Majestætisk hygge i zarens gamle højborg

Tusindvis fodboldfans spredte i den forgangne sommer fest og farver i Sankt Petersborg, som tidligere har været russisk hovedstad. Nu hvor fodboldens støtter har forladt staden, afsløres en by fuld af historiske minder om både rigdom, krig og fortvivlelse.

Et af de største eksempler er Vinterpaladset og dets store plads. Paladset var indtil revolutionen i 1917 zarens officielle bolig i Rusland, og indenfor bærer det tydeligt præg af den enorme rigdom, de russiske royale besad.

I hvert et rum, vi passerer, kravler guldet fra gulv til loft, og store, glitrende krystal-lysekroner hænger tungt i rækker. I næsten ethvert værelse, salon eller sal er der lavet udstillinger af zarernes tidligere ejendele; malerier, guldbelagte te-sæt, ekstravagante klæder, kongekroner og møbler. Genstande, vi kun kan drømme om.

Det kan føles som et spild, at de smukke rum ikke længere bruges til store middage og fester eller en enestående overnatning i soveværelserne, men som gæster kan vi næsten forestille os at danse til overdådig klassisk musik.



Vinterpaladset er imponerende og et af de helt store trækplastre i zarens tidligere højborg. Foto: Pernille Obelitz

var tilbage i starten af 1900-tallet stedet, hvor en af de mest drabelige scener fandt sted 12 år før revolutionen i 1917.

Dagen, der nu er kendt som Den Blodige Søndag, var 22. januar 1905, hvor en gruppe ubevæbnede demonstranter marcherede mod paladset i protest mod arbejds- og leveforholdene i landet.

Flere hundrede blev dræbt, og op mod 800 såret, da soldaterne åbnede ild, hvorefter knap 7000 blev anholdt for deres deltagelse. Dette blev startskuddet til enden på zarernes Rusland.

Alt dette samt Sovjetunionens opståen og fald er dokumenteret på Museet for Politisk Historie i Sankt Petersborg. Trods det lidt tørre navn er museet et fantastisk sted at inhalere moderne russisk historie – det holder endda til i den bygning, hvor Vladimir Lenin holdt en af sine mest kendte taler til nationen kort inden revolutionen.

Vi fortaber os i den grad i de interaktive kort, historiske objekter og videooptagelser af virkelige menneskers vidnesbyrd, at vi tre timer senere må skynde os ud af museet for at nå en forestilling i det fantastiske Mariinskij-teater – en balletfortolkning af ’En skærsommernatsdrøm’. En plads langt ude i siden oppe under teatrets tag er alt, vi har råd til, så vi må læne os langt frem for at se piruetterne.



Guldet drypper praktisk talt ned ad væggene inde i det smukke Vinterpalads, som bærer mange vidnesbyrd om den enorme rigdom, den russiske kejserfamilie besad. Foto: Pernille Obelitz

Det bør du opleve Vinterpaladset og dens plads

Opstandelseskirken

St. Isaaks Katedral

Kazan-katedralen

Museet for Politisk Historie

Fabergé-museet

En forestilling på Mariinskij-teatret

Zarens sommerpalads, Peterhof

Yelagin-øen

Nevsky Prospekt (byens store hovedgade)

Mens zartiden lagde et ulideligt pres på almindelige mennesker, er der i Sankt Petersborg utroligt mange vidnesbyrd på herskernes lyst til gennem tiderne at bygge smukke monumenter, der den dag i dag stadig står og er åbne for alle.

Det gælder blandt andet den enorme Kazan-katedral og Opstandelseskatedralen samt sommerpaladset i Peterhof og Fabergé-museet, der udstiller den største samling af de verdensberømte guldæg.



