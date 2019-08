Oplev det hemmelige Prag

Gode, billige øl, vilde polterabender og gamle slotte er det, de fleste forbinder med Tjekkets hovedstad, Prag.

Men byen kan meget mere end det, og når Karlsbroen og Prags borg er besøgt, skal man ikke langt væk, før en historisk by i rivende kulturel og kunstnerisk udvikling åbenbarer sig.

Her er din guide til at komme uden om de værste turistfælder og få en bid af det hemmelige Prag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommunismens rester



U Památníku 1900, Praha 3

Nærmeste metro: Florenc

Entre: 120 CZK/35 DKK

På toppen af en af Prags mange bakker ligger nationalmonumentet Vítkov. Her kan man se verdens trejdestørste rytterstatue. Nemlig den af Jan Žižka, der ledte kampene mod katolikkerne på selvsamme bakke tilbage i 1420.

Monumentet blev bygget for at ære legionærerne fra Første Verdenskrig. Da Tjekkoslovakiet var kommunistisk blev monumentet brugt til at gøre reklame for regimet.

Og man er ikke i tvivl om, at man her har at gøre med kommunistisk arkitektur. Og måske er det lige netop derfor, at der ikke reklameres overdrevent for momumentet, der ikke desto mindre er værd at besøge. Monumentet indeholder blandt andet en udstilling, der beskriver vendepunkterne i Tjekkiets historie.

Gottwalds mausoleum

Da Tjekkoslovakiets kommunistiske leder, Klement Gottwald, døde i 1953, blev det besluttet, at han skulle balsameres og lægges til skue for folket.

Derfor blev monumentet på Vítkov bygget om, og der blev gjort plads til folkets kommunistiske helt. Her lå han til skue i en sarkofag frem til 1962.

Mausoleet står stadig, og går man i kælderen, kan man se det laboratorium, hvor sarkofagen hver eftermiddag blev taget ned og balsameret yderligere.

Man kan mærke historiens vingesus inde i monumentet, der er udført så storslået, at man ikke er i tvivl om, at Tjekkiet engang hed Tjekkoslovakiet og var kommunistisk.

På taget er der en betagende udsigt over Prag, og man kan næsten være der helt alene, selv hvis man kommer i weekenden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pragovka: Fremtidens kunstnerparadis

Pragovka er et besøg værd, hvis man godt kan lide at være lidt fremme i skoene. Foto: Astrid Mortensen

Kolbenova 34a, Praha 9

Nærmeste metro: Kolbenova

Gratis

Med sloganet 'Art is better than nothing' lover det up-and-coming kunstdistrikt Pragovka lidt uden for det centrale Prag ikke for meget. Ikke desto mindre har området rigtig meget at byde på for den, der interesserer sig for moderne kunst.

En afslappet Buddha på et tag og mannequiner i lygtepælene er blot nogle af de bemærkelsesværdige syn, man mødes af i området.

Pragovka er et gammelt fabriksområde, og den rå beton dominerer stadig, men tilsat en masse kunst og god stemning, er det faktisk et sted, man gerne vil hænge ud.

Gå på opdagelse i de mange gallerier, og nyd lyden og synet af den kunst, der bliver lavet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det skal du spise: Moderne, vietnamesisk og traditionelt



Morgenmad: Kavárna Zanzibar

Americká 15, Praha 2

Kavárna Zanzibar er en hyggelig, uafhængig restaurant, der serverer hele dagen. Morgenmaden på stedet må dog fremhæves som noget særligt.

Foruden god mad og gode priser ligger restauranten også hyggeligt på pladsen Americká, hvor der både er springvand og kulørte lamper.

En god og solid morgenmad koster cirka 200 CZK (57 DKK)

Frokost: Pho Vietnam

Banh Mi-sandwichene hos Pho Vietnam er både lækre og billige. Foto: Astrid Mortensen

Slavíkova 1657, Praha 2

Vietnamesere udgør den største immigrantbefolkning i Tjekkiet, og det kan man heldigvis også få stor glæde af, når man besøger Prag.

En af måderne er at besøge en af Pho Vietnams restauranter. To af dem kan findes i det rolige kvarter Vinohrady. En take-away og en restaurant.

Her byder de på alt godt fra det vietnamesiske køkken til gode priser og kort ventetid - så fortvivl ikke, hvis køen går helt ud på gaden, hvilket den ofte gør.

En Banh Mi-baguette koster 100 CZK (29 DKK)

Aftensmad: Kolkovna Olympia

Vítězná 619/7, Praha 5

Det er de færreste, der rejser til Tjekkiet for landets kulinariske kvaliteter - med god grund, for det tjekkiske køkken er ikke noget at skrive hjem om.

Skal man dog alligevel prøve noget lokal mad, er Kolkovna Olympia et godt bud. Den store restaurant ligger lige ud til floden Vltava. Her er både noget til dem, der har lyst til at prøve kræfter med tjekkiske dumplings, og dem der helst vil have noget, de har prøvet før. Alt sammen til gode priser.

Velsmagende fadøl i mange afskygninger serveres også med et smil på den traditionelle restaurant.

På Olympia kan man få en middag med øl eller vin for omrking 570 CZK (163 DKK) pr. person.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Øl med udsigt

Udsigten ved solhedgang er ganske unik i denne park. Foto: Astrid Mortensen

Riegrovy Sady, Praha 2

Nærmeste metro: Jirúho z Podêbrad

Der er mange parker i Prag, men den flotteste må dog være Riegrovy Sady.

Udover den vilde udsigt findes der også en formidabel ølhave i parken. Her kan man sidde på taget af baren og beundre solnedgangen langt væk fra støjende trafik.

I området omkring parken bor mange ikke-tjekkere, så ølhaven er en blanding af tjekkere og udlændinge, men ganske fri for stressede turister.

Vil man holde en picnic eller medbringe egne øl, kan man søge tilflugt på den store plæne, der også giver udsigt til Prags simple og smukke skyline.

Her koster en god tjekkisk fadøl omkring 50 CZK (15 DKK)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Også et besøg værd

TTTM Sapa

Libusska 319/126, Praha 4

TTTM Sapa er et sted, der nok bedst kan beskrives ved dets kælenavn Little Hanoi.

Her på markedet køber alle Prags vietnamesiske butikker og restauranter ind. Og det er også her, du kan få den mest autentiske vietnamesiske mad. Det enorme marked er udstyret med alverdens butikker, haller og sågar et tempel

Har du ikke råd eller tid til en tur til Vietnam, kan Little Hanoi tage dig ret langt henad vejen.

Muzeum komunismu

V Celnici 1301/4, Praha 1

Entré: 290 CZK/84 DKK

Oplev, hvordan det var at leve i Tjekkoslovakiet under kommunismen. Både propaganda, sport og den generelle levestandard bliver gennemgået på dette lille, men meget informative museum.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan kommer du rundt

Til/fra lufthavnen: Lufthavnen, Václav Havel, ligger 20 kilometer fra centrum. Tag bussen til metrostationen Žlicin og videre med metro derfra.

En taxa fra byens centrum til eller fra lufthavnen koster omkring 150 kroner og kan anbefales, hvis man har en tidlig eller sen ankomst eller afgang.

Offentlig transport

Det er muligt at købe billetter, der er gyldige i 24 timer (110 CZK/32 DKK) eller 72 timer (310 CZK/90 DKK).

Metro: Prag har tre metrolinjer, der krydser hinanden i centrum. Fra dem er næsten alt i gå-afstand.

Sporvogn: I Prags store gader kører sporvogne, der fungerer som busser. Pas på med at gå ud foran dem, da de har fortrinsret og ikke kan standse brat.