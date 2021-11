Menorca - den smukke søster

Mallorca har været en dansk turistfavorit i årtier, men De Baleariske Øer har mere at byde på end den berømte ferieø.

Øgruppen tæller også Ibiza, som er lige dele berømt for et livligt klubliv og musikscene og smukke landsbyer helt nede i gear med fokus på afslapning, kunst og kultur.

Menorca omtales ofte som Mallorcas lillesøster, men naboøen er ved at træde i karakter som selvstændig og ret populær feriedestination både for chartergæster og dem, der selv strikker opholdet sammen via rutefly.

Menorca er nemlig en kraftig overvejelse værd, hvis der er appetit på solferie i Middelhavet, idet den har flere strande at byde på end Mallorca og Ibiza. Tilsammen!

Bådene synes at svæve i det azurblå vand. Foto: Paulo Trovo/Dreamstime.com

Skønne strande

Man siger på øen, at et helt liv ikke er nok til at stifte bekendtskab med alle Menorcas skønne strande – store som små. Lettilgængelige eller skjult i små bugte.

Men hvad bør man egentlig opleve som førstegangsbesøgende eller som den, der leder efter ny inspiration til Menorca?

Nicolai Lisberg er en dansk journalist bosiddende på Menorca. Med en lokal ægtefælle og mange års bekendtskab til Menorca og Spanien i det hele taget giver han her gode bud på oplevelser på Menorca.

Stranden

Macarelleta stranden er blot en af mange smukke små strande på øen. Foto: Blitzkonig/Dreamstime.com

Menorca har flere strande end Ibiza og Mallorca ... tilsammen!

Det føles til tider, som om øen er én stor strand. I hvert et lille klippeindhug er der en bugt, så selv de lokale vandhunde ville aldrig kunne hævde at have prøvet dem alle, for det er som om, at der næsten dukker nye op for hvert år.

De kridhvide sandstrande med det helt gennemsigtige vand finder du i syd, mens de nordlige strande har mere gyldent sand, tenderende til den rødlig nuance og et mere smaragdfarvet vand.

Så dykker vi! Foto: Eduardo Huelin/ Dreamstime.com

I syd finder du paradisiske strande som Cala Mitjana, hvor grotter og en stor klippeafsats sikrer timevis af underholdning, mens Cala Macarella er smuk som et postkort.

I nord er Pregonda en god gåtur væk, men det er umaget værd, når du kommer frem til en af øens absolut smukkeste strande med en lille fjerntliggende ø, som man kan svømme ud til.

Byfesterne

På Menorca er hestene med til festerne. Foto: Shutterstock

I sommermånederne er det svært at finde et mere festligt og folkeligt sted end Menorca. Hver en lille by har sin helt egen fest, hvor temaet er omtrent det samme.

Hesteopvisninger og gin med lemon, faktisk masser af gin med lemon.

Den første og klart største fest er Sant Joan (sankthans) i Ciutadella. Her bliver byen i tre-fire dage forvandlet til én stor folkefest, hvor de lokale åbner deres hjem for gæster og heste, der rider ind i huset og hilser på.

Solnedgangen

En solnedgang fås ikke meget bedre end denne fra Cap de Cavalleria. Foto: Shutterstock

Hovedstaden Mahon er Spaniens østligste punkt, og det første sted solen titter frem på Den Iberiske Halvø.

Det er særligt klippeøens solnedgange, der er noget specielt, som de går ned over vandet og farver himlen og vandet orange og skaber et næsten rosa genskin på himlen.

Menorca er kendt som øen med de syv fyrtårne, hvorfra du kan se solen gå ned, og det bedste sted er Cap de Cavalleria i den nordlige del af øen.

Her kører du op langs flere hårnålesving og små søer med udsigt til grønne bakketoppe, der næsten leder tankerne hen på det skotske søhøjland, indtil du kommer op til det hvide fyrtårn.

Se øen på hesteryg



Camí de Cavalls er navnet på det stisystem, der er cirka 180 kilometer langt og som omkranser hele øen.

Menorcas helt egen El Camino der er langt mere fredsommelig, men mindst lige så smuk som den rigtige Camino i Galicien. Hvert år tilbagelægges distancen af ultraløbere, men hvis det virker som for stor en mundfuld, kan du også tage dele af turen til fods eller på hesteryg.

Ruten tager dig forbi store historiske monumenter og gravpladser fra maurernes tid på øen og til nogle af de mest utrolige strande, som kan være svære at komme til med bil.

Fiskerbyen Fornells

Skaldyr og fisk er hjørnesten i ferieøens køkken. Foto: Kawa13/Dreamstime.com

Lækre spanske tapas finder du selvfølgelig også på Menorca, men du må ikke snyde dig selv for de mange friskfangede fisk, som den byder på.

Den lille fiskerby Fornells har en af de smukkeste indkørsler til en by, når du kommer kørende langs vandet.

Om aftenen er havnen badet i lys fra de mange lanterner, og du finder ikke et mere idyllisk sted at nyde øens specialitet, caldereta de langosta menorquina. En speciel tilberedt hummersuppe, der får tænderne til at løbe i vand.

