Oplev De Amerikanske Jomfruøer

Den danske oase: Midt i det Caribiske Hav ligger De Amerikanske Jomfruøer, der for 100 år siden var kendt som Dansk Vestindien. Øerne sætter kulissen for en oplevelse, der både byder på dansk slavehistorie og et indblik i en verden, hvor bekymringerne er lagt på hylden

På den lille havnepromenade i Christiansted blander duften af Det Caribiske Hav sig med de sukkerroer, en af de lokale er ved at køre igennem sin juicepresser.

Forbi går to betjente og rokker med på et reggae-beat, som så fint sætter rammen for den stemning, der generelt er på Sankt Croix. Sankt Croix er en af de tre øer, som udgør ‘De Amerikanske Jomfruøer’ og har en lang historie med dansk slavehandel, skiftende magter og fattigdom.

I 1672 købte Danmark de tre øer af Frankrig, og det skulle blive starten på den danske trekantshandel, hvor danske skibe hentede slaver i Afrika og bragte dem til Caribien for at processere sukkerroer.

Fort Frederik, som ligger på den vestlige del af Sankt Croix, blev opført i 1760 for at vise de andre europæiske stormagter i regionen, at Danmark var klar til at forsvare øerne. Foto: Emil Rützou

Annonce:

De lokale, som i dag er amerikanere og efterkommere af de slaver, danske handelsskibe bragte over Atlanten, er dog stolte af deres historie, og det kan ses, for Dannebrog vajer troligt ved siden af ‘Stars and Stripes’ på hver anden gade, som stadig bærer navne som ‘Kongensgade’ og ‘Kompagnigade’.

Selvom Danmark i 1917 solgte øerne til USA, står veje, huse, kirker og forte bygget af danske kolonister stadig, selvom vedligeholdelse ikke har været øverst på lokalpolitikernes to-do-liste.

Resten af øen byder på en skøn natur med palmetræer og leguaner, gamle plantager og høje temperaturer året rundt.

Foto: Emil Rützou

Rom og guld på Sankt Thomas

Ved enden af havnepromenaden i Christianssted ligger Svend Aage Ovesens Seaport Terminal, hvorfra man kan tage en vandflyver direkte til Charlotte Amalie på Sankt Thomas.

Turen tager ikke mere end 20 minutter, og det første man møder ved ankomsten på øen er en stor hovedvej ud til havnen, hvor både lastbiler, færgehorn og fritgående høns i massevis sætter stemningen for en noget anderledes caribisk oplevelse.

Havnen i Charlotte Amalie er et populært sted for sømænd og sejlere fra hele verden at lægge til. Foto: Emma Trøst

Annonce:

Sankt Thomas er den største af de tre øer og huser ugentligt store krydstogtskibe med turister, der fylder bybilledet. Det har dog sine fordele, for de mange besøgende betyder, at lokalpolitikere har udryddet skatten på guld, sølv og diamanter.

Går man derfor en tur op ad Dronningensgade, er hver og hveranden butik en guldsmed eller en diamanthandler med lukrative priser til dem, der er til den slags.

Samtidig er der fyldt med spiritusbutikker, for rom er noget, de lokale går meget op i - og det er ikke kun om lørdagen.

En begravelse er i fuld gang i den lokale kirke, som blev opført af danske kolonister i 1750. Foto: Emil Rützou

Selvom mange af gaderne og arkitekturen stadig bærer præg af den danske kolonitid, har amerikaniseringen alligevel fået lov at sætte sit stempel på visse aspekter af øen.

Frikadellerne og sovsen er for længst blevet smidt i biospanden til fordel for den endnu federe amerikanske mad, som hotdogs, burgere og fried chicken. Ja, man skal faktisk gå ret langt for at finde et måltid på Sankt Thomas, der ikke lugter langt væk af friture.

Annonce:

Det skal dog ikke opfattes som en dårlig ting, for den samlede oplevelse af mødet med de søde lokale rastafarier blandet med amerikansk kultur og dansk historie giver en fuldstændig unik oplevelse, du ikke finder andre steder i verden.

Foto: Emil Rützou

Vil man ud af Charlotte Amalie, kan man hoppe på en af byens mange ‘dollarrides’ til ‘Mountain top’, hvor man kan få et udsyn over hele øen og samtidig nyde den lokale ‘Banana Rum Punch’.

Turen derop er en oplevelse i sig selv, hvor man får lov at se øens mange kvarterer og snørklede veje.

Foto: Emil Rützou

Ren luksus på Sankt John

Fra Red Hook på Sankt Thomas kan man på blot en halv time tage færgen over til den mindste af de tre øer; Sankt John.

Sankt John er kendt for at have diverse amerikanske kendisser boende, for her kan de slippe for paparazziernes blitz og 100 daglige autografskrivninger. Der er nemlig en uskreven regel blandt de lokale, at kendisser har lige så meget ret til fred og ro som alle andre.

Foto: Emil Rützou

Når man ankommer til Cruz Bay, som er havnen på øen, er det anbefalelsesværdigt at hoppe på en af de lokale taxaer og tage en tur mod den østlige del af øen.

Annonce:

På vejen vil man se de smukkeste udsigter over azurblåt hav, alverdens fauna og vilde æsler, der pludselig stopper den sparsomme trafik, der er på de små landeveje.

Ligesom på de to andre øer vil man med jævne mellemrum støde på gamle plantager og ruinerne af sukkermøller, som de danske kolonister efterlod ved slaveriets ophør i 1848.

Det er en god idé at pakke håndklæder og badeshorts på forhånd, for på Sankt John ligger nogle af de strande, der er kåret til verdens smukkeste.

Trunk Bay på Sankt John er af flere rejsemedier kåret som en af verdens bedste strande. Foto: Emil Rützou

En af dem er Trunk Bay, der har en sandstrand som kartoffelmel og et hav så lyseblåt, at det går i ét med den skyfri himmel.

Går man i vandet vil man først og fremmest opleve, at temperaturene er tårnhøje.

Det er også grobund for de mange havskildpadder, der uden at fortrække en mine svømmer rundt blandt de få badende, der har forvildet sig til dette uberørte sted i verden.

Annonce:



Helene er én af de danskere, der har sagt farvel til leverpostej-livet i den hjemlige andedam. Læs om hendes glamourøse liv i det solrige Dubai lige her.