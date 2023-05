Man kan altid tage til Tenerife

Tenerife om sommeren. Om efteråret. Om vinteren. Om foråret. Tenerife året rundt.

De Kanariske Øer er ulig mange andre feriedestinationer værd at besøge i alle årets 12 måneder. Temperaturerne rimer stort set altid på shorts eller nederdel, og få øer i verden kombinerer som Tenerife muligheden for klassisk feriedas med store naturoplevelser.

Du er stadig ikke overbevist? Godt så.

Her er fem gode grunde til at pakke kufferten og sætte kursen mod Tenerife.

¡Vamos a la playa!

Tenerife er berømt for at have nogle af Spaniens flotteste strande, hvilket siger en del. Som den største ø i den kanariske øgruppe finder du her et stort udbud af langstrakte strande med fint hvidt eller magisk sort vulkansand.

Strandene med det sorte vulkansand er et af Tenerifes særlige kendetegn. Foto. Jelena Pavlovska

En af de bedste er naturstranden Playa de la Tejita i den sydlige ende af øen. En smuk, gylden strand, der med sine vindforhold ud for kysten tiltrækker en del vandsportsaktiviteter.

Udsigt til giganter

Tenerife er ikke mindst for de enorme klinter og klippepartier ved Los Gigantes. Du kan se de store naturfænomener fra stranden ved Playa los Guis, men hvis du kun har appetit på udsigten, så tag til Mirador de Archipenque. Herfra er øens bedste udsigt til solnedgangen over Los Gigantes med naboøen La Gomera i baggrunden.

Byerne Los Gigantes og Playa de la Arena er i dag vokset stort set sammen, og flere turisthoteller har base i dette område opkaldt efter de 450 meter høje klippevægge, der rejser sig brat op fra havets blå. Fra marinaen i Los Gigantes afgår mange bådudflugter.

Badeferie om vinteren

Det kan være lidt køligt med en dukkert i hotellets pool i vinterhalvåret, men fortvivl ikke. Tenerife er hjemsted for verdens bedste badeland.

Siam Park har flere gange vundet prisen som klodens førende badeland med opvarmede bassiner til 24 grader året rundt. Man kan med fordel besøge Siam Park netop i vintermånederne, da der er langt færre gæster her end i sommerugerne.

ad ungerne krudte af i vandlandet Siam Park. Foto. Evgeny Lonskov

Siam Park er helt indlysende værd at bruge en dags krudt på, hvis børn eller børnebørn træner til at brænde energi af. For lidt mindre børn er Agualand Costa Adeje et bedre alternativ med flere aktiviteter målrettet familiens mindste.

Begge badelande er naturligvis bedst på dage uden skyer, men tackles dagsplanerne af et tungt skyggedække, så overvej Loro Park som afløser. Loro Park anses for at være en af verdens bedste zoologiske haver.

Se træet med drageblod

Kan et træ virkelig være en attraktion? Ja, det kan det. Tenerife har et af verdens få drageblodstræer.

Det gaffelgrenede træ med rund krone menes at være mere end 800 år gammelt og er et levende vartegn for Tenerife. Det er hele 18 meter højt og blomstrer mellem juli og september. Træet har fået sit særlige navn efter en blodrød harpiks, der blandt andet kan bruges til at farve violiner og marmor med.

Tenerifes drageblodstræ står i en lille have i Icod de los Vinos.

Drageblodstræet er Tenerifes store stolthed. Foto: Paul Maguire

Karneval forbindes med Brasilien, men Tenerife afvikler hvert år verdens næststørste karneval. Det strækker sig tilmed over en hel måned fra januar til februar, men hold øje med de eksakte datoer og events online.

Tenerife er vært for verdens næststørste karneval. Foto. Ninelle777 Photo

Outdoor-trend

Øen giver desuden mulighed for andre former for bevægelser som vandring. Outdoor-trenden eksploderer i Danmark og kan nemt kombineres med et par ugers ferie sydpå.

Helst i vinterhalvåret, da det kan være for varmt til at vandre i sommerperioden.

Tenerife har populære vandreruter som Chinyero Cirklens pinjetræer og vulkanlandskab, og gå (fik du den?) heller ikke glip af den fortryllede Anaga-skov med de vilde strande og laurbærtræer.

Sidstnævnte skov er subtropisk, og kun 45 vandrere er tilladt pr. dag af hensyn til naturen, hvorfor du skal anmode om adgang online - og helst et par måneder i forvejen.

Det koster en bøde på 600 euro, hvis man går ind i skoven uden tilladelse.

Ruten er cirkulær, så du kommer tilbage til udgangspunktet. Afsæt gerne tre timer til at gå gennem denne magiske skov opkaldt efter dens krogede træer.

