Magiske Marokko

Vi parkerer bilen foran en æselkærre på en støvet, orange vej i den gamle bydel i Marrakesh. Det er umiddelbart svært at forestille sig, at vi her i området skal finde vores marokkanske luksus-riad.

De pletskaldede gadekatte sniger sig rundt i skyggen langs de røde husmure. Den søde lugt af varmt affald fylder næseborene, og luften er nærmest mættet af støv og osen fra de utallige scootere, der snor sig ind og ud mellem hinanden som bier ved et bistade.

En selvbestaltet ’p-vagt’ spørger, hvad vi skal her, og trækker os hurtigt med, da han får navnet på vores riad. Vi ender først i en kort, mørk tunnel under flere af de omkringliggende småhuse, indtil han indser, at vi er gået forkert. Op igen, ud på gaden og rundt om hjørnet. ’Here.’

Vi kigger lidt på hinanden og så tilbage på ’p-vagten’. Det er ikke første gang, han har set en mistroisk turist i øjnene. Han smiler. Det er her. Navnet stemmer, men facaden og døren er faldefærdig.

’Hallo and welcome’, lyder det på ganske glimrende engelsk. Abdel åbner døren til vores riad. Indenfor er der høje marmorsøjler og et lille spabad med stearinlys placeret i midten af den indvendige gård. Abdel forklarer, at ordet ’riad’ betyder have, og at velhavende folk gennem tiden har boet i denne form for klassiske marokkanske byhuse.



En riad er typisk bygget med et indadvendt fokus, hvor familier og gæster kan være i fred. Foto: Benjamin Krogh

Udefra ligner det ikke noget særligt, men indvendig er det smukke byggeri rejst omkring en have eller terrasse, gerne med et springvand eller et bad i midten.

Det er måske meget sigende om Marokko. Der er meget ved Marokko, som ikke er særlig kønt udefra, men kommer man lidt tættere på, er der mange smukke og gode ting at opleve.



Riaden inde til højre er femstjernet. Det er facaden ikke, men sådan er det i den gamle bydel. Foto: Benjamin Krogh

Vigtige rejsetips Data er vildt dyrt. Sørg for at slå data fra, før du lander, ellers rammer du dit 450-kroners loft inden for få minutter.

Farer du vild, så spørg ikke hvem som helst om vej. Nogle leder dig gerne længere væk og vil have penge for at lede dig tilbage. Spørg eventuelt i en butik – helst hvor du har købt noget. Det var et råd, vi fik og fulgte.

Køb vand på flaske, så du er sikker på ikke at blive dårlig.

Det var svært hjemmefra at bestemme sig for, hvor vi skulle tage hen, for Marokko har det hele: Marrakeshs markedspladser inde i landet, et afslappende surfermiljø ved Atlanterhavet mod vest, Atlasbjergene i syd og Sahara-ørkenen i øst. Takket være billig biludlejning endte vi med at nå de tre første destinationer på syv dage.

De seneste år har alverdens turister fået øjnene op for Marokko og ikke mindst byen Marrakesh midt i det nordafrikanske land. Det har sine fordele og ulemper. Det betyder, at der er proppet med rooftop spisesteder som populære NOMAD og Café Des Épices tæt på den store markedsplads Djema al-Fna, som klart er et besøg værd.

Der er utallige små boder og butikker, hvor man relativt billigt kan få et fint minde med hjem. Der er alverdens krydderier i hundredvis af farver, olier til mad og krop og naturligvis den pangfarvede, flotte keramik, som springer i øjnene på lang afstand.



Marokkanerne har luret, at turisterne vil have rooftops og den traditionelle ret ’tagine’. Og hverken udsigt eller mad fejler noget på Nomad i bymidten. Foto: Benjamin Krogh

altså også, at man som turist absolut ikke kan gå i fred. Det er naturligvis ikke noget nyt for turistede byer, men vi oplevede det ekstra meget i Marrakesh. Betaler du i øvrigt mere end en tredjedel af sælgerens startpris, er du formentlig blevet snydt.

