Mauritius på budget

De fleste vil nok slå tanken væk om en tur til Mauritius, for det lyder dyrt – men det behøver det ikke at være. Mauritius er ikke kun forbundet med luksus, penge og eksklusivitet. Læs med her, og find ud af, hvordan du kommer afsted uden at blive ruineret

Mauritius er langt væk, eksotisk af natur og ikke et sted, man bare lige tager hen for en forlænget weekend. Men det behøver ikke at forblive ved drømmen, hvis du drømmer om at komme dertil. Vil man gerne opleve Mauritius, har jeg tips til flere måder, det kan gøres på, uden at man skal smadre ungernes sparegris. Så vær bare klar med pen og papir.

Jeg elsker at rejse alene. Jeg tog derfor en tur til Mauritius på egen hånd. Jeg anede intet om øen – ud over at den er en del af Afrika, at der er smuk natur, og at øen er baseret på et samfund af mange forskellige religioner.

Jeg rejste i maj måned, og vejret var fint. Masser af mulighed for at få solkysset hud, men også perioder med regn.

Først bookede jeg en hytte i et træ via Airbnb. Det er et såkaldt tree lodge, som kostede 550 kr. pr. dag inklusive morgenmad. Huset lå på en grund, hvor der blev serveret morgenmad hver morgen, og værterne var meget gæstfrie.

Byen, jeg boede i, hedder Belle Mare og ligger en time fra lufthavnen. I taxa kostede den tur ca. 250 danske kroner. Husk, at her skal der pruttes, ellers bliver man altså snydt. Det er en forhandlingssituation, og 250 kroner er en helt fair pris i Mauritius-standard.



Træhytten var mit første hjem på Mauritius i byen Belle Mare. Det var anderledes og helt i orden. Bare ikke når det blæste. Grenene kastede sig mod vinduerne i en grad, så jeg måtte lægge mig ned på badeværelsesgulvet i sidebygningen med et tæppe. Her blev jeg holdt vågen en hel nat, fordi jeg mærkede et tungere dyr kravle over mig. Jeg aner stadig ikke, hvad det var, jeg kan bare sige, at jeg ikke rørte mig i fire timer – jeg tror faktisk ikke engang, at jeg blinkede. Foto: Kira Eggers

lidt uden for byen og oppe i et træ – hyggeligt! Jeg skulle gå en del, hvis jeg ville se noget, hvilket jeg nåede at blive træt af. Byen er heller ikke værdig som turistmål, den er faktisk en anelse kedelig, men jeg gjorde det, at jeg tog med værten på job på det lokale lækre resort LUX, hvor han var dykkerinstruktør.

Der dasede jeg på en liggestol og spiste frokost nede ved stranden. Det var straks en anden sag og ren luksus! Når jeg altså ikke tog på dykkerture med hans team.

Når man rejser alene, møder man lokalbefolkningen på en anden måde, så før jeg så mig om, blev jeg inviteret til alle mulige events og oplevelser. Jeg blev hentet dagligt og introduceret for lokalbefolkningen af en dykker, der hedder Koala, og jeg blev hevet med til lokale danseshows af danseren Annabelle. Det var virkelig sødt af dem, og jeg følte mig så velkommen.

Da ugen var omme, havde jeg smagt den lokale cuisine og set alt fra de små landsbyer, hvor husene er faldefærdige, og der ligger affald overalt – desværre – til flotte resorter med hvidt sand og krystalklart hav.



Fra højt oppe i trætoppen til langt under vandet på en time. Sådan er livet så sjovt. Foto: Kira Eggers

, man trives med det, man har på Mauritius, de er taknemmelige og glade, og der er ikke store armbevægelser. Flere af de mennesker, jeg mødte, drømte dog om at komme til Europa og studere eller til USA. Da ugen var omme, tog jeg til et nyt hotel et par timer væk.

Jeg tog en taxa, der kørte mig halvanden times tid gennem regnskov, over floder og gennem marker med meget høje sukkerroer. Jeg ankom til mit hotel Heritage Awali, et resort der ligger i byen Bel Ombre. Utrolig smukt placeret lige ned til vandet.

