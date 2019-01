Liverpool for drengerøve i alle aldre

Her er guiden til den perfekte fodboldtur: De fleste drømmer om at stå på Anfield og høre ’You’ll Never Walk Alone’

Det er ikke uden grund, at Liverpool FC er en af de mest populære udenlandske fodboldklubber i Danmark.

Der er den glorværdige historie med masser af mesterskaber. Der er de mange verdensstjerner, som Suàrez, Gerrard, Dalglish og Salah, der har glimret i den røde trøje.

Og så er der Anfield.

Et af de absolut mest ikoniske stadions i verden. Hvor 54.000 fodbold gale ’scousere’ søndag efter søndag skråler med på ’You’ll Never Walk Alone’ af deres lungers fulde kraft, og hvor stemningen kan nå højder, som ikke ses på ret mange andre sportsarenaer i verden.

Selv for fodboldfans, der ikke holder synderligt af den nordengelske klub, er det så absolut anbefalelsesværdigt at slå vejen forbi den legendariske arena – ikke mindst fordi det samtidig giver mulighed for en weekend i oversete Liverpool, der nok engang var en snavset og charmeforladt industriby, men som nu myldrer af gode restauranter og et natteliv i verdensklasse.

Vi giver dig her alt, hvad du har brug for at vide, inden du tager i Daniel Aggers og Jan Mølbys fodspor på ’drengerøvstur’ til Liverpool.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan får du billetter

Foran stadion er der rig mulighed for at købe sig fattig i merchandise. Ikke mindst efter at klubben har åbnet en gigantisk 'flagship store', der har alt tænkeligt isenkram med Liverpool-logo til salg. Foto: Jesper Nielsen

Der er primært to forskellige måder at få billetter til Liverpools hjemmekampe på. Enten køber du dem af et turistbureau, eller også køber du dem af klubben selv.

Førstnævnte er relativt nemt, men det er til gengæld ret dyrt. Skal du se en af de gode kampe, kan du nemt slippe over 2000 kroner stykket, hvilket er en mindre formue for de fleste, der også skal have hotel og flybilletter oven i.

Men du har også muligheden for at købe et såkaldt ’light membership’ af Liverpool FC på klubbens hjemmeside, hvilket giver dig mulighed for at få billetter.

Medlemskabet koster 270 kroner pr. sæson, og for det kan du købe lige så mange billetter, du vil. Det foregår på den måde, at der to gange om året – typisk i juli og i november – bliver sat billetter til salg til henholdsvis efterårs– og forårssæsonen. Og så foregår det nøjagtig lige som, når der skal købes billet til en koncert – først til mølle.

Kan du nøjes med ikke at se de absolutte topkampe, har du gode muligheder for at få billetter – alternativt kan du melde dig ind i den danske udgave af Liverpools fanklub. Her trækker de lod om billetter til flere kampe om året. Og vinder du lodtrækningen, får du billetten til pålydende pris.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Match day! Start med en Full English

For dedikerede Liverpool-fans er der masser af seværdigheder rundt omkring stadion. Ud over Hillsborough-mindesmærket er der også de berømte Shankly-gates. Foto: Jesper Nielsen

Her følger en kenders guide til, hvordan du får den allerbedste oplevelse af Liverpool – før, under og efter kampen.

Måske er du ankommet dagen før, kampen skal spilles, og derfor har du forhåbentlig været ude og smage lidt på Liverpools legendariske natteliv. Du er tung i hovedet og har brug for nyt brændstof.

Det klassiske valg ville være at vælte ud af hotellet og ned på den nærmeste pub og bestille en stor, beskidt omgang ’full english’, og det går da også an. Men der er virkelig, virkelig stor forskel på kvaliteten af maden i byen.

