Nazister planlagde folkemord i pragtvilla

15 top-nazister mødtes i hemmelighed for at sætte Holocaust på skinner

Udsigten og omgivelserne fejlede ikke noget, da en blanding af SS-mænd og embedsmænd i januar 1942 mødtes for i bogstaveligste forstand at sætte folkedrabet på jøder, sigøjnere og andre i nazisternes øje uønskede mennesker på skinner.

Mødet blev styret af den ledende top-SS’er Reinhard Heydrich, der var flankeret af Adolf Eichmann, der fungerede som protokolfører.

Sidenhen blev arbejdsmødet kendt som Wannsee-konferencen, fordi de 15 mænd mødtes i en prægtig villa i den noble berliner-forstad Wannsee med udsigt ud over søen af samme navn.

Den bastante villa er i dag omdannet til mindested for holocaust, hvor husets vægge nu er fyldt med plancher og billeder, der i detaljer beskriver mekanismerne i massedrabet, der kostede millioner livet.

Dertil kommer en række personlige skildringer fra personer, der mistede livet under holocaust.

Udsigten fra husets bagside med vue ud over Wannsee. Foto: Sune Fischer

SS overtog huset i 1941, og frem til krigens slutning i 1945 fungerede det som gæste- og konferencested.

Selve beslutningen om at likvidere Europas jødiske befolkning og andre uønskede var allerede taget, da de 15 mænd mødtes 20. januar 1942.

Den blev taget i juli samme år, da topnazisten Hermann Göring gav Reinhard Heidrich opgaven om at organisere og gennemføre, hvad der efterfølgende fik det ildevarslende navn ’Endlösung’. På dansk ’den endelige løsning’.

Man havde allerede gennemført en række massakrer på jøder rundt om i de af Nazityskland besatte områder i Øst- og Centraleuropa. Men man manglede en samlet generalplan for udførelsen af holocaust.

Derfor indkaldte Heydrich til det tophemmelige møde i Wannsee-villaen.

Her skulle man i store træk planlægge deportationen af den jødiske befolkning i Europa, som skulle sendes østpå og udryddes, ligesom der skulle udarbejdes en tidsplan for massedrabet.

Dette lokale husede tidligere konferencelokalet, hvor de 15 topnazister og embedsmænd lavede køreplanen for Holocaust. Foto: Sune Fischer

Eichmanns protokol blev fundet i 1947 og kom til at spille en rolle ved både Nürnberg-processen og også personligt for Eichmann, hvor dokumenterne igen blev brugt som dokumentation ved retssagen imod ham, efter at israelske agenter havde kidnappet ham i Argentina og ført ham til Israel i 1962.

Han blev dødsdømt og henrettet i 1962.

Villa i mondænt kvarter



Huset blev bygget i 1914, efter at fabrikanten Ernst Marlier havde erhvervet grunden fra den daværende prøjsiske regering. Huset skulle blandt andet anvendes til repræsentation.

Villaen blev bygget i landlig italiensk stil i et mondænt kvarter med pragtudsigt.

Frabrikant Marlier havde grundlagt en række hovedsageligt farmaceutiske virksomheder. Men han kom på kant med loven, hvorfor han i 1921 måtte afhænde villaen.

Køberen blev Friedrich Minoux, der var generaldirekør i Stinnes-koncernen og tilhørte den reaktionære og antidemokratiske del af højrefløjen.

Siden stod han i spidsen for en kreds af forretningsmænd, der administrerede økonomien i blandt andet Berlins gasværk.

I den forbindelse blev han anholdt i 1940 og efterfølgende idømt fængsel for svindel med de finansielle midler.

Fra fængslet solgte Minoux i 1941 villaen videre til Stiftelsen Nordhav, som var grundlagt af topnazisten Reinhard Heydrich.