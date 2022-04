Med på beatet i San Francisco

USA’s hipsterby: San Francisco er kendt som Californiens techhovedstad. Her handler det om at komme først. Men det handler også om at skille sig ud. Og det gør nabolaget The Mission

San Francisco er en smeltedigel af historie, kontrast og kultur. Medtager man ikke hele Bay Area, som strækker sig fra vindistrikterne Sonoma og Napa ned til Silicon Valley i Santa Clara, så er San Francisco faktisk ikke ret stor, kun lige godt 900.000 indbyggere.

Men byen formår at pakke lidt af alting ind på sine syv bakker.

I finansdistriktet har de store technavne kontor højt hævet over gaden, hvor både turister og hjemløse bevæger sig i højhusenes skygger. Blandt Golden Gate Parks grønne oaser knejser De Young-museet, en kulturel institution siden 1895.

Castro-distriktet er centrum for LGBTQ+-bevægelsen med regnbueflag og matchende fodgængerovergange. Men intet område er helt så sprudlende som Mission-distriktet.

Nabolaget er opkaldt efter Mission Dolores-kirken fra 1776 og er en eklektisk blanding af latino-historie og hipster-vibes. Området er især kendt for sine mange vægmalerier, og det er klart gåturen værd at tage den to timer guidede The Mission Street Art Tour.

Men gadekunsten kan også sagtens nydes i eget tempo med en kaffe fra Philz Coffee, som er San Franciscos lokale Starbucks.

Women's Building på 18th street. Foto: Simone Okkels

The Mission sover aldrig

Meget af gadekunsten er centreret i de små sidegader til Valencia Street, som af nogle betragtes som pulsåren i The Mission. Her findes de hotteste caféer og nogle af de bedste second hand-butikker.

Under coronapandemien åbnede mange restauranter og barer op for overdækket udendørsservering med varmelamper og lyskæder, og disse nydes stadig alle aftener, specielt i weekenden, hvor dele af gaden er bilfri.

I den sydlige ende af Valencia krydser 24. gade pulsåren. Gaden strækker sig fra det funky Mission-distrikt til det mere familievenlige Noe Valley og indeholder det bedste dele af begge.

I Mission-enden kan man ikke undgå at blive draget ind af de mange taquerias, brune værtshuse, cocktaillounges, kaffebarer og butikker fulde af farverige fund.

Her flokkes hipsters og familier især i weekenderne, hvor mange lokale handlende slår sig sammen om pop ups som Second Sundays, hvor der er vintagetøj, tatoveringer og rabatter.

Men det er ikke altid, der bliver reklameret for de bedste pop ups, workshops og events, så spørg altid, hvad der rører sig i de små butikker, når du oser.

Køkultur og menneskekiggeri

Noget, man hurtigt lægger mærke til i San Francisco, er folks vilje til at stå i kø. Når der er åbning af nye butikker og caféer står folk rask i lange slanger langs husmurene for at være nogle af de første til at prøve en ny type kaffe eller kage.

To steder er det dog ventetiden værd: Bi-Rite Creamery og Tartine på 18. gade. Tag Tartines lækre bagværk med videre, snup en vegansk is hos Bi-Rite og sæt dig i Dolores Park og nyd sagerne i solen.

Den lille sidegade Balmy Street er fyldt med latinamerikanske og aktivistiske vægmalerier. Foto: Simone Okkels

Dolores Park er et af San Franciscos yndlingsmødesteder og et af de bedste steder at sidde og se på mennesker: Hundeluftere, selfietagende hipstere, veninder på yogamåtter, skatere og den lejlighedsvise cannabissælger.

Parken indeholder tennisbaner, en stor legeplads og er kantet med høje buskede træer og palmer, hvor man kan sidde på bænke og nyde synet.

Herfra kan man nemlig se ud over hele Mission helt ned til højhusene i Down Town og over til Oakland på den anden side af den om aftenen LED-oplyste Bay Bridge.

Parken er et af de bedste steder at se solnedgangen, før man følger aftenens pulsslag videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Impromptu højtlæsning og levende musik

Diversitet er en af grundstenene hos Medicine for Nightmares. Foto: Simone Okkels

Banker dit hjerte for kunst og kultur, skal du ikke gå langt i området Valencia Street/24th for at finde ro. Her følger tre boghandler, der byder på lidt ekstra.

Engelsk og spanske titler står side om side i mulitkulturelle Medicine for Nightmares. Her sidder folk på gulvet og læser, og er man heldig kan man fange en digtoplæsning eller live musik.

Medicina para Pesadillas/Medicine for Nightmares, 3036 24th St

Brugte bøger

Hos Adobe Books finder du bøger helt ned til en dollar stykket. Sæt dig i en af de gamle sofaer og bladr gennem videnskab, digte, fiktion og rejsestof. Eller tag et kig i det lille baglokalegalleri.

Adobe Books, 3130 24th St

Nyt, brugt og small press

Et ægte bogelskende personale sørger for, at du altid kan finde noget nyt, gammelt og helt unikt i denne lyse bogbutik, der indbyder til at blive hængende.

Dog Eared Books, 900 Valencia st

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------