Opstandelseskirken er et absolut must at se, hvis du befinder dig i Sankt Petersborg. Uanset hvor smuk den er udenpå, vil dens indre med sine vægmalerier tage vejret fra dig. Foto: Pernille Obelitz

Vi tilbringer en hel dag med at slentre på den store gade Nevskij Prospekt, hvor der fra den ene ende til den anden befinder sig en stribe af byens største seværdigheder som Kazan-katedralen, Opstandelseskirken og Fabergé-museet. Frokosten indtager vi på caféen Biblioteca, som er flere etager høj og – ud over caféen – indeholder bogbutik, museum samt et enormt udvalg af byens lækreste kager.

– Kazan-katedralens nuværende bygning er en rekonstruktion af den originale kirke, som Josef Stalin beordrede ødelagt i 1936, mens Opstandelseskatedralen kan bryste sig af de smukkeste vægmalerier af Jesu liv, død og opstandelse.

Peterhof var kejserens sommerpalads – et kompleks af paladser beliggende i byen Petergof i udkanten af Sankt Petersborg. Det er grundlagt af Peter den Store og kaldes også Ruslands Versailles.

Peterhof bryster sig af guld, guld og mere guld, men den helt store attraktion er den enorme park. Er vejret til det, så medbring mad til en picnic, og nyd en hel dag i parken.



Hvor der er et vinterpalads, er der også et sommerpalads. Og hvis du syntes, Vinterpaladset var ekstravagant, så vil Peterhof blæse dig helt væk med sin ekstravagante park, sjove springvand og den fantastiske udsigt over Den Finske Bugt. Foto: Pernille Obelitz

at give af, bør du begive dig mod Yelagin-øen i Neva-floden. Den er beliggende nær byens fodboldstadium, og det er ofte her, at byens borgere tilbringer en afslappet lørdag.

* * *

Det kaukasiske madmekka

I Danmark er Rusland er ikke just kendt for at kunne bryste sig af gastronomiske vidundere – men vi blev hurtigt overraskede efter blot én dag i Sankt Petersborg.

Dumplings, friskstegte donuts, sammenkogninger og grøntsager og kød indbagt i lækkert brød er blandt de kaukasiske og georgiske specialiteter. Her er vores yndlingsrestauranter:

Pelmenya Denne restaurant serverer alle dine yndlingsdumplings med alverdens fyld og i alverdens former.

Mamalyga Her kan du få fantastiske cocktails, et lækkert udvalg af kaukasisk mad samt en fantastisk udsigt til Kazan-katedralen.

Pyshki En donutbutik, der ikke ligefrem ligner et sted med høj kvalitet. De serverer kun donuts, og du kan få tre af verdens bedste for blot 60 rubler (seks kroner). Det er et absolut must, og vi besøgte butikken hver eneste dag for at få vores sukker-fix.

* * *

Tips og tricks til ferien

Der er et par tips og tricks, som man ikke får med i tur-guiden eller hos turist-informationen, når man kommer til Sankt Petersborg, men her er de:

Købt et metrokort, så du altid kan komme nemt og effektivt rundt. Metroen er det bedste transportmiddel i de russiske storbyer. Køb eventuelt et kombinationskort, så du også kan tage busserne og sporvognen.

Tager du en taxa, så spørg om prisen til din destination først. Det er utroligt billigt at køre taxa i Rusland, men chaufførerne kan godt lide at tage overpris for turister. Er det en tur på blot ti minutter, bør den ikke koste mere end 500 rubler (cirka 50 kroner).

Besøger du Peterhofs Palads, så tag endelig hydrofoil-bådene til eller fra stedet. Prisen er omkring 700 rubler (cirka 70 kroner), og det er en skøn måde at opleve indsejlingen til byen på.

Russerne taler kun lidt eller intet engelsk. Har du brug for hjælp på gaden, kan det være en god idé at have adgang til internettet, så du kan bruge oversættelses-programmer.

Er du på restaurant, kan du ikke altid have en samtale med tjenerne, men de forstår som oftest din bestilling. Et andet problem er manglen på forklaringer på engelsk på museer og andre seværdigheder. Nogle steder findes håndholdte lydguides, men du vil blive overrasket over, hvor ofte der kun er skrevet informationer på russisk.