Pilsner Urquell, Budvar, Staropramen, Kozel, Gambrinus, Krusovice, Branik.

Rækken af de tjekkiske ølmærker er lang og ville fylde mindst halvdelen af denne artikel, hvis alle ølmærker skulle nævnes.

Tjekkiet er en øl-nation, som har skænket os verdens første undergærede pilsner og har derfor lange traditioner for brygning og servering af øl.

Disse traditioner kommer klart til udtryk på tjekkiske beværtninger, ikke mindst i landets hovedstad, Prag, som bugner med værtshuse i alle afskygninger.

Selv på de mere turistede steder er det ganske svært at få en dårligt skænket fadøl i tjekkernes hovedstad. Arkivfoto: Getty Images

Nogle af dem har en lang historie bag sig, andre er smarte og flippede, mens nogle er helt almindelige. Fælles for dem alle er, at bartenderne ved, hvordan man skænker en god øl, og at den smager fantastisk godt.

Med et godt og fast skum og uden alt for meget kulsyre, som danske øl har det. Den er ovenikøbet rørende billig, også på turiststederne, hvor priserne naturligvis er langt højere, og - set med tjekkiske øjne - efterhånden skruet gevaldigt op.

Ingen tjekkiske politikere tør nemlig at lægge ekstra skatter på øl. En skatteforhøjelse ville næppe udløse en revolution, for tjekker tager i stil med den gode soldat Svejk tingene med en knusende ro, men det ville med sikkerhed føre til, at sådan en politiker ikke ville blive genvalgt.

Så velkommen til Prag, øldrikkernes paradis, hvor priserne på øl er blandt Europas absolut billigste, og hvor smagen er i højsædet.

Det er pragtfuldt at slentre rundt i gader, fyldt med værtshuse, der oser af stemning. Arkivfoto: Getty Images

Prag har mange restauranter og værtshuse i alle byens kvarterer. Sådan var det også under det kommunistiske styre. Efter de politiske omvæltninger i 1989 er der dog kommet endnu flere.

I den indre by hovedsageligt for at betjene de mange turister, som hvert år strømmer til Prag. I andre kvarterer især på grund af det private initiativ, som efter omvæltningerne begyndte at blomstre op igen.

Priserne i den indre by på turistruternes hovedruter er som i alle andre europæiske byer højere, men behøver ikke nødvendigvis at være det, hvis man kender de rette steder.

En del af gamle beværtninger i den indre by holder priserne fortsat på et fornuftigt niveau, og det vil med danske øjne sige: ekstremt billigt.

Denne type beværtninger er samtidig også den mest spændende. Historien og autenticiteten kan til forskel fra de mange smarte, nyopståede steder ganske enkelt mærkes i rummet og er ægte tjekkisk.

Prags Nørrebro

Værtshuset U vystreleneho oka er et af de mest flippede værtshuse i kvarteret Zizkov. Foto: Ota Tiefenböck

Har man været i Prag tidligere og set byens seværdigheder, er det absolut oplagt at udforske andre af byens kvarterer og ikke kun opholde sig i den indre by. Kvarteret Zizkov er et gammelt arbejderkvarter i Prag svarende til Nørrebro i København.

Prisniveauet ligger som regel langt under priserne i restauranterne i centrum. Kvarteret siges at have den største koncentration af restauranter og værtshuse i Centraleuropa, så det er bare at gå i gang.

Et af værtshusene kræver dog en særlig omtale, nemlig det ganske flippede værtshus U vystrelenyho oka, hvis navn betyder 'Ved øjet, der er skudt ud'.

En halv liter øl koster her helt ned til 28 tjekkiske kroner (ca. 8,50 kroner).

Værtshuset serverer desuden gamle tjekkiske klassikere, eksempelvis 'Den druknede', som er en syltet pølse i særlig krydret lage, og indimellem arrangerer stedet koncerter med gamle undergrundsgrupper.

Det hippe kvarter

Pivovar Marina er en af de nye restauranter/bryggerier grundlagt efter de politiske omvæltninger i 1989. Marina har - udover et bryggeri - to restauranter i samme bygning, en med fokus på tjekkisk mad, en anden med fokus på italiensk køkken. Foto: Ota Tiefenböck

Zizkov er ikke det eneste interessante kvarter i Prag, som kræver en særlig omtale. Det samme gælder det mere og mere hippe kvarter Holesovice.

Også her kan det være svært at fremhæve nogle restauranter frem for andre, men Restauranten U kohouta og Pivovar Marina fortjener alligevel en særlig omtale.

Den første på grund af mulighed for at smage på øl fra Mæhren som bliver serveret her, den anden på grund hyggelige omgivelser og velsmagende hjemmebrygget øl.

Malá Strana

Den smukke barok-kirke St. Nicholas i Malá Strana kan nydes på vejen til det næste vandhul. Arkivfoto: Getty Images

Også i kvarteret Malá Strana, som ligger på den anden side af Karlsbroen over Moldau, og er et kvarter, de fleste turister tager til, er det fortsat muligt at finde gamle traditionelle værtshuse og restauranter, hvor priserne fortsat ligger på et beskedent niveau.

Eksempelvis i restauranten U Glaubicu, hvis historie går helt tilbage til 1520, Baracnicka Rychta eller U Kocoura i Nerudova-gaden på vej mod slottet, og som ser ud, som den altid har gjort..

Området ved Rådhuspladsen

Værtshuset U Zlateho tygra (Ved den gyldne tiger) er en af Prags klassikere og siges at have en af de bedst-skænkede Pilsner Urquell i Prag. Foto: Ota Tiefenböck

I området omkring Rådhuspladsen er det især restauranterne U Zlateho tygra, U Vejvodu, U dvou kocek og U Jelinku som alle serverer Pilsner Urquell, samt U Medvidku, hvor man satser på konkurrenten Budvar samt producerer sin egen øl.

På U Medvidku kan du vælge mellem Budvar og værtshusets egen bryg. Foto: Ota Tiefenböck

Alle de nævnte restauranter serverer en halv liter øl til under 50 tjekkiske kroner (knap 15 kroner) og har et godt og bredt udvalg af traditionel tjekkisk mad.



