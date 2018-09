Maltas mange muligheder

Holder du af at bade – og måske også snorkle, men er du også til byer med historier og scenarier kendt fra film og tv-serier, så er det oplagt med en tur til det lille ørige Malta.

Her er noget for enhver smag. For børn og for voksne. Her er hvide sandstrande, vilde klipper, sukkulenter på størrelse med lastbiler, hemmelige flugtveje, filmkulisse-byer, museer og fiskestimer i alle regnbuens farver.

Muligheden for at opleve vandet gør det oplagt at vælge en kystby som tilholdssted. Og dem er der mange af på Malta, men Mellieha er noget særligt: En halvstor by med omkring 10.000 indbyggere beliggende på nordsiden af øen. Der er flere indkvarteringsmuligheder. Man kan vælge Mellieha som charterdestination gennem Dansk Folkeferie og bo på det dansktalende Mellieha Holiday Center, eller man kan leje sig ind andetsteds.

Mellieha ligger på en bjergside, og det er muligt at gå fra stranden og op i det centrale af byen på en halv times tid, men husk de gode sko.

Byens midtpunkt er en katolsk Maria-helligdom, der befinder sig i en grotte. Det siges, at Sankt Lukas kom sammen med Paulus til Malta i et skibbrud omkring år 60. Lukas så Maria i et syn og malede hende på grottens væg.

Stranden – Mellieha Bay – er velegnet til små børn.

Er man lidt mere eventyrlysten, kan det anbefales at søge væk fra stranden langs vandet til smukke klippeformationer, som det er muligt at springe i vandet fra og snorkle ved.

Ud over hovedøen Malta består nationen af to andre øer; Gozo og Comino.

* * *

Snyd ikke dig selv for Comino

I vintermånederne bor der kun tre-fire mennesker på Comino, men om sommeren strømmer badegæsterne til den lille ø. Foto: All Over

Den mindste af Maltas tre beboede øer, Comino – har blot tre-fire faste indbyggere. Men om sommeren strømmer turister til øen, som man under ingen omstændigheder bør gå glip af.

Tag for eksempel en tur med båden English Rose fra Mellieha Bay om formiddagen. Båden er forholdsvis lille og kan derfor sejle ind i diverse grotter på vej til Comino.

Men først går turen til den berømte og smukke Blue Lagoon. Derfra er det videre til Krystalbugten, der for det første ikke er over-turistet, og for det andet sikrer feriens bedste snorkeltur. Men pas på brandmænd! Under sejladsen er det muligt at købe (billige) sandwich, is og snacks af bådens søde og sjove kaptajn, Sandro.

Værd at vide Malta er cirka halvt så stor som Bornholm og har omkring 400.000 indbyggere. Dermed er det et af verdens tættest befolkede lande. Befolkningen taler maltesisk, men engelsk har også status som officielt sprog.

Det er nemt at komme rundt på Malta. For blot to euro kan man køre ubegrænset med bus i to timer. Det kan give mening at benytte sig af den offentlige transport, da Malta er en gammel britisk koloni, og der derfor er venstrekørsel. Og så fungerer bussystemet upåklageligt. De har endda en app – på dansk. Den hedder Tallinja.

Uv-faktoren kommer ofte over ti i sommermånederne, og man skal derfor som minimum huske faktor 30-solcreme.

Malta var tidligere en britisk koloni – man kan derfor være heldig at finde en rød telefonboks.

Telefonboksen er et levn fra den tid, Malta var under britisk styre. Foto: Anna Cæcilie Majholm

* * *

Den kolde krig endte i Valletta

Den sovjetiske præsident Mikhail Gorbachev og hans amerikanske kollega George H. Bush gav hele verden en kæmpe julegave, da de i december 1989 mødtes på Malta for at underskrive den aftale, der officielt endte den kolde krig. Foto: AP

I Valletta, Maltas nuværende hovedstad, er stort set alle gade snorlige. Det er en del af byplanlægningen. Byen er på Unescos liste over bevaringsværdige steder, og er man interesseret i en bredere forståelse af byen, øen og nationen skal The Malta Experience opleves.

Det er en lille film på 45 minutter om Maltas historie, og lyden kan vælges på over 20 forskellige sprog – heriblandt dansk. I forlængelse af filmen kan man komme på tur i Sacra Infermeria, malteserriddernes hospital fra 1574. Det er i dag et konferencecenter, men mange af de oprindelige dele er bevarede. Det var også her, Ruslands og USA’s præsidenter, Gorbatjov og Bush, i december 1989 officielt erklærede den kolde krig for afsluttet.

Hver dag klokken 12 affyres en af byens kanoner, og seancen kan ses fra Upper Barrakka Gardens. Her er også information om processen, og det er velegnet til børn. Derudover har man en fantastisk udsigt over bugten, Valletta ligger i.



Den maltesiske hovedstad er på Unescos verdensarvsliste. Foto: Thomas Borberg

* * *

Miraklet i Mosta

Denne bombe faldt gennem kirkens kuppel midt under en messe, men eksploderede på mirakuløs vis aldrig. Foto: All Over

Byen Mosta er velegnet som shoppedestination og huser omkring 20.000 indbyggere. Derudover er det muligt at opleve den kæmpestore kuppelkirke, Rotunda of Mosta.

En bombe faldt gennem kuplen under Anden Verdenskrig, landede på kirkegulvet midt i en messe og eksploderede aldrig. Hvis man kigger godt efter, kan man se, hvor bomben ødelagde kuplen.

Byen Mdina er Maltas forhenværende hovedstad og en af de bedst bevarede middelalderbyer i verden. Umiddelbart siger den dig måske ikke noget, men har du set ’Game of Thrones’, vil du kunne genkende Mdinas snoede gader.