Oplev charmerende, gamle Edinburgh ganske simpelt

En skøn tur i den skotske hovedstad begynder med en tur med buslinje 100 fra lufthavnen til centrum, og det tager blot 30 minutter. Første indtryk af Edinburgh er, at der oser af autenticitet og historie. Karakteristiske britiske huse og monumenter pryder byen.

Min første dag i den skotske hovedstad begyndte væk fra Edinburghs hovedstrøg, Royal Mile. Her vandrede jeg ned ad en af de nærmeste sidegader, Blair Street, hvor den skønne café The City Café har til huse.



På The City Café kan man få en overdådig morgenmad med alt, hvad man kan ønske sig fra det skotske køkken og mere til. Foto: Anders Jensen

Her kan man få en overdådig morgenmad med alt, hvad man kan ønske sig fra det skotske køkken og mere til.

Man bliver stopmæt for under ti pund. Det kan godt være, caféen er amerikansk inspireret, men de kan finde ud af at lave en skotsk morgenmad til perfektion, og selvom det måske ikke lyder så appetitligt, bør man prøve både haggis (minder om varm, dansk leverpostej) og black pudding (britisk blodpølse) til morgenmad.

Skyl det ned med en skøn skotsk ale, hvis smagen bliver for kras.

Efterfølgende gik jeg ned ad Edinburghs hovedstrøg Royal Mile, hvor Edinburgh Castle på Castle Hill stjæler billedet.

Slottet har været en del af den skotske historie siden 1100-tallet og var involveret i en række konflikter i forbindelse med den skotske uafhængighedskrig i 1300-tallet. Netop Skotlands dramatiske historie tiltrækker mange historieglade turister, der gerne vil se og opleve både byen og det monumentale gamle slot. Edinburgh er derfor en god destination for historieinteresserede.

Samme slot danner også rammen om det traditionsrige opvisningsshow ’The Royal Edinburgh Military Tattoo’, der finder sted hvert år i august og er arrangeret af British Armed Forces.

Blot 50 meter derfra kan man se Saint Giles Cathedral, og i nærheden befinder Scottish National Gallery sig.

Når man er i Edinburgh for første gang – og for den sags skyld hver gang – er det en god idé at stifte bekendtskab med whisky. Her kan jeg kraftigt anbefale en tur forbi det skotske whiskymuseum ’Scottish Whisky Experience’, hvor man får en rundvisning i den største private kollektion af whisky og får en introduktion til de mange skikke i den skotske whiskykultur.



På whiskymuseet Scottish Whisky Experience, får man en introduktion til de mange skikke i den skotske whiskykultur. Foto: Anders Jensen

Museet befinder sig i midten i Edinburgh på gaden Royal Mile lige før Edinburgh Castle. Whiskymuseet var faktisk min favoritattraktion under mit besøg.

Hvis man er glad for shopping, er Edinburgh også stedet. På Princes Street kan man finde gode priser på tøj, parfumer og skotske kilte.

Den traditionelle skotske kilt og hertilhørende sækkepibe går de lokale flittigt rundt i selv på en kold forårsdag. Der er sækkepibe-spillende mænd på hvert andet gadehjørne, og det får én i den helt rigtige skotske stemning.

* * *

Det skal du undgå

Den kendte handelsgade Royal Mile er plastret til med mange turister og diverse pubs, der alle har øl på menuen. Foto: Anders Jensen

Royal Mile er den mest kendte gade i Edinburgh, og derfor er priserne også skruet i vejret. Eksempelvis kan du få meget mere for dine penge ved at vandre ned ad en af sidegaderne for at få en bid mad, eksempelvis Blair Street.

Souvenirs til overpris på hovedstrøget

Der findes mange souvenirbutikker i Edinburgh, hvor du kan købe alt fra skotsk whisky til den traditionelle skotske beklædningsgenstand kilt. Som mange andre steder i Europa er det dyrt at købe dine souvenirs i den type butikker.

Waverley Mall Shopping Centre

Der er mange gode shoppingmuligheder i Edinburgh, hvor du kan købe tøj, køkkengrej og ure til gode priser. Wawerly Mall Shopping Centre kan man dog godt undgå, da det er forholdsvist kedeligt center uden mange butikker og særdeles kedelig indretning.

* * *

Tag en tur på pub

Når mørket har lagt sig over Edinburgh, starter festen for de ølglade skotter på byens mange pubs. Foto: Anders Jensen

Når mørket har lagt sig over Edinburgh, starter festen for de ølglade skotter på byens mange pubber. Da jeg besøger pubben Scotsman’s Lounge i den gamle bydel, er de lokale allerede ude på pubgulvet mandag ved 22-tiden.

’I’m pretty good at drinking beers’, synger den ærkeskotske entertainer, og selvom skotterne er meget friske på en mandag, fandt jeg hurtigt ud af, at det ikke er så ualmindeligt. De skotske øl og whisky er en del af den skotske identitet.

Den kendte handelsgade Royal Mile er plastret til med turister og diverse pubber, der alle har øl på menuen. En anden essentiel del af et rigtigt måltid for en skotte er en skotsk whisky – og det er vel at mærke morgen, middag og aften.

Noget af det bedste ved Edinburgh er byens overskuelige størrelse på kun omkring 500.000 indbyggere. Derudover er de lokale gæstfrie og flinke, hvilket gør det meget behageligt at gå rundt i byen.

Man kan opleve det meste af byen på tre dage, da seværdighederne som pubberne, Edinburgh Castle, de mange kirker, whiskymuseet og den store shoppinggade alt sammen ligger i 15 minutters gåafstand fra hinanden.

* * *

Skotlands nationalret

Foto: All Over

Haggis er lavet af fåreindvolde (hjerte, lever og lunge) som er blandet med havregryn, krydderier og salt. Retten minder lidt om krydret, varm leverpostej i en lidt tør udgave. Skotterne spiser både retten til morgenmad og aftensmad. Om aftenen serveres det ofte med kartoffelmos, mens haggis også kan findes på en morgenmadsplatte.

* * *

Sådan kommer du rundt

Bus

Bus 100 kører direkte fra Edinburgh Lufthavn til midtbyen på blot 30 minutter for 4,5 pund. Der findes forskellige busoperatører, hvor de mest anerkendte er Lothian Buses og First Edinburgh. Du kan købe en enkeltbillet med busserne til 1,70 pund til at køre rundt i centrum af byen og købe en dagsbillet til fire pund.

Tram (sporvogn)

Der findes en enkelt sporvognslinje i Edinburgh, som kører fra Edinburgh Lufthavn til York Place i den gamle bydel. En billet fra midtbyen til lufthavnen koster seks pund for en voksen og tre for et barn. Hvis du ikke skal så langt, kan du erhverve dig en enkeltbillet rundt i byen til 1,70 pund. Transportmidlet er en god måde at se byen på, da sporvognen kører i et meget langsomt tempo inde i byen, så turisterne kan få det hele med.

Taxi

Taxametret i Edinburgh starter på tre pund, hvorefter du betaler 1,3 pund pr. kilometer. Der findes mange taxier i den skotske storby, men det er selvfølgelig den klart dyreste måde at transportere sig fra A til B.

Tog

Edinburgh Waverley er den skotske hovedstads svar på Københavns Hovedbanegård, hvor du kan komme de fleste steder hen, men mest over større distancer. Hvis man skal til Glasgow, kan toget være en god mulighed.

Gå

Hvis du er frisk til bens, er det en fremragende måde at se byen på. Seværdighederne i Edinburgh er placeret i en nogenlunde afstand på gåben, og så sparer du også en del penge ved at bruge fødderne.