Mystisk forladt signalstation: Tør du besøge den?

Stedet kunne næsten ikke være mere oplagt til en gyserfilm. En forladt, gammel signalstation langt oppe i klipperne med en kirkegård som nærmeste nabo. Den mystiske signalstation El Semáforo ligger i den lille kystby Igueste de San Andrés – en halv times kørsel fra Tenerifes hovedby, Santa Cruz.

Der er ingen danske sider, der beskriver stedet, og det er kun nævnt på nogle få engelske, men ved hjælp af lidt google-oversættelse fra spansk til dansk lykkedes det at stykke et lille puslespil sammen om El Semáforo.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Den ligger 220 meter over havets overflade og blev bygget omkring 1895 med det formål at signalere til skibe og til havnen i Santa Cruz, når de anløb. Senere blev stationen også brugt til at overvåge smugling. Præcis som i Stanley Kubricks film ’Ondskabens Hotel’ med Jack Nicholson i hovedrollen boede de vagthavende oppe på signalstation med deres familier – fuldstændig isoleret fra omverdenen.

De spanske myndigheder, der ejer stedet, har løbende renoveret bygningen, men begyndte i starten af 70’erne at drosle ned for aktiviteterne. I 1979 blev stationen fuldstændig forladt.

Scenen kan minde lidt om starten på en gyserfilm, og man tager et ekstra åndedrag, før man bevæger sig alene hen mod den forladte bygning. Men efter den lange travetur op ad det stejle bjerg må man ikke snyde sig selv for at gå ind, selvom det kan virke skræmmende. Foto: Thomas Gösta Svensson

Da jeg begynder den stejle opstigning, er nogle af mine første tanker, at der er meget langt ned, og at der bliver længere og længere til hjælp. På papiret er der blot lidt over to kilometer op, men det er to kilometer nærmest lodret opad. Og der er ikke en sjæl i nærheden ud over en bjergged, der let og elegant forcerer terrænet i modsætning til mine tunge skridt.

Foto: Thomas Gösta Svensson

Efter en lille times vandring, hvor jeg nu konstant forventer at se El Semáforo rundt om et hjørne, kan jeg høre nogle sten trille længere oppe. Den første tanke er, at det nok er endnu en bjergged, men pludselig dukker en kvindelig hiker op.

- Du er på rette vej, men du er sent afsted. Solen går jo ned, siger hun, inden hun forsvinder ned ad klipperne.

Tanken om at overnatte med bjerggederne lokker ikke ligefrem, så tempoet sættes op, og efter 20 minutters gang kommer stationen til syne.

Husk Et par gode sko.

Solcreme og solbriller.

Rigeligt med vand. Regn i hvert fald med et par liter pr. mand.

Lidt snacks, eksempelvis nødder eller en energibar.

Evt. en madpakke.

Det var med lige dele fascination og rædsel, at turen gik gennem den forladte bygning. Smukke gulve og bygningsdele, men det var tydeligt, at den havde været forladt i mange år og var gået i forfald for længe siden. Foto: Thomas Gösta Svensson

En elegant bygning, hvor man tydeligt kan se, at der er gjort noget ud af detaljerne. Der er sat et hegn rundt om, men porten er åben. Der er helt stille. Sanserne er skærpet. Stedet er på en og samme tid enormt smukt og ret skræmmende. Bygningen har adskillige værelser, køkken og et toilet, men det hele er i forfald.

Hvis du bevæger dig indenfor, kan du se spor af tidligere tiders storhed, blandt andet kan man under snavs og skidt få øje på det meget smukke gulv, som de vagthavende og familierne har gået rundt på.

Adrenalinen pumper godt rundt i kroppen, når du bevæger dig rundt inde i huset. Flere gange syntes jeg, der kom nogle mærkelige lyde. Det var helt sikkert bare fantasi – eller var det? Det kan du selv afgøre, hvis du lægger vejen forbi.

Og husk at kigge dig over skulderen på vej op. Ikke efter ubudne gæster, men for at se en af Tenerifes smukkest udsigter. Du får Igueste de San Andrés omkranset af bjerge og med vand og vulkaner i horisonten.

Hvis du ikke har mod på at gå turen op, så er byen også et besøg værd i sig selv. Ren idyl og med et par restauranter, der har frisk fisk på menuen.

Foto: Thomas Gösta Svensson

* * *

Bjergtagende bustur

Et velfortjent hvil efter timers vandring for at nå op til den forladte signalstation. Foto: Thomas Gösta Svensson

Busturen til den forladte signalstation i Igueste de San Andrés er i sig selv en på opleveren. Højt hævet over vandet kører bussen af hårnåle-sving langs kysten og byder på en spektakulær udsigt. Det tager 50 minutter fra hovedbyen Santa Cruz, og du skal stå af ved endestoppet, hvor skilte vil pege dig hen til ruten.

Det er rørende billigt at komme dertil, hvis du anskaffer dig et Bono Via-kort. De kan købes på alle stationer, og du kan fylde op til 25 euro på kortet, hvorefter det fungerer som et klippekort. Turen med linje 945 fra Santa Cruz til Igueste de San Andrés koster en euro, og hvis du eksempelvis tager den lange tur på 62 km fra lufthavnen i syd til Santa Cruz, slipper du med 4,85 euro svarende til 36 kroner.

Den offentlige transport er billig og effektiv. Foto: Thomas Gösta Svensson

I det hele taget fungerer den offentlige transport med selskabet Titsa rigtig godt. Du kan komme til stort set alle afkroge på øen, og busserne kører næsten altid til tiden. Du skal dog være opmærksom på, at Titsa-busserne ikke kører så ofte søndag og helligdage.

Bono Via-kortet gælder også til sporvognen mellem La Laguna og Santa Cruz. Det eneste sted, kortet ikke virker, er, hvis du tager bussen ind til øens hovedattraktion, vulkanen Teide.

Titsa har omkring 600 busser kørende rundt på øen, og du kan få dig et overblik og en rejseplan på eksempelvis appen Moovit eller på Titsas side movil.titsa.com.