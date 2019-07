Millimeter fra døden i bil: Se det ekstreme billede

Et af Norges farligste steder for bilister

Lige neden for den berømte norske udsigtsplatform Stegastein, der hænger 30 meter ud fra de stejle fjeldsider og med 650 meters frit fald ned til fjorden ved Aurlands Kommune, skete der 5. juli en dramatisk ulykke, der kun var millimeter fra at koste et ældre tysk ægtepar livet.

Det ældre ægtepar var i deres autocamper stoppet op på den snoede bjergvej tæt ved Stegastein for at tage et billede ud over fjorden. Men uheldigvis havde de glemt at trække håndbremsen. Og det fik den store autocamper til at trille baglæns ned ad bjergvejen med kurs ud over afgrunden. Heldigvis blev autocamperen stoppet af en lille betonkant i vejsiden. Men halvdelen af bilen hang og dinglede faretruende ud over afgrunden.

Det tyske ægtepar blev naturligvis chokerede, men det lykkedes for dem at kravle ud af bilen ved at åbne døren til vejsiden, før det gik helt galt.

Det skriver flere medier heriblandt Dagbladet, Sogn Avis og Aftonbladet.

Her hænger autocamperen faretruende ud over afgrunden på den norske snoede bjergvej. Foto: Anders Frydenlund/NTB Scanpix

Det var bilbjærgnings-chaufføren Anders Frydenlund, der efter ulykken blev tilkaldt for at bjærge bilen væk fra den truende afgrund. I den forbindelse tog han også det skræmmende billede af autocamperen.

- Da jeg kom frem til ulykkesstedet, var ægteparret rolige, men den ældre kvinde var dog stadig lidt chokeret over oplevelsen, fortæller Frydenlund til de norske medier og tilføjer, at ægteparret befandt sig i bilen, da den begyndte at trille baglæns.

Anders Frydenlund fortæller, at det kunne have endt helt galt, hvis autocamperen var trillet bare en anelse længere. Men heldigvis blev den stoppet på det helt rigtige sted af betonkanten langs ydersiden af vejen.

Det tog cirka en halv time at bjærge bilen og få den fjernet fra det faretruende sted. Det tyske ægtepar var i øvrigt meget taknemmelige, da de fik deres autocamper tilbage uden en skramme. Ægteparret slap også selv med skrækken.

Anders Frydenlund fortæller også, at der næsten dagligt er problemer med biler på de snoede bjergveje i området.

- Om sommeren er der næsten et eller andet galt hver dag. Det er meget dårlige og meget smalle veje på Vestlandet. Og det kan føre til uheldige og farlige situationer for dem, som ikke er vant til at køre i området, siger Anders Frydenlund.