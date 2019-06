Madeira - meget mere end mormor

I mange år var det kendt som stedet, hvor det grå guld valfartede til, mens det yngre publikum søgte mod steder som Ibiza og Sunny Beach. Men Madeira er blevet støvet godt og grundigt af – og har de seneste år oplevet en stigende tilstrømning af yngre turister, der ønsker at gå på opdagelse i den grønne øs fantastiske natur.

Det beretter det officielle turistkontor på den portugisiske ø. Og det er da også helt tydeligt, når man bevæger sig rundt, at gennemsnitsalderen er dalende.

Populariteten skyldes ikke mindst, at flere har fået øjnene op for, at Madeira er et af Europas absolut smukkeste vandresteder. Øen kan både byde på adskillige bjergtoppe og på irgrøn skov langs de såkaldte ’levadaer’, der er et netværk af vandingskanaler på flere tusind kilometer.

Og selvom Madeira har haft et rygte som lidt af en søvnig mormor-ø, så gælder det om at tage alle sanser i brug, når du snører vandrestøvlerne og begiver dig rundt på øen. For det kan være livsfarligt, hvis du ikke vandrer med omhu. Hvert år omkommer flere turister på øen, når de falder ned fra stier eller bjergskråninger. Eksempelvis døde to danskere i 2012 under en vandretur.

Det er vigtigt, du altid følger myndighedernes anvisninger, når du vandrer på Madeira og ikke bevæger dig bag afspærringer. Det kan være livsfarligt. Foto: Thomas Gösta Svensson

Ekstra Bladets udsendte mødte på turen den frivillige brandmand José, der tjener til dagen og vejen som taxachauffør. Han har flere gange deltaget i eftersøgninger af turister, der er faret vild – eller er omkommet.

– Det går galt, når folk ikke respekterer skilte eller hegn, der viser, hvor man ikke skal gå. Vi ser også desværre også ofte, at det sker for at tage det perfekte billede. Vi havde en turist, der forsvandt på en rejse med sin kone. Om morgenen var han gået en tur – og vi fandt ham først død flere uger efter. På hans kamera kunne man se, at han havde taget selfies, inden han var røget ud over kanten. Meget trist, siger han.

José understreger dog samtidig, at hvis man følger myndighedernes anvisninger, så er ruterne sikre at færdes på.

Hvis du planlægger en vandreferie på Madeira og lejer bil, kan du nå de fleste steder fra hovedbyen Funchal. Jeg valgte at bo nogle dage i den hyggelige by Santana. Herfra er du meget tæt på de to mest polære vandreruter på øen.

Tjek her! På den officielle turistside over vandreruter kan du løbende blive orienteret om de mest populære ruter, herunder om ruten eller dele af ruten er lukket.

Husk herudover altid at respektere skilte og andre anvisninger på ruterne.

Pico Ruivo

Foto: Thomas Gösta Svensson

Distance: 2,8 km – og 2,8 km tilbage

Sværhed: Nem

Start/slut: Achada do Teixeira/Achada do Teixeira

Husk: Noget at drikke (mulighed for at fylde vandflasker tæt på toppen).

Toppen af Pico Ruivo. Det højeste punkt på Madeira, hvor bliver belønnet med en guddommelig udsigt. Foto: Thomas Gösta Svensson

Madeiras højeste bjerg (1862 meter), hvor du får fantastiske kig ud over øen. Der er flere muligheder for at nå toppen. En af de mest krævende er at gå fra Madeiras næsthøjeste punkt, Pico do Areeiro. Ruten var desværre lukket, da jeg var der. Den nemmeste er at køre op til Achada do Teixeira, hvor der er en parkeringsplads 2,8 kilometer fra toppen.

Ruten herfra er forholdsvis nem. Jeg valgte at gå op til parkeringspladsen fra byen Santana – cirka seks kilometer. Når du har nået toppen, kan du vælge flere forskellige ruter til andre punkter på øen. Husk at være realistisk med tiden. Det er ikke sjovt at blive fanget på stierne i mørke.

Levada do Caldeirão Verde

Her ses en del af ruten på Levada do Caldeirão Verde, hvor man går langs vandingskanaler. Det er vigtigt man vandrer med omhu på levadaerne - det kan være fatalt at ryge ned. Foto: Thomas Gösta Svensson

Distance: 6,5 km og 6,5 km retur

Sværhedsgrad: Moderat

Start/slut: Queimadas Forestry Park nær byen Santana

Husk: Lygte, da man kommer igennem fire tunneler (du kan også bruge telefonens lys), drikke og mad.

Den mest populære levada-rute er Levada do Caldeirão Verde. Det bliver heller ikke meget smukkere. Foto: Thomas Gösta Svensson

Madeiras mest populære levada-hike. En ubegribelig smuk tur gennem irgrøn skov langs vandingskanaler. Jeg er ikke specielt begejstret for store højder, men stierne er heldigvis godt afmærkede og med et lille hegn ud mod de stejle skråninger, hvor der er meeeeget langt ned.

Det kan blive meget glat, så gå forsigtigt – og selvom mange lokale tager turen i klipklapper, så vil jeg klart anbefale vandrestøvler eller gode gummisko.