Et af de bedre steder at spise morgenmad er på Barley and Beans på 17 Hatton Gardens. Her kan du få alt det sædvanlige til franske klassikere, men hjemmelavet og lækkert tilberedt. Og betjeningen er fremragende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Legendarisk pub

Liverpool FC blev stiftet på pubben The Sandon. I dag er den et af de mest populære steder at varme op med fadøl og sange før kampstart. Kom i god tid! Foto: Jesper Nielsen

Med maven fuld gælder det om at komme ud mod stadion. Det nemmeste er at tage en taxa fra centrum, da der tager en del tid at gå. Området omkring Anfield er mildest talt ikke det mest interessante at bruge tid på, men der er gode pubs at vælge imellem. En af dem er legendariske The Sandon på 166-182 Oakfield Road – blot et stenkast fra The Kop.

Udover at være en prisbelønnet og stemningsfyldt pub med storskærm og plads til hundreder af Liverpool-fans, har stedet også en ret signifikant historie. Det var nemlig her, at både Liverpool og Everton i sin tid blev stiftet.

Hvis du er inkarneret fan, kan det anbefales at melde sig til en såkaldt ’match day tour’, som kan bookes via klubbens hjemmeside. Det koster 150 kroner pr. snude og giver dig adgang bag kulissen til blandt andet omklædningsrum og spillerlounges sammen med en guide, der kan en masse sjove anekdoter om klubben.

Senest en time før kampen bør du bevæge dig mod stadion – slå eventuelt et smut forbi Liverpool FC’s eget warm-up område på Anfield Road, hvor der er livemusik og udskænkning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En god bøf og i byen

Som i de fleste andre engelske storbyer er det ikke ligefrem pubs, der mangler. The Excelsior hører så absolut til de bedre, både hvad mad- og drikkeudvalget angår. Og så er der naturligvis rigeligt med storskærme, der viser fodbold. Foto: Jesper Nielsen

Efter kampen går turen tilbage til byen. På kampdage er der sat ekstra busser (bus 917) ind, der kører tilbage til centrum, men allerbedst er det at preje en taxa. Hvis den er fyldt, koster det det samme som at tage bussen.

Når du når tilbage, gælder det om at få et ordentligt aftensmåltid, og her kan The Restaurant Bar and Grill i Halifax House anbefales. Her spilles musik, der er gode drinks, og så laver de fantastisk gode bøffer. Et alternativ kan også være den brasilianske restaurant Viva Brazil på Castle Street. Her får du 12 forskellige slags grillet kød og salatbar for omkring 300 kroner.

Hvis du stadig har energi, er der tre forskellige steder at feste. Enten kan du tage på en god pub som The Excelsior på Dale Street, eller også besøge Matthew Street, der er en form for engelsk udgave af Jomfru Ane Gade med barer og diskoteker, der ligger klos op og ned ad hinanden. Der er turister og lokale i alle aldre.

Alternativt kan du tage til området omkring Fleet Street og Wood Street, hvor det myldrer med natklubber. Musikken er højere og mere elektronisk, og publikum er del yngre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tal som en scouser

Det er velset, hvis du er iklædt rødt på den ene eller anden måde. Og endnu bedre, at du kan synge med på nogle af de mange Liverpool-sange. Foto: Jesper Nielsen

Du vil opleve, at det ind imellem kan være lidt svært at forstå, hvad indbyggerne i Liverpool siger – det kan selvfølgelig være fordi, du har fået en pint eller tre for mange inden for vesten, men kan altså også hænge sammen med, at de lokale ’scousers’ taler meget hurtigt, og at de har en stærkt dialekt samt adskillige ord og udtryk, som kun findes på ’Merseyside’.

Her er et udpluk af de vigtigste, så du er godt klædt på til hyggesnak med sidemanden på stadion.

Bevvie

Betyder slet og ret en øl: ’Im dying for a bevvie’.

Boss tha

Et udtryk, der bruges flittigt til at beskrive noget virkelig godt: ’Great goal that’s boss tha’.

Chippy

Dækker over et fuldemandsmåltid med pommes frites: ’Are you in for a chippy, lad’.

Chocka

Betyder travl: ’Mate, it was proper chocka at the bar, took me ages to get served’.

Gutted

Bruges om noget dårligt: ’Im proper gutted that we didn’t win’.

Doing my head in

Et udtryk for noget, der går en på: ’Lovrens defending is doing my head in’.