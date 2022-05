Mystik i massevis: Besøg Draculas hjemstavn

Hvis du tænder på mystik og har hang til at blive opslugt af lokale legender og uhyggelige folkesagn, så er Transsylvanien i Rumænien et godt bud på et rejsemål.

Mange forbinder nok Transsylvanien med grev Dracula - den berømte vampyr fra Bram Stokers roman fra 1897 - som i dag er verdenskendt.

Men det sagnomspundne Transsylvanien gemmer også på en række seværdigheder, smuk natur og beundringsværdige bygninger.

Dertil har området i århundreder været præget af overtro, som fortsat lever den dag i dag. Det er ikke unormalt, at de lokale tror på hekse, vampyrer, varulve eller andre overnaturlige skabninger.

Desuden fastholder mange, at man ikke bør gå ud ved mørkets frembrud på specifikke steder, fordi stederne angiveligt er hjemsøgte, eller fordi man på en måneskinsnat kan støde på rædselsvækkende væsner.

Foto: Matthew Williams-Ellis/Ritzau Scanpix

Sikker død

Transsylvanien er i den grad rig på myter og legender. Ifølge BBC går nogle af fortællingerne blandt andet på, at de djævelske varulve dukker op ved fuldmåne, og at de er legemliggørelsen af voldelige mænds rastløse ånder.

Der er også sagn om det uhyggelige væsen, som kaldes en sanca, hvis fingernegle er formet som knive.

Tag dig især i agt for sancaen, hvis din graviditet er ved at lakke mod ende, når du besøger Transsylvanien. Det siges nemlig, at væsenet kun viser sig for kvinder under fødslen. Ser man en sanca, betyder det en sikker død for mor og barn.

Der er også den lokale fortælling om ‘den sorte mand’. Han kidnapper uartige børn og gemmer dem i sin hule, indtil de igen kan opføre sig ordentligt.

Nær Draculas slot - Branslottet - er der en brønd, som turister smider penge i. Arkivfoto: Selcan Hacaoglu/Ritzau Scanpix

Spåkoner og hekse

Transsylvanien har tradition for mundtlige fortællinger, der strækker sig århundreder tilbage. De er formentlig startet, fordi man førhen søgte at forklare uforklarlige begivenheder som død, sygdom og naturkatastrofer.

Samtidig var de en kilde til underholdning, ligesom de tjente formålet om at være et moralsk kompas, hvor dem, som ikke opførte sig ordentligt, ville blive straffet af en af de mange overnaturlige væsner.

Det er som sådan ikke usædvanligt, at landsbyer har fundet på den type fortællinger for år tilbage. Men det er bemærkelsesværdigt, at fortællingerne fortsat lever i Transsylvanien.

Den dag i dag har flere landsbyer en form for heks eller healer, som laver alverdens besværgelser, som fjerner forbandelser og som tilbyder åndelig vejledning. Det store antal hekse og spåkoner gjorde, at man i 2011 krævede, at også de skulle betale indkomstskat, skriver BBC.

Det er ikke svært at forestille sig, at skoven Hoia Baciu huser utallige spøgelser - og det, der er værre. Arkivfoto: Adam Hornyak/Unsplash

Hjemsøgt skov

Skoven Hoia Baciu er et populært turistmål i Transsylvanien på grund af de mange spøgelseshistorier, der præger stedet. Den er kendt for at være ‘verdens mest hjemsøgte skov’, hvad end det så må betyde.

Gennem årene har turister berettet om at have hørt fnisende kvindestemmer, og de har angiveligt set et kugleformet lys, som de mente, var spøgelser.

Hvis du har mod på at besøge den gådefulde skov Hoia Baciu, kan du blandt andet komme på arrangerede spøgelsesture om natten i en firhjulstrækker. Uanset om du tror på spøgelser eller ej, så er der en uhyggelig stemning i den mørke og tætpakkede skov.

Der er også steder i skoven, hvor ingen træer kan gro. Blandt andet er der en berygtet cirkel, hvor der efter sigende aldrig har groet træer. Cirklen kaldes for Poiana Rotunda, som betyder ‘den runde eng’.

Fortællingen går på, at cirklen er en form for portal til en anden dimension.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den blodtørstige vampyr

Foto: Shutterstock

Grev Dracula er en fiktiv figur, som er hovedperson i den irske forfatter Bram Strokers berømte roman fra 1897. I bogen er Dracula en transylvansk vampyr, som i flere hundrede år har levet af at suge blod fra mennesker.

En populær teori er, at den rumænske fyrste Vlad Dracula, som var kendt for at være en blodtørstig krigsherre, har virket som inspirationskilde til vampyren grev Dracula. Dette kan dog ikke fastslås med sikkerhed.

Dracula har to betydninger. Enten betyder det ‘søn af djævelen’ eller ‘søn af dragen’.

Arkivfoto: Johnny Frederiksen

Fortællingen om den grusomme grev Dracula har gjort Transsylvanien til et populært turistmål. Endda i en sådan grad at turismen har valgt at køre markedsføring på Dracula. Overalt kan du få souvenirs som t-shirts, nøgleringe og kaffekrus med motiver af Dracula på.

Mange steder i Transsylvanien hævder at have forbindelse til Dracula for at fremme turismen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tips til Transsylvanien

Det går ikke nødvendigvis vanvittig hurtigt i Sighisoara, Draculas 'fødeby'. Arkivfoto: Henning Kaiser/Ritzau Scanpix

Går turen til Transsylvanien, bør du ikke udelukkende fokusere på mystik. Stedet har nemlig også rigtig meget andet at byde på.

Hvis du er naturelsker, er der en masse bjerge, dale og skove omkring de mange landsbyer, som bestemt er et besøg værd. Om vinteren er her mulighed for at stå på ski, og om sommeren er det oplagt at vandre i området.

Arkivfoto: Henning Kaiser/Ritzau Scanpix

Er du på udkig efter en storbyferie, så kan byen Brasov anbefales. Mange turister besøger denne by på grund af den charmerende arkitektur og det brede udvalg af restauranter og caféer. I kulturbyen Sibiu, som er en af de mest velbevarede byer i Rumænien, finder du museer, teatre og andre festlige arrangementer.

Der er også en række middelalderbyer i Transsylvanien, hvor man kommer ind i isolerede tidslommer, der er rige på historie. Besøg blandt andet byen Sighisoara, der er kendt som Draculas fødeby. På denne egn finder du slottet Bran, der også bliver kaldt for ‘Draculas slot’.

Er du glad for vin, så læg vejen forbi Media, hvor du kan se et hav af vinmarker og smage den lokale vin.

Det er generelt billigt at rejse i Rumænien, og det gælder også for Transsylvanien. Prisniveauet for overnatning, transport, mad og drikke er noget lavere, end vi er vant til herhjemme.

--------- SPLIT ELEMENT ---------