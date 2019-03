Min allerførste gang

Vi havde ellers kastet ’skiferie-håndklædet’ i ringen. Først som 25-årige tog min mand og jeg på vores første skiferie, hvor vi skulle vælge, om det skulle være alpint eller på snowboard. Vi valgte selvfølgelig snowboard, for det så både fedest og sjovest ud.

Muligvis et forkert valg, for når man på ingen måde er afsted hvert eller hvert andet år, så tager det sin tid at blive god. Plus at nu, hvor alderen har sneget sig over de 40 år, er jeg utrolig bange for at falde og få varige skader.

Årets vinterferie blev derfor en meget impulsiv tur fire timer mod nord – for at stå på langrend!

Efter fire timers kørsel nåede vi Billingehus i Skövde i Sverige. Et kæmpestort vinterområde med både isfiskning, kælkebakker, udendørs ishocky- og kunstløberbane og – vigtigst – 40 kilometer langrendsspor. Indendøre er der spa og en lækker restaurant, et perfekt vinterferiested.

Meget var dog lukket pga. den manglende frost denne vinter. Sneen var kunstsne, og ud af de 40 kilometer spor var i denne uge kun 12 kilometer brugbare til langrend. For begyndere som os var det dog rigeligt.



Skilt med med oversigt over Billinges Huses aktiviteter – hvis der havde været frost. Området er også et fantastisk vandreområde om sommeren. Foto: Sif Meincke

Vi bevægede os spændte – og lidt anspændte – ud på startområdet, som ligger 100 meter fra hotellet. Første problem var at få spændt skiene på.

Havde vi ikke mødt en ung ’pojke’, som hjalp os, ved jeg ikke, hvor længe vi ville have stået og forsøgt, før det var lykkedes. Men derfra gik det faktisk ret godt. Ved at prøve os frem, kigge godt på de løbere, der kom imod os, så gik det faktisk fantastisk – i forhold til når vi har været afsted på snowboard.

Jeg troede, at langrend det meste af tiden ville være ligeud og atter ligeud. Det er det måske også nogle steder, men de spor, der var åbne i Billingehus, de var bestemt ikke lige ud. Det var oooop ad bakke og meeeeeget stærkt ned ad bakken igen.



Sol og blå himmel. Balsam for sjælen. Foto: Sif Meincke

i tre sværhedsgrader. Vi kørte på let og mellem. Den svære turde vi ikke. De spor, der havde mellemste sværhedsgrad, gik meget stejlt nedad – eller i hvert fald så stejlt, at vores ben bævede under os. På langrend har man ikke hjelm på. Og det er muligt, man slet ikke kan falde på vej ned ad en stejl bakke, for man kører jo i sporene. Men vi var bange.

Og når man så er kørt ned ad en meget stejl bakke, så skal man også op ad en meget stejl bakke. Det er megahårdt. Og det er muskler, som for vores vedkommende ikke havde været særligt aktive tidligere.



Udsigten fra restauranten. Alpinbakken med ski og snowboardløber. Foto: Sif Meincke

, vi løb, var på syv kilometer; en tur der tog næsten en hel time – måske fordi vi prøvede at lure andre løbere stilen af og lære at løbe selv. Vi var gennemblødte af sved og trængte til en pause, så vi satte os ind i restauranten, fik en kakao og kiggede ud på alpinløberne, mens vi dampede af og blev klar til endnu en tur. Vi tog derefter samme tur, dog med en ekstra mellemsvær rute.

Det tog os ikke lige så lang tid denne gang, men vi var lige så svedige. Jeg kan godt lide, at man kan mærke på sin krop, at man har ydet noget. Det er ikke bare ned ad et bjerg og så en lift op igen.



Aften- og morgenmadsrestauranten med det store panoramavindue ud over pisten. Foto: Sif Meincke

brugt i restauranten, som har en fantastisk udsigt over den oplyste skibakke og de aktive, der løb aftenløb på pisten. Det var tydeligvis byens bedste restaurant, for vi var der på valentinsdag, og der var fuldt booket. De andre aftener var det mest hotellets gæster.

Op og ned ad bakke

Hvis man troede, man ikke kunne falde på langrend… Vi oplevede, at sporene var enormt glatte, og var man uopmærksom et øjeblik, så lå vi der. Foto: Sif Meincke

Bakken var meget stejl, og det var med bævrende ben og korsets tegn inden vi kørte ned. Men hold op – det er vildt fedt. Foto: Sif Meincke

Når man kører ned ad en stejl bakke, skal man ned i hug og sætte stavene bagud, og, meget vigtigt, så skal man læne sig frem. Ellers falder man med det samme.Løbe. Det gør man ved at løfte skiene lidt og så bare løbe hurtigt op, mens man med stavene staver sig frem. Stavene skal man ikke sætte længere foran sig end sin hofte, så man kan lægge vægt i og hive sig frem.

Er der glat, som der var i Billinge, fordi solen havde varmet sneen op, glider man og falder, så det er med at bevæge benene hurtigt, så man ikke har skiene for længe på den glatte sne. Det er hårdt for lårene, kan jeg hilse og sige her fire dage efter, jeg kom hjem.

Du kan stille dig med samlede ben i en god lav hug, og så stave dig op ved at hakke begge stave i samtidig. Det er hårdt for armene.

Eller du kan skate op. Så skal man gå ud af sporet, så sporet ikke ødelægges. Og så bare skøjte op på indersiden af skiene. Virkelig hårdt.