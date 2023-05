På jagt efter det ultimative snorkelparadis

Snorkling og dykning i verdensklasse: Er du blandt dem, der mener, at de mest magiske oplevelser findes under havets overflade? Så bør du besøge disse fem fantastiske destinationer, som har en skattekiste fuld af undervandsoplevelser

Du er vægtløs. Du glemmer alt om tid og sted. Og det går op for dig, at du er en del af noget meget større, samtidig med at du føler dig enormt lille.

Uanset om du har en snorkelmaske på eller er i dykkerudstyr fra top til tå, er der noget helt særligt over at hoppe i bølgen blå og observere den magiske verden under havets overflade.

Her guider vi dig igennem fem destinationer, som gemmer på et overflødighedshorn af unikke undervandsoplevelser med levende koraller, kæmpe hvaler og små fisk i regnbuens farver.

Snorlige snorkling Australiens Great Barrier Reef De har forskellige farver og former. Nogle står helt stift, mens andre bevæger sig i takt med bølgerne. Fisk i alverdens afskygninger suser mellem de farverige koraller, mens en stor muslingeskal på havets bund skiftevis åbner og lukker sig. Great Barrier Reef, der ligger i den nordlige del af Australiens kyst, er nok verdens mest berømte rev. Med sine 2.000 kilometer lange strækning af koralrev er det også verdens største af sin slags. Revet er et sandt eventyr både over og under havets overflade, og uanset om du snorkler eller dykker, kan du møde alt fra hajer, hvaler og delfiner til skildpadder, sjældne fisk og koraller. Foto: Giorgia Doglioni Komodo National Park Lyserøde strande. Du tror måske, at de kun hører til i eventyrlande, men selvom den 1.733 kvadratkilometer store Komodo National Park i Indonesien næsten er for smuk til at være sand, er den god nok. Det er også ud for de lyserøde sandstrande, Pink Beach og Long Beach, at der under det azurblå hav gemmer sig en skattekiste af levende koralrev i rødlige og lilla nuancer. Det er korallernes stærke farver, der farver sandet lyserødt. Farverige fisk, skildpadder og revhajer suser gennem det smukke rev, som får selv det verdensberømte Great Barrier Reef til at blegne. Foto: Sophie Schou Jensen Maldiverne Legesyge delfiner springer op ad vandet og forsøger at følge med motorbåden, nysgerrige rokker svømmer helt ind til kanten af stranden og nursehajer samles ved havets overflade, så snart en guide kaster mad i havet for at tiltrække dem. Maldiverne er kendt for sine kridhvide bountystrande og sit azurblå hav. Men oplevelserne med havets beboere står også i kø. Blandt andet ved de 26 atoller, som er rester af vulkanøer, der er omkranset af koraller. Her er der rig mulighed for at svømme side om side med skildpadder, Nemo og hans venner. Sådan oplever du Maldiverne på budget Foto: Sophie Schou Jensen Koh Tao i Thailand Har du altid drømt om at sige hej til en haj og svømme side om side med en af slagsen? Så bør du lægge vejen forbi Koh Tao, som ligger i den sydlige del af Thailand. Her holder et væld af de fredelige sorttippet revhajer til. Særligt ved den lille ø, Shark Island. Du kan snorkle og dykke rundt om hele Koh Tao, hvor du også kan møde den grønne havskildpadde, hvalhajer samt forskellige fisk og levende koralrev. Det er et must at tage på en dagssnorkeltur, hvor du besøger den ultimative bountyø, Koh Nang Yuan, som består af tre små klippeøer. Du kan gå direkte ud i det krystalklare vand og svømme side om side med farverige fisk. Foto: Sophie Schou Jensen Gili-øerne i Indonesien Det er magisk at stå op sammen med solen og gå direkte ud i det krystalklare hav ved Gilli-øerne, der ligger ud for den nordvestlige kyst af Lombok i Indonesien. Du skal nemlig ikke meget mere end et par meter ud, før du kan se de store, smukke havskildpadder. De kommer ofte helt ind til strandkanten for at spise det søgræs, der ligger som et tyndt, grønt tæppe på strandbunden. Særligt ved det såkaldte ’Turtle Point’ på den største ø, Gili Trawangan, har du rig mulighed for at spotte skildpadderne. Du må dog ikke snyde dig selv for at tage på en snorkeltur, hvor du også har mulighed for at se revhajer, farverige fisk, djævlerokker og ikoniske skulpturer, som står på havets bund. Foto: Sophie Schou Jensen Vis mere Vis mindre

