Meget mere end golf, sangria og sandstrande: Her er fem skønne byer i Sydspanien

Ferrari, Rolls-Royce og Lamborghini. De dyre biler kommer kørende på stribe langs den brede vej og parkerer ved havnen i Puerto Banus, som ligger sydvest for Marbella.

Havnen er et populært mødested for jetsettere, og Puerto Banus er især kendt for sit luksuriøse præg med dyre forretninger og de hyppige anløb af store og dyre yachts.

Du kan dog snildt lægge vejen forbi havnen, hvor rige og kendte samles, selvom du ikke selv ankommer i en fancy bil eller stor lystbåd.

Området har et væld af hyggelige caféer, restauranter og barer, og det er en oplevelse i sig selv at se så mange dyre både og biler samlet et sted.