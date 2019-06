Marked med mad-oase

Letlands hovedstad har mange kvaliteter. En af de indlysende er størrelsen, som hverken giver vabler eller trætte ben, når man traver rundt i de hyggelige gader og parker.

Riga føles som en spændende storby i miniformat. Den gamle bydel med nyrestaurerede middelalder-bygninger og snævre gader med brosten er et naturligt sted at starte. Her kan man slentre rundt i timevis og tanke energi og mad i de mange caféer og restauranter, som fylder godt op i centrum.

Rigas arkitektoniske palet byder også på fortryllende huse i art nouveau-stil. Og hvis man er til Sovjet-perioden, er der stadig en del bygninger og flere kontroversielle monumenter. F.eks. monumentet for de røde, lettiske riffelskytter, Strelnieku Piemineklis, som oprindeligt var en kommunistisk hyldest, men som nogle letter gerne ser fjernet i dag.

Bevæger man sig lidt længere bort fra bymidten, vil man også se en del ældre træhuse, som også er karakteristiske for Riga.

Det er også uden for den gamle bydel, at nattelivet bliver mere lokalt og intenst end i centrum. Ved Briana Iela ligger et tidligere bryggeri, og hele området tilbyder et væld af oplevelser med musik, mad og party til langt ud på natten.

Men det er først og fremmest i centrum, at langt de fleste af Rigas oplevelser ligger og venter. Alt sammen til at overkomme på en forlænget weekend.

Der er altid mange mennesker på markedet, som også foregår udendørs. Det er typisk billigt tøj, blomster og sko, der sælges her. Foto: Peder Nederland

Få hundrede meter fra den gamle bydel ligger Rigas centrale marked, som er et af Europas største markeder. Her er virkelig noget at se på. I de enorme haller, der blev brugt som hangarer for zeppelinerne for 100 år siden, myldrer letter og russere rundt for at købe friske fødevarer fra boderne. Hallerne er opdelt efter kød, grønt, fisk og andet, og udbuddet er imponerende og lækkert at beskue.

I det centrale marked kan man få lækker streetfood. F.eks. grillet blæksprutte med brocolli. Foto: Peder Nederland

I en af hallerne er der lavet en hypermoderne streetfood-afdeling med masser af lækkerier. Den grillede blæksprutte med broccoli er fremragende. Man kan også få krabbeburger, humus eller friske juicer. Og et hav af andre retter.

Det centrale marked er altid proppet med handlende, der først og fremmest køber mad her. Udbuddet er enormt og meget fristende. Foto: Peder Nederland

Letland Placering: Letland er det midterste af de tre baltiske lande. Indbyggertal: Knap to mio. indbyggere. Historie: Selvstændigt i 1918 og igen uafhængigt fra Sovjetunionen i 1991. Hovedstaden: Riga har knap 700.000 indbyggere og var engang den næststørste by i det russiske imperium. I dag er ca. 40 procent af befolkningen i Riga russere.

En grøn by



Riga er en grøn by. Der er masser af parker og grønne oaser. Bl.a. Bastions-bjerget lige ved den game bydel. Her løber en kanal ned gennem den hyggelige park, som er perfekt til at slappe af i, hvis bylivet bliver for hektisk.

En stor plads deler parken, der hvor Letlands frihedsmonument rager højt op i byens kerne. Statuen er fra 1935 og har enorm symbolsk betydning for letter, der dagligt sørger for, at der bliver lagt blomster ved foden af monumentet.

Se den gamle bydel



På et par timer kan man se de fleste af seværdighederne i den gamle bydel. Man kan starte ved det berømte Laima-ur, som er et ikonisk mødested i Riga. Uret er en reklamesøjle for chokolade-producenten Laima. Det er placeret tæt ved frihedsmonumentet.

Katedralen og slottet, hvor præsidenten holder til, er obligatoriske seværdigheder, men det er først og fremmest den stemning, som de snævre gader og gamle bygninger skaber, der er den store oplevelse.

I byens turistkontorer kan forsyne sig med gratis vejledninger, f.eks. Riga In Your Pocket, der let viser en rundt til de vigtigste steder i den gamle bydel.

Art nouveau i Riga

Gaden Alberta Iela er Rigas flotteste gade med art nouveau-bygninger. Her en sfinxagtig indgang ved et hus. Foto: Peder Nederland

Art nouveau er overalt i Riga. I bymidten er hver tredje bygning i art nouveau-stil skabt under et byggeboom fra 1904 til 1914, hvilket gør en vandretur i byen til et smuk oplevelse.

Især gaden Alberta Iela uden for den gamle bydel er en attraktion skabt af den russiske arkitekt Mikhail Eisenstein, som var far til den berømte filminstruktør Sergei Eisenstein, der blev født i Riga.

I gaden, som stort set er gennemrenoveret, kan man også besøge Rigas art nouveau-museum.

Ølmuseum

Letlands mest kendte øl hedder Aldaris.

Er man ølnørd, så er museet og bryggeriet tilgængeligt alle dage undtagen søndage på adressen Tvaika 44. Her får man en historisk tur og billige smagsprøver.

Selve rundvisningen koster dog ni euro, så man skal være tørstig, hvis det skal kunne betale sig.

Hurtig og lækker mad

Street Burger er en kæde-restaurant i Riga, men kvaliteten er fremragende. Foto: Peder Nederland

Fastfood behøver ikke at være dårlig kvalitet i Riga. Tværtimod. Burgerkæden Street Burgers serverer kvalitetsburgere med en lang række af tilbehør og valgmuligheder, uden at det koster en formue.

Der er bl.a. en Street Burger på Vecpilsetas 8a uden for den gamle bydel. Hvis bagels er sagen, så er Big Bad Bagels på Baznicas 8 absolut er besøg værd. Det er en favorit blandt de mange amerikanere, som arbejder eller studerer i Riga.

Jødiske spor



Rigas jødiske befolkning blev systematisk myrdet af nazisterne under Anden Verdenskrig. Der er i dag en del spor af de grusomme begivenheder i Riga, ligesom der er aktive jødiske institutioner og museer.

Ti minutters gang fra hovedbanegården lå Rigas store synagoge, som nazisterne spærrede hundredvis af jøder inde i, inden de stak ild til bygningen. I dag er stedet et dystert mindesmærke om rædslerne.

Besat og undertrykt

Besættelsesmuseet fokuserer på nazisternes og kommunisternes overgreb mod den lettiske befolkning. Foto: Peder Nederland

Skal man forstå Letland i dag, kommer man ikke uden om et besøg på Besættelsesmuseet i Riga.

Lige nu er museet placeret i den tidligere amerikanske ambassade, men der er lagt planer for en betydelig udbygning af udstillingen i nye omgivelser.

I det nuværende museum skildres de overgreb og undertrykkelsen, som Sovjetunionen og Nazityskland udsatte den lettiske befolkning for – helt frem til 1991. Der er også fokus på de arbejdslejre i Sibirien, som lettiske borgerne blev sendt til som led i den systematiske nedbrydning af den lille nation.

1. juni åbner man en ny udstilling om KGB og Letland.