Masser af pladser i Rom

Rom er en af danskernes helt store feriefavoritter, når det kommer til afslapningsdisciplinen forlænget weekend.

Hvordan kan det da også være anderledes? Stjernehimlen over den evige stads berømte bygninger, palæer og monumenter, der går hånd i hånd med en madscene, der kun kan gøre Roms gæster glade i låget og propmætte, er en romersk kejser værdig.

Men når der er sat flueben ved de største seværdigheder som Peterskirken, Colosseum og Pantheon, hvor går man så hen?

Monumenter som Pantheon er Roms store attraktioner, men byens åbne pladser rummer interessante historier, som ofte overses. Foto: Luciano Mortula

Så stopper du op de steder, hvor du ikke forventer, at du skulle stoppe op, nemlig Roms åbne pladser.

Rom har en rigdom af store og små pladser og torveområder, som turister haster skyndsomt forbi på vej videre til den næste attraktion med næsen begravet i en guidebog eller en smartphone.

Roms smukke og ofte ret store pladser har haft en stor historisk betydning i byens udvikling gennem hundredvis af år og hver med deres særegne fortælling.

Herunder er tre af dem.

Piazza Navona

Ingen pladser trækker som Piazza Navona en lige linje tilbage til Romerriget. Pladsen er anlagt på kejser Domitians sportsplads fra år 8, dengang hvor borgerne i Rom skulle underholdes med sportslege og konkurrencer.

Hvis du er a-menneske, så gå ned til Piazza Navona ved daggry og nyd den storslåede plads for dig selv. Foto: Koba Samurkasov

Dette forklarer også pladsens form som et antikt romersk cirkus med parallelle langsider, en halvrund kortside i den nordlige ende og en lige side i den sydlige ende af pladsen. Sådan er der små skjulte tegn på, at romerne i dag lever midt i resterne af den store verdenshistorie.

Piazza Navona har desuden en fortid som markedsplads og epicenter for det romerske folks dagligdag.

De kulørte huse giver Piazza Navona en atmosfære, som ikke ses andre steder i Rom. Foto: Koba Samurkasov

Nutidens plads ser naturligvis anderledes ud. Den er omkranset af smukke bygninger fra pave Innocens X’s tid, hvorfor ikke mindst barokkirken Sant Agnese in Agone udgør en smuk kulisse til pladsen. Centralt står De Fire Floders Fontæne.

Rom er fontænernes - med Trevi som den mest berømte - hovedstad, hvorfor du vil støde på dem og springvand overalt i byen. Typisk med en historie. De Fire Floders Fontæne repræsenterer verdensfloderne Ganges, River Plate, Donau og Nilen. Du finder yderligere to smukke fontæner her samt Roms officielle bymuseum.

Fontænen de fire floder på Piazza Navona er pladsens hovedattraktion. Foto: Yasonya Photo

Campo de Fiori

Den berømte plads er opkaldt efter tidligere tiders blomstermark i denne del af Rom, men har et helt andet liv end de øvrige store romerske pladser.

Der er nemlig marked på Campo de Fiori alle dage undtagen søndage. Det giver et livligt markedsliv fra morgen til sen eftermiddag. Et liv, der er skyllet ud i sidegaderne med små hoteller, kunstdesign og spisesteder.

I dagtimerne forsyner markedet ved Campo dei Fiori romerne med friske fødevarer fra oplandet. Foto: Konstantinos Papaioannou

Det menes, at markedet er Roms ældste; det blev anlagt i sin nuværende form i 1869 og spiller stadig en central rolle i det romerske handelsliv. Frugt, grønt, blomster, kød, fisk og oste handles her i en stor kulørt fest for øjet og senere maven.

Efter markedets lukketid lever Campo de Fiori ud til de sene timer takket være de små vinbarer, spisesteder og unge, der glæder sig over at være til netop her i de romerske aftentimer.

Piazza Venezia

Piazza Venezia forbinder to af Roms vigtigste veje, Via dei Fori Imperiali og Via del Corso, og er ikke som sådan på turismens alfarvej.

Det er dog umagen værd at gå hertil, ikke mindst for at beundre mindesmærket for den ukendte soldat samt nationalmonumentet Vittoriano samt det enorme palads Venezia, der fremstår stort og pompøst.

Piazza Venezia med Emmanuel 2. monumentet er et centralt nedslag i det moderne Rom. Foto: Andrei Vasilev

Ikke overraskende valgte Italiens fascistiske leder Benito Mussolini dette palads som regeringsbygning.

Ser man bort fra paladsets dystre fortid, er det et imponerende bygningsværk, der klæder en af Roms store pladser.

Knoglernes kirke

Hvis du trænger til en pause fra solen, er kapucinerkirken Santa Maria en dejligt kølig oase. Arkivfoto: Getty Creative

Rom har kirker og katedraler spredt ud over hele byen med generøs hånd, men krypten under kapucinerkirken Santa Maria på gaden Via Veneto er en mildest talt anderledes oplevelse. Krypten er inddelt i fem kapeller og pyntet, om man vil, med knogler fra kapucinermunke.

Knoglerne blev indsamlet for 450 år siden, og i dag er kapellernes indretning udgjort af mosaikker og mønstre af de afsjælede munkes knogler, der er kunstfærdigt rettet an.

Kaffen cappuccino er i øvrigt opkaldt efter kapucinermunkene, da det varme mælkeskum ligner munkenes hætter på kappen. Der kan være brug for en varm kop kaffe at lune sig på efterhånden, da krypten med knoglerne holdes ret kølig.

Roms signaturretter

Pastaretten cascio e pepe er Roms signaturret på pasta-fronten sammen med pasta carbonara. Foto: Olga Mazyarkina

De italienske regioner har alle særlige signaturretter, og Rom i Lazio-regionen er ingen undtagelse.

Spaghetti carbonara

Den verdensberømte ret spaghetti carbonara udspringer af Roms køkkener i årene efter Anden Verdenskrig, hvor amerikanske soldater sørgede for en rigdom af ikke mindst æg og bacon, som er hovedingredienserne i pastarettens cremede sauce.

Cacio e pepe

Denne udprægede romerske pastaret er ganske simpel og består af spaghetti med en lokal variant af gedeosten pecorino tilsat lidt kogevand fra pastaen og friskkværnet peber.

Friterede artiskokker

Det romerske køkken hænger nøje sammen med byens jødiske immigranter, der ikke altid har været lige værdsatte borgere. Bag ghettoens mure var fødevaremuligheder begrænsede, hvorfor de driftige jødiske husmødre fandt på at fritere artiskokker, som i dag er en stor romersk delikatesse.

Det var også jødiske immigranter fra Spanien, der introducerede olivenolie til Roms kulinariske historie.



