Oplev Tokyo på fire dage

Tokyo er byen, hvor Japans storslåede fortid tørner sammen med fremtidens nyeste teknologi i en smeltedigel, der sætter dine sanser på overarbejde.

Netop derfor kan det være svært at danne sig et overblik over, hvad man må og skal se.

Er du allerede taget hele vejen til Japan, er der en god chance for, at du har afsat flere dage af ferien til at udforske nogle af landets andre store byer. Men hvad skal du bruge din dage i Tokyo på?

Jeg giver dig her et bud på fire dages udforskning af en af Asiens smukkeste metropoler.

Dag 1: Uendelig shopping



Vi landede tidlig formiddag og havde derfor resten af dagen til at kaste os ud i byens mange indtryk.

Vi startede med en af de stærkeste kontraster til Københavns gader: Shibuya, der med neonlys og uendelige shoppemuligheder og restauranter kan sluge mange timer.

Her tog vi en runde i centeret Shibuya 109 og fik et indblik i den japanske ungdoms spraglede stil til lyden af medarbejdernes nasale velkomsthilsen – ’irrashaimase!’.

I Magnet Shibuya tog vi elevatoren til 7. sal og spillede virtual reality. For mellem 50 og 150 kroner kan du prøve alt fra vilde simulerede rutsjebaneture til krigsspil, hvor du og din rejsekammerat skal redde verden.

Hvis du trænger til en pause, så tag elevatoren til taget og få udsyn over et af de travleste områder af Tokyo, Shibuya Crossing, hvor flere tusinde forgængere på en gang krydser gaden, hver gang signalet er grønt.

Dag 2: Kultur og natur

Nezu Museum i Tokyo har bevaret den gamle traditionelle have, som en japansk embedsmand fik lavet i 1906. Haven brændte ned under bombningen af Tokyo ved 2. verdenskrig, men haven er siden blevet genopført er en smuk oase midt i byen. Foto: Camilla Marie Nielsen

Efter en dag med mange nye indtryk var et indblik i den mere rolige side af byen tiltrængt.

Vi startede formiddagen med en tur på Nezu Museum for at se den private samling af kunsthåndværk, som en japansk embedsmand reddede fra bombardementerne af Tokyo under Anden Verdenskrig. Til museet hører en fantastisk have, som skal opleves.



Floden ved Naka Meguro er under sakura-sæsonen fyldt med festglade japanere, der fejrer, at kirsebærtræerne blomstrer. Foto: Camilla Marie Nielsen

Bagefter tog vi metroen til Naka Meguro og gik langs Meguro floden, hvor der ligger en masse små cafeer og restauranter. Vi var der under Sakura-perioden, og synet af de store lyserøde kirsebærtræer var intet mindre end fantastisk.

Dag 3: Modemekka og pandekager

Ikke langt fra Harajukus menneskefyldte og hektiske gader ligger Meiji Templet. Foto: Camilla Marie Nielsen

Efter en lidt mere stille dag var vi klar til at opleve Tokyo for fuld kraft.

Vi tog derfor til Omotesando-området, hvor et virvar af luksuriøse modegiganter fra vesten, Japan og især Korea holder til. I den nærliggende Cat Street og Harajuku gik vi på opdagelse i vintagebutikker og spiste os mætte i pandekager og is.

Området er et mekka for japanere i plateausko, regnbuehår og spraglede kostumer, som man aldrig ville se i Danmark.

Sidst på dagen gik vi i den nærliggende Meiji Park og så Meiji Jingu templet. En syret oplevelse af total stilhed midt i en pulserende storby.

Mest for børn Disney Land og Disney Sea: Begge kan nås fra Tokyo på cirka 40 minutter. Kiddy Land: En gigantisk legetøjsforretning i fire etager i Shibuya. Ghibli Museum: En ode til de japanske Ghibli tegnefilm. Billetter skal dog købes i god tid i forvejen. Harajuku er hjemsted for alverdens sjove desserter. Køb for eksempel en isvaffel med en iskugle formet som en kylling eller en frø, eller prøv en candyfloss i alle regnbuens farver.

Dag 4: Tempeltur og plastikmad

I Kappabashidori kan du finde alverdens lertøj og håndværk for overkommelige priser. Gaden er også kendt som Kithcen Street, fordi den blandt andet leverer porcelæn og spisepinde til Tokyos restaurationsbranche. Foto: Camilla Marie Nielsen

Dagen startede i toget mod Asakusa Station for at opleve Tokyos ældste buddhistiske tempel.

Langs vejen op mod den storslåede træbygning kunne vi smage på en række traditionelle snacks og godter. Ved templet trak vi en Omikuji – en lille seddel, der for 100 yen (cirka 6 kroner red.) spår din fremtid. Og bare rolig, hvis fremtiden ser sort ud, binder du bare sedlen fast ved templet og annullerer dermed det dårlige held.

Herefter gik turen til Kappabashi-dori – eller Kitchen Street, som det hedder i vestlige munde. Her kan du finde alt fra japansk lertøj, håndlavede knive og japanske specialiteter i alle prisklasser. Gaden leverer udstyr til Tokyos caféer og restauranter, og man finder derfor også flere butikker, der sælger plastikmadvarer.

Efter fire dage i Tokyo ved du nu, at de fleste restauranter udstiller deres retter i plastikversioner i restaurantens vinduer, så kunderne ved, hvad de får. Her har du muligheden for selv at købe det med hjem eller sikre dig nøglerings-versionen af et stykke sushi eller en skål nudler som en sjov gave.

