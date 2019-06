Magiske Island i børnehøjde

Indrømmet. Jeg har fået noget med naturen. Måske er det alderen, der trykker, men jeg higer efter vand, vidder og bjerge, når jeg holder ferie. Det kan være lidt af en udfordring, når resten af familien synes, at der gerne må ske lidt mere end bare at glo på sneklædte bjergtoppe og smukke landskaber i skiftende farver.

Men i Island er det, som om det hele går op i en højere enhed. Her er de fede oplevelser simpelthen i naturen.

Da vi besøgte den smukke ø midt i Atlanterhavet, havde vi på forhånd besluttet, at vi ikke ville i Den Blå Lagune. Vandet i lagunen er overskudsvand fra det nærliggende geotermiske kraftværk – lidt groft sagt mineralholdigt affaldsvand.

Vi kunne ikke styre vores nysgerrighed og måtte alligevel se turistmagneten, da vi trillede lige forbi på vej fra lufthavnen. Vi blev dog ikke fristet til at hoppe i. Vandet har samme farve som skummetmælk, og ingen i vores ellers vandglade familie bryder sig om at bade, hvor man ikke kan se sine fødder.

Heldigvis lå badetøjet øverst i kufferten, for i Reykjavik ligger der flere end ti offentlige svømmehaller med klart geotermisk vand. De har alle adskillige bassiner både inde og ude med vand fra ti til 40 grader. I badeanstalten Sundhöllin lå vi i blød i det varme svovllugtende – eller prutstinkende – vand, mens luften over os var på frysepunktet.

Absolut et godt valg – også for pengepungen. Hele familien kunne bade for omkring 120 kroner, mens det ville have kostet over 1300 kroner i Den Blå Lagune.

Der er simpelthen SÅ pænt i Island. Foto: Pernille Christensen

Mens vi valgte at droppe Islands ene turistmagnet, hoppede vi på en anden – Den Gyldne Cirkel, som er en køretur rundt mellem nationalparken Thingvellir, vandfaldet Gullfoss og de vandspyende gejsere. Imponerende var det at opleve Thingvellir, hvor det europæiske og amerikanske kontinent mødes på de tektoniske plader.

Gullfoss’ enorme kraft og de sprudlende gejsere, der hørmer af svovl og prut, kan tage pusten fra en naturelsker, men for ungerne var det uden tvivl vores ekstra stop ved vulkanen Kerid, der gjorde størst indtryk.

Turen rundt om vulkanen er knap 300 meter lang. Terrænet er lidt udfordrende – i hvert fald i snevejr, hvor der er pænt glat. Men sikke en oplevelse først at gå rundt om krateret og så bevæge sig de godt 55 meter ned i den ægte vulkan!

I den islandske nationalpark Tingvellir mødes Europa og Amerika på hver deres tektoniske plade langt nede i dybet. Foto: Pernille Christensen

Islands mange vulkaner har gennem tiden skabt et helt unikt og nærmest uendeligt landskab af lava. Det valgte vi at opleve til hest. Der findes masser af udbydere af rideture på islandske heste, og man kan komme afsted på ture fra en enkelt time til flere dage.

Det er ikke alle steder, børn kan ride med, men hos Ishestar kan alle over otte år deltage. De har alt udstyr: Hjelme, termodragter og gummistøvler, og inden man begiver sig afsted, bliver man godt instrueret.

Vi er ikke en hestefamilie, så vi var lidt nervøse, inden vi satte os i sadlen. Men hestene var utrolig rolige, og det var nærmest meditativt at skridte ud over lavamarkerne i hestenes vuggende tempo. Turen varede halvanden time, og det kostede omkring 1200 kroner for en familie på fire. Efterfølgende blev der budt på kaffe og kakao i rytterstuen, hvilket var en virkelig hyggelig måde af runde det hele af på.

Helt standard lå svømmetøjet bag i bilen, og vi vaskede den sødlige hestelugt af i svømmehallen Laugardalslaugs geotermiske vand. Så lugtede vi igen lidt af prut i stedet.

Ro og ren natur på fire ben. Foto: Pernille Christensen

Vi var så enormt heldige, at vi fik set nordlys, selvom det var uden for sæson. Ligesom vi kender vejrudsigter, har de i Island nordlysudsigter, og de levnede os ikke mange chancer. Men med ét ret insisterende og ét sovende barn på bagsædet kørte vi den sidste aften ud af Reykjavik og fandt os en mørk spot på en grusvej.

Og pludselig som vi sad der og frøs, skete det. Himmelen bølgede over os i grønne og lilla farver. Det føltes intet mindre end magisk. Island er magisk!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Drømmeturen måtte droppes

Fyret i Akranes. Foto: Pernille Christensen

Med løfte om ubegrænsede mængder af snacks, juicer og pauser undervejs havde jeg lokket familien til at gå med på en lang tur gennem Reykadalur-dalen, hvor der efter et par timers vandring springer varme kilder, man kan bade i.

Alt var planlagt, men et besøg hos Turistinformationen for at få et kort over området satte en stopper for det. Her fortalte de, at dalen netop var blevet midlertidig lukket for turister, fordi alle gæsterne sled for meget på vegetationen. Efter et par minutters dyb skuffelse tog vi hatten af for, at de i Island virkelig passer på deres unikke natur. Det er nødvendigt med den større og større mængde turister, der besøger landet.

Siden 2016 er der registeret 30 procent flere rejsende i lufthavnen – det svarer til omkring to millioner passagerer.

I stedet tog vi på en tur til Akranes. Vi kørte langs Hvalfjördur-fjorden, og der kunne gå halve timer, uden vi mødte andre mennesker og biler. Virkelig et godt alternativ til en smuk natur-tur.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Byliv i Reykjavik

Lidt så vi i Reykjavik - blandt andet Hallgrimskirken. Foto: Pernille Christensen

Vi boede midt i Reykjavik, men det var mere naturen end selve byen, vi kom for at opleve. Der bor omkring 120.000 mennesker i den islandske hovedstad, der mange steder har meget lidt Island tilbage.

Byens svar på Strøget byder på kinesisk mad, thaikøkken, vietnamesiske restauranter, pizzeriaer og et utal af souvenirshops med plastikdimser.

Søpapegøjer, vikingehjelme og postkort. Man kan købe masser af minder med hjem fra de mange souvenirbutikker. Foto: Pernille Christensen

Det var supernemt at komme rundt i Reykjavik i bil – selv i myldretiden. Når der var tæt trafik, holdt der højst fem biler i kø for at komme over i et lyskryds.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hav madpakken med – helt hjemmefra

I Island render du ikke lige ind i en 7-Eleven på hvert andet gadehjørne. Derfor er det både smart og nødvendigt at have en madpakke, vand og godt med snacks i bilen. Feriebudgettet holder længere, hvis man fylder kufferten godt op med guf og rugbrød hjemmefra. Det er svinedyrt i Island.

Vi boede i lejlighed i Reykjavik og skulle holde os selv med kost, og vi var ved at få et chok, da vi skulle købe ind. En havarti-ost i halv størrelse af den, man kan købe i Danmark, koster omkring 70 kroner. Prisen for en liter mælk er nærheden af 20 kroner.

Man kan sagtens drikke vandet i hanerne i Island. Det lugter af fis, men smager fint.