Det er nærmest med livet som indsats at bevæge sig ud i trafikken i Marrakesh – i hvert fald i den gamle bydel. Alligevel har det dog sin charme at opleve en familie på fem pakket sammen på en scooter overhale en række biler ved at køre ud på midterstriben. Det hele med de smukke Atlasbjerge, som hviler tæt på millionbyen, i horisonten.

Marrakesh er rå og proppet, og ønsker man lidt mere plads, kan man med fordel vælge at bo i den nye bydel. Den er mindre autentisk og mere hotel-turistet, men det passede os fint til sidste overnatning før hjemturen.

Det skal du opleve i Marrakesh Tag på Nanjang, som er en superlækker libanesisk restaurant, der ikke er stopfyldt med turister. Djema al-Fna, den store markedsplads midt i Marrakesh, har sin charme og et væld af mulighed for køb af souvenir, skrammel og mad. Tag på ekskursion. Vi var på quadbike-tur, hvilket var meget sjovt, og så kommer man lidt ud af den til tider klaustrofobiske by.

* * *

Afslappede Essaouira

Essaouiras hvide, charmerende bygninger skuler ud over fæstningen, som beskytter dem mod Atlanterhavets høje bølger. Foto: Benjamin Krogh

Vi fik anbefalet Essaouira af marokkanske bekendte, som fortalte om et stort skifte i stemningen, når man kommer fra Marrakesh. Og den er god nok. Selvom Atlanterhavet brøler løs mod kysten, giver Essaouira på den marokkanske vestkyst muligheden for at få ro på efter nogle hektiske dage i Marrakesh.

Den gamle blå-hvide fiskerby har en mere afslappet aura over sig. Her tøffer turister og lokale rundt omkring havnens fiskeboder og markeder for at blive blæst igennem af vinden fra det store blå hav.

Stedet tiltrækker også surfere, der nyder godt af strandens høje bølger. Der er selvsagt gode muligheder for at få seafood, før du vandrer rundt på byens ældgamle, charmerende fæstning, som ligger ud til havet. Vi ramte dog aldrig den helt rigtige restaurant, men den må kunne findes. Vi boede hamrende billigt på et femstjernet hotel med pool og hele moletjavsen, dog var Essaouira måske lige en tand for stille for os.

Det skal du opleve Besøg havnen med de små, blå fiskerbåde og de mange fiskeboder, som står opstillet med friskfanget fisk. Køb på eget ansvar. Gå en tur på fæstningen, som ligger ud til havet. Den danner ramme om byen mod vest og byder på en flot tur med udsigt over byen og havet. Bestil tagine, der dog ikke er specifik for Essaouira. Men den traditionelle ret er super lækker nærmest lige meget, hvor du bestiller den. Den er opkaldt efter det lerfad, hvori man tilbereder fisk, kylling eller kød med grøntsager over flere timer.

* * *

Tæt på de lokale i Imlil

Rent-a-donkey er en lukrativ forretning på disse kanter. Her ses undertegnede med æslet Younes. Foto: Jens Emilsson

Det fantastiske ved Marokko og i særdeleshed Marrakesh er, at du kan køre ganske få timer fra byen og ende i det mest fantastiske bjerglandskab.

Ved Imlil i Atlasbjergene mod syd er der gode muligheder for vandreture og for at komme i kontakt med marokkanere, som ikke hele tiden forsøger at sælge dig noget.

En af turens højdepunkter var et besøg i den inderste dals lille landsby, hvor de hverken taler engelsk, fransk eller arabisk – men berbisk. Her henter kvinderne græs i landskabet til æslerne, og børnene gør mildest talt store øjne, når de ser videooptagelser fra en koncert i Royal Arena. De vil gerne have besøg på deres skråninger, og så er det altid fascinerende at opleve, hvor meget man kan få sagt med fagter og imødekommende smil.