrev kærlighedsdigte til sine veninder.

I 2008 førte lokale øboere retssag med ønske om et forbud mod at bruge ordet lesbisk om homoseksuelle kvinder, men domstolen i Athen afviste sagen. Det hører med til historien, at andre øboere påpegede, at relationen mellem øens navn og lesbisk gav Lesbos global genkendelse og omsætning.

Penge i kassen gør jo altid godt, og dommeren i Athen mente ikke, at øboerne havde grund til at føle sig forulempet af forbindelsen mellem deres ø og homoseksualitet. Og roen kunne igen sænke sig over øen og lade turister udforske Lesbos.

Tre gode grunde til at tage til Lesbos For amatørornitologen - om foråret ses et stort rykind af storke, flamingoer og mange andre fuglearter. For kunstelskeren - kunstmuseet i Mytilini har en imponerende samling, heriblandt Picasso, Chagall og Matisse. For feinschmeckeren - smagen af Grækenland er Ouzo. Grækerne siger, man får den bedste Ouzo på Lesbos.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hyggelige byer

Plomaris' havnefront udgøres af små tavernaer. Foto: Søren Sorgenfri

Hovedbyen Mytilini ligger i den sydøstlige del af øen (her ligger også lufthavnen, og man kan faktisk gå direkte ud af lufthavnen, krydse gaden og gå på stranden) og er smurt op ad klippesiderne med en finurlig arkitektonisk blanding af huse i forskellige stilarter og udsigt til havet fra stort set alle gadehjørner.

Som i Kretas Hvide Bjerge finder man også i Lesbos indland landsbyer stort set uberørt af turisme, hvor dag og tid står stille i varmen.

Olympos er en af Grækenlands mest fotograferede landsbyer. Foto: Søren Sorgenfri

Agiasos er kendt for keramikhåndværk, Petra for de traditionelle huse, landsbyer som Andissa og Sikima ligger smukt mellem grønne bakker og udsigt til øens bjerge, hvis højeste punkt er knap 1000 meter over havoverfladen.

Lesbos har 370 kilometer kystlinje og er 1630 km2 stor, hvorfor det anbefales at leje en bil til landsbysafari, men da blot en tredjedel af øens 90.000 indbyggere bor i hovedbyen Mytilini, er Lesbos’ landsbyer værd at udforske.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Smukke strande

Stranden Skala Eressos er smal i den ene ende, hvor tavernaerne ligger lige ud til havet og bliver så markant bredere i den modsatte retning. Foto: Shutterstock

Øens bedste strand er Skala Eressos, der er belønnet med EU’s blå flag. Vejene dertil synes at gå gennem et månelandskab ind til den grønne dal og landsbyen Eressos, hvorefter man kommer til en fin strand, man ikke forventede at finde i så dramatisk et kystlandskab.

Her er tavernaer og caféer – og vegetariske spisesteder – takket være de hippier og andre med såkaldt alternativ livsstil, der har slået sig ned her.

Gaderne er lukket for biltrafik, og derfor er Skala Eressos meget børnevenlig.

Byen Petra har fulgt trop og bedt bilister parkere uden for byen. Små caféer, butikker og landsbyidyl fører ned mod Petra stranden, der har alt til dem, der ikke har mod på det simple: En såkaldt resort-strand med strandstole, parasoller, omklædningsmuligheder og strandbarer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Seværdigheder

Foto: Shutterstock

Øverst på listen over seværdigheder, der skal opleves, er den forstenede skov. Vulkansk aktivitet for mere end 15 millioner år siden forvandlede en pinjeskov på øen til forstenet skov – en fossilpark, hvis lige man skal til Nordamerika for at finde.

Lesbos har spillet en afgørende rolle i denne del af Middelhavet siden antikken, og klostret Limonos tæt ved landsbyen Kalloni er et vidnesbyrd om den dybe historiske forankring.

Det er øens største kloster, dedikeret til ærkeenglen Michael og grundlagt i den byzantinske periode.

Med Konstantinopels fald kom øen under ottomanernes herredømme, og klosteraktiviteten blev indstillet indtil 1526 og har været et ikke bare aktivt kloster siden da, men også intellektuelt centrum, og har i dag et bibliotek med mere end 5000 græske og tyrkiske bøger og dokumenter tilbage fra 1500-tallet. Klostret er åbent for besøgende.

Den gamle borg

Historieinteresserede bør også skrive Mytilinis store borg på blokken. Det er en af Middelhavets største borge og forsvarsværker og dækker hele 60 hektarer.

Den gamle borg er i god stand og udvidet ad flere omgange, men det menes, at her har været et forsvarsværk allerede i antikken for at beskytte Mytilinis vigtige havn.

Borgen holder dog ikke øens stampublikum væk, og førstegangsbesøgende kan se frem til et græsk eventyr på Lesbos.

Foto: Shutterstock

--------- SPLIT ELEMENT ---------

God original mad

Oliven og olivenolie er uundværligt i det sunde græske køkken. Foto: Shutterstock

Lesbos har vundet et godt gastronomisk ry blandt foodies og andre madnørder. Sardiner, lam og oste spiller sammen med grøntsager hovedrollen på de fleste restauranters menukort, og har man det svært med kød, er Lesbos ideel at besøge.

Øens ry for at være et godt spisekammer er faktisk ikke nyt, idet øen tidligere i folkemunde gik under navnet ’Sultanernes Plantage’.

Hvede, byg, bønner, linser og kikærter er sammen med et rigt udbud af grøntsager, frugt, oliven- og citronlunde og havets frugter med til at gøre Lesbos’ køkken berømt, også uden for Grækenlands grænser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------