Medier: Sverige har udleveret PKK-medlem til Tyrkiet

Forholdet mellem Sverige og gruppen PKK, Kurdistans Arbejderparti, har været en særdeles varm kartoffel, siden Sverige sammen med Finland tidligere på året startede deres ansøgningsproces om at blive medlem af Nato.

Som det eneste land stejlede Tyrkiet over indlemmelsen, da de mente, at Sverige gennem tiden har støttet og holdt hånden over PKK.

Sverige har siden fået en ny regering og lagt en hårdere kurs over for den kurdiske bevægelse, som landets nye udenrigsminister kalder en 'terrororganisation'.

Nu har Sverige så valgt at udlevere et PKK-medlem til Tyrkiet.

Det skriver NRK, der citerer flere tyrkiske medier.

Det drejer sig om Mahmut Tat, der i Tyrkiet er dømt til seks år og ti måneders fængsel for sit medlemskab i PKK – en gruppe som både EU og USA også anser som en terrororganisation.

Tat flygtede til Sverige i 2015, men har altså aldrig fået opholdstilladelse i landet.

Fredag aften vendte han derfor tilbage til Istanbul, efter svensk politi havde anholdt ham.