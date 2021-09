Opdag Gaudis Barcelona

Barcelona har takket være sine mange år målt i århundreder som magtbastion og central havn i Middelhavet en rigdom af kulturelle udbud, men den verdenskendte arkitekt

Antoni Gaudis bygninger er et oplagt sted at starte.

Gaudis sære bygninger, påfund og krummelurer er en af grundene til, at turister valfarter til Barcelona året rundt for at undres over hans værker som den fremmeste eksponent for catalansk modernisme.

Storbyer skal opleves til fods, og temaer for vandreture giver som regel en spændende og fascinerende sammenhæng for timerne på farten og kan passende bruges til at se flere af Barcelonas berømte landemærker og som introduktion til Gaudis underfundige verden.

Gaudi beskrives i historiebøgerne som Cataloniens mest berømte arkitekt ikke mindst på grund af hans meget originale byggestil, der kan fremstå dyster og foruroligende, men også helt eventyrlig.

På med skoene

Før skoene snøres, så skal Antoni Gaudi lige placeres i Barcelonas historie. Han blev født i 1852 i den lille catalanske by Riudoms som den yngste i en børneflok på fem, hvoraf to døde i en tidlig alder.

Gaudi var søn af en kobbersmed og fik interessen for at skabe og bøje former ind fra barnsben, hvilket formede hans interesse for arkitektur, natur og religion.

Han blev færdiguddannet som arkitekt i 1878, og en række mindre arbejder som gadelygter og et opsigtsvækkende udstillingsvindue for en handskemager sikrede ham den første store anlægsopgave i hjertebyen, Barcelona, nemlig Park Güell.

Den vender vi tilbage til. På med skoene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Knoglernes hus

Casa Battlo er en drøm at se på og et mareridt for en vinduspudser. Foto: Shutterstock

Vandreturen gennem Gaudis Barcelona begynder ved den ende af gågaden La Rambla, der munder ud ved den store plads, Placa de Catalunya.

Herfra går turen til Casa Battlo på gaden Passeig de Gràcia nummer 43. Det er et Gaudis oversete mesterværker, for huset er en helt forrygende konstruktion.

Huset er et såkaldt herskabshus bygget i 1877 til en velhavende familie, men i begyndelsen af 1900’erne fik Gaudi til opgave at redesigne huset og fik frit spil.

Casa Battlos indre er mindst lige så magisk som facaden. Som at følge med Alice ind i Eventyrland og kaninhullet. Foto: Shutterstock

Resultatet er organiske former, der minder om planter, vinranker, knogler, og taget ligner ryggen på den drage med et design, der får beskueren til at overveje, om Gaudi mon var gal eller genial?

De daværende ejere af huset gav Gaudi frie hænder og tilmed tilladelse til at rive huset ned. De ønskede blot et hus, der kunne skille sig ud i det fashionable kvarter. Gaudi mente, en ombygning kunne gøre det, og huset er i dag et besøgshus for Gaudi-værker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kirken over dem alle

La Sagrada Familias indre minder om enorme knogler, der rækker op mod himlen. Foto: Shutterstock

Kryds Avinguda Diagonal, og ryk en kilometers penge frem til Carrer de Sardenya.

La Sagrada Familia er sammen med fodboldholdet FC Barcelona byens mest berømte ’barn’. På catalansk betyder kirkens navn ’Hellige Familie’ og er en reference til Maria, Josef og Jesusbarnet med afsæt i Gaudis stærke religiøse tro.

Hvor mange af hans bygningsværker har mere eller mindre tydelige religiøse referencer, så er den ufærdige kirke hans absolutte mesterværk og kærlighedserklæring til Gud.

Bliver næppe færdig

Gaudis tegninger for kirken, der næppe bliver færdig, og det er måske heller ikke meningen, har 12 tårne for Jesus disciple, yderligere fire tårne for de fire evangelier samt to tårne for Jesus og Maria op til 120 meter høje.

Kirkeindgangens meget voldsomme front symboliserer Jesus fødsel, død og genopstandelse med de knoglelignende konstruktioner.

Gaudi døde i 1926 og dedikerede sine sidste 15 år udelukkende til byggeriet af La Sagrada Familia, der årligt besøges af næsten tre millioner mennesker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Parken på bjerget

Güell Parken var Gaudis første store konstruktionsarbejde og den offentlige park er i dag en del af verdensarven. Foto: Shutterstock

Fra La Sagrada Familia sættes kursen tre kilometer nordvest.

Vandreturen slutter med en flot udsigt til Barcelona by fra Carmel-højdedraget. Her ligger Gaudis første store arbejde, den offentlige park Güell, der blev indviet i 1914.

Med underfundige figurer og skulpturer er parken en hyldest til naturen og organiske former, og parkens anlæg og bygninger langt fra den nordiske forståelse af en offentlig park.

Foto: Shutterstock

Her er ingen renskurede lige linjer og stram minimalisme, men en overflod af detaljer, ornamenter og udsmykninger taget direkte ud af et eventyr.

Fra vandreturens afslutning på højderyggen så er det bare at sætte det lange ben foran ned ad bakke mod havnen og vinbaren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Granit-bruddet

Casa Mila er designet som rå granitsten. Foto: Shutterstock

I samme gade som Knoglernes hus - i nummer 92 står hjørnebygningen La Pedrera - ’Granitbruddet’, også kaldet Casa Mila efter Mila-familien, som en enorm klippe udhulet med reder.

Fleretages-bygningen er ru-hugget og ligner derfor et granitbrud, men formerne er bløde og svungne, hvilket igen tager livtag med vores forståelse for granit og stens udseende.

Bygningen var en ombygningsopgave og stod færdig i 1912 som Gaudis sidste opgave for en privat arbejdsgiver. De ni etager er reelt to sammenbyggede bygninger med en gård i midten, der minder om et insektbo.

Det endelige resultat blev genstand for stor morskab og latterliggørelse i datidens Barcelona, men er et vidnesbyrd om Gaudis geniale evner inden for struktur og formarbejde og blev i 1984 optaget på Unescos liste over verdensarv.

Den, der ler sidst, som man siger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------