Madrid på discount

En forlænget weekend i Spaniens hovedstad behøver ikke at ruinere dig. Du kan spise udsøgte tapas og drikke litervis af Sangria, uden at det koster mere end 500 kroner per snude om dagen

I Madrid er tapas den største seværdighed. I hver en gade i det centrale Madrid ligger der en tapasbar. De lokale stuver sig sammen, mens de spiser små anretninger af pølse, ost, kartofler og friturestegt blæksprutte med brød til. Gerne skyllet ned med en lille øl til den nette sum af en euro. Gaden Calle Cava Baja i kvarteret La Latina er proppet med gode steder, så et godt råd må være: Lad være med at spis dig mæt et sted, men prøv så mange som muligt.

Madrid er også rig på hyggelige madmarkeder. Tag et glas sangria i Mercado San Miguel, der minder om Torvehallerne i København. Ellers prøv Mercado San Ildefonso, der også sælger madvarer.

Efter en lang dag på farten kan det føles uoverskueligt at stå i en bar og spise. Men mange steder er der også mulighed for at sidde ned og få dagens menu med to retter og et glas rødvin til 90 kroner.

Tapas i Mercado San Ildefonso. Et hyggeligt sted at slappe af i området Salamanca. Foto: Mats Magnussen

Se også: Weekendtur i Bratislava

I det gamle Madrid er alle seværdigheder inden for gåafstand. Metroen er nem at bruge og meget billig, hvis du skal hurtigt fra den ene ende af byen til den anden.

Det bedste sted at se udsigten over byen er Circulo de Bellas Artes. Køen går stærkt, og det koster fem euro.

Hvis du vil imponere din kæreste, er El Retiro Park et godt sted at tage ham eller hende med. I midten er der en sø, hvor du kan leje en robåd og sejle din udkårne rundt.

Et andet godt sted at tage på date er gondol-liften Teleférico de Madrid, der tager dig over et stort område med middelhavsskov. Liften ligger en kort og smuk gåtur fra det kongelige palads og lige bag det egyptiske tempel.

Teleférico-kabelbanen transporterer besøgende over Manzanares-floden og promenaden Parque del Oeste og ender ved flere afslappende terrassecaféer. Foto: Mats Magnussen

Madrid er med sine mange barer et godt sted at gå i byen. De lokale spiser først aftensmad omkring klokken 22, så det kan godt ende med at blive sent. En bar, som du bestemt vil huske, er Salmon Guru. Her bliver drinks serveret på så kreativ vis, at det skal opleves. Så har du og partneren også noget at vise frem på de sociale medier. De koster 80 kroner og er hver en krone værd.

Med tømmermænd om søndagen er loppemarkedet El Rastro et godt sted at lede efter antikke møbler eller læderjakker.

Prisvenlige restauranter og barer El Viajero. Rigtig hyggeligt sted med fin tagterrasse beklædt med lyskæder.

Restaurant Cava Baja 17. God tapasrestaurant med store menuer til god pris.

Ojala. Bar i kælderen med sand over hele gulvet, hvor man sidder i strandstole.

Carmensita. En af Madrids ældste restauranter. Bestil bord.

Federal. Rigtig godt sted til morgenmad

Se også: Rosévin så langt øjet rækker

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sortfods-skinke

Den proteinrige og samtidig fedtfattige jamón ibérico bliver skåret i tynde skiver og herefter vakuumpakket, så det kan holde sig i næsten tre måneder. Foto: Mats Magnussen

Ethvert spisested med respekt for sig selv serverer jamón ibérico, Spaniens kaviar, der er en vigtig del af landets selvforståelse. Grisen skal være 50 procent af den mørke iberiske svinerace Pata negra, der er i familie med vildsvin, på dansk kaldet sortfod.

Pris og kvalitet er meget forskellig, men den dyreste variant, Ibérico de bellota, hvor grisen spiser sig fed i agern fra sten-eg, kan koste over 1000 kroner kiloet.

Hvis du tænker at købe skinke og ost med hjem, er Museo del Jamón et godt sted.

Se også: På ølrejse i Budweisers hjemby

--------- SPLIT ELEMENT ---------

To slags turister

Monumentet for Alfons 12. i Retiro-parken. Rundt om søen underholder gademusikanter, et dukketeater og udklædte bamser. Foto: Mats Magnussen

Madrid er en by, der hovedsagligt tiltrækker to typer af turister.

De kultiverede, der vil opleve byens mange museer, der i Europa kun bliver overgået af Berlin i antal. Nationalmuseet Prado er bredt anerkendt som et af verdens fineste inden for samlingen af klassisk malerkunst - der er gratis adgang efter klokken 17. Det moderne museum Thyssen-Bornemisza er en privatsamling af verdens mest feterede kunstnere, der bestemt kan anbefales.

Museet Reina Sofía er bestemt også et besøg værd med nogle af Picassos mest kendte værker. Du kan købe et turpas til en lang række museer og andre turistattraktioner og spare penge.

- Gooool, råbte stadionspeakeren foran næsten 80.000 mennesker, da Real Madrid scorede på Santiago Bernabéu. Foto: Mats Magnussen

De fodboldtossede valfarter til byen for at se verdens bedste hold igennem tiderne, Real Madrid, eller bysbørnene Atlético Madrid, der har fået nyt stadion, Wanda Metropolitano. Begge klubber sætter billetter til salg på deres hjemmeside, hvor de billigste kan fås til 300 kroner hos Real Madrid og 200 kroner hos Atlético Madrid. Det er en oplevelse, også selvom fodbold ikke er din sport.

Du kan sagtens gøre et godt køb på El Rastro i Madrid. Ellers er det også en dejlig oplevelse bare at gå og betragte mylderet af handlende, lokale madrilenos og turister. Foto: Mats Magnussen

Det bedste tidspunkt at besøge Madrid er i efteråret eller foråret, hvor de køligere temperature får byen til at live op. Men hvis du ikke har noget imod en sløv storby så tag af sted om vinteren, hvor der er gode rabatter på hoteller.

Og så kan du med god samvittighed lune dig på spanskrørene, churros, som de lokale dypper i varm chokolade.

Mens Barcelona bliver oversvømmet af turister, står majestætiske Madrid tilbage med alt det bedste, Spanien kan tilbyde- udsøgt mad, verdensklassefodbold og storslåede kulturelle oplevelser.