Igen. Bel Ombre var ikke just en storby, vi er mere ovre i noget Belle Mare, men resortet var rigeligt til mig, for herfra kunne jeg tage ud og se den smukke natur, trekke i bjerge, stirre mig blind på flotte vandfald og gå ture langs stranden.



Heritage Awalii resort i Bel Ombre gav mig rig mulighed for afslapning, træning, tænke dybe tanker om livet - og drikke af en kokosnød. Foto: Kira Eggers

, fordi jeg havde ramt den anden ende af ø-staten. Det var honeymooners og børnefamilier, der hovedsagelig boede på hotellet – og så mig. Alene. Det syntes de vel var synd. Så jeg betalte stort set ikke for hverken drinks eller mad. Jeg kom på fornavn med de ansatte, og jeg brugte dagene på at udforske nærområdet. Tiden stod vitterlig stille, og alt, hvad man forestiller sig, Mauritius er, var lige der.

En uge i paradis og bestemt ikke sidste gang, jeg holder ferie på Mauritius.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gode råd til turen

Alle resorts med respekt for sig selv bør have en gynge i strandbaren. Foto: Kira Eggers

Går du på Momondo eller en anden søgemaskine, kan du finde udmærkede hoteller – også ned til stranden – til mellem 300-1500 kroner om dagen. Du kan dog også finde steder, der kræver, at du smider 53.000 kroner om ugen for et værelse.

De fleste resorter og hoteller giver adgang til deres pool, strand og liggestole mod enten betaling eller ved, at man køber mad og drikke. Det er nyttigt at vide, hvis man bor mere moderat, men gerne vil have luksus en dag eller to.

Man kan gøre som mig og dele sin tur op i to dele; på den måde får man set lidt af hvert.

Booker man på Airbnb, får man ikke hoteloplevelsen som sådan, men der kan man få store relativt moderne bungalower helt ned til vandet inkl. swimmingpool til 900 kroner pr. døgn.

Ønsker man at bo et sted med mere liv, kan man booke hotel i hovedstaden Port Louis på eller i nærheden af stranden. Alternativt i Flacq, som ikke ligger mere end fem kilometer fra Belle Mare, men mere inde i landet. Flyrejser tur retur fra Danmark koster mellem 5000-7000 kroner og tager mellem 16-31 timer.



Strandene var ret dejlige på strækningen ved Bel Ombre. Her fik jeg afternoon tea og brugte mange timer i baren på at arbejde og læse. Foto: Kira Eggers

Port Louis, Lle aux Cerfs Island, The Holy Lake Grand Bassin, Chamerel Park, vulkanen Trou aux Cerf, Eureka Creole House, Black River Gorges National Park, Mauritius Botanical Garden. Der er ikke mange store dyr på Mauritius, men masser af øgler, indsekter, fugle, flagermus og aber. Og så er der masser af fauna!

Der er mange hunde overalt, og Mauritius landede for noget tid siden i uvejr for deres barbariske metoder til at skaffe hundene af vejen. Hundeejere lukker deres hunde ud på gader og stræder om dagen og ind om aftenen. Det lyder umiddelbart hyggeligt, men det bliver til mange hvalpe om året, og mange hunde er syge og upassede. Man kan støtte de lokale dyreværnsforeninger i deres arbejde. Find dem på Google.

Der er sjældent dyreliv på Mauritius, men især på øen Madagascar. Her man kan flyve til fra Mauritius på et par timer. Madagascar er mere fattigt og mere kriminelt.

Mauritius ligger i det indiske ocean og folkefærdet er multikulturelt. Det mærker man ved, at deres tolerance er høj, og man respekterer i den grad hinandens religion. Jøder besøger muslimer, og kristne besøger hinduer. Man respekterer blot reglerne i de enkeltes hjem.

En taxachauffør fortalte mig, at en saudiaraber havde sagt til ham, at han ikke burde tale med kristne, når han er muslim. Hans svar var: ’Jeg er først og fremmest mauritiansk, dernæst muslim.’ Det, synes jeg, var et fint svar!

God tur til paradis! Håber, du blev inspireret.