På lykke og fromme i Lissabon

Solen falder ned på de små marmorsten i Lissabons gader. En knallerts knurren springer fra væg til væg, uden at man kan se maskinen.

Den gamle bydel, Alfama, er så småt begyndt at finde sig selv igen i den sene morgenstund, men der er stadig ikke det store liv i de smalle gader.

Klokken er ni, og cafeernes tidlige gæster er netop nået til morgenmåltidets definitive punktum, espressoen, og nyder en dertilhørende cigaret.

Søvn og solbriller

Vi er to blege danskere, der i oktober taget ned til Lissabon for at besøge en fælles kammerat, der er på udveksling. Der er ingen særlige mål eller seværdigheder, vi skal se - bare et besøg.

Med søvn i øjenkrogen og solbriller, der skærmer for den overraskende stærke morgensol, slår vi os ned på en fortovscafé. Vi er de sene morgengæster.



Det er bestemt ikke en dyr fornøjelse at spise ude i Lissabon. Privatfoto

Der bliver bestilt tre gange Tosta Mista - som egentlig bare en simpel toast med smeltet ost, og juice. Og selvfølgelig er der en usagt aftale om en espresso og cigaret bagefter.

Ingen planer

Sådan har vi startet alle vores morgener, når vi har forladt vores ’lokale’ vens lejlighed, der ligger i Alfama.

Der har aldrig været et fastlagt program, før vi har sat os til morgenmaden, men når den lille kaffekop er blevet sat ned for sidste gang, er der lagt en plan for dagen.



Hvis ikke man passer på, kan man bruge en hel morgen på en fortovscafé. Privatfoto

Det er vores sidste dag i den portugisiske hovedstad, og den står i den lokale musiks tegn, fado. Genren har et meget følelsesladet udtryk. Emnerne er bluesorienterede, mens udtrykket er mere opera.

Fem euro

Vi skodder cigaretten og slendrer ned mod vandet. Lissabon er en stor bakke, hvilket skiftende er en velsignelse og forbandelse.



Det er ikke dumt at tage nogle skridsikre sko på, når man går rundt i Portugals hovedsted. Privatfoto

Museo do Fado har den beskedne entre-pris af fem euro, som udløser to-tre timers underholdning, hvor vi hører musikken og ser de forskellige instrumenter.

Nu er vi klædt på til i hvert fald at lade som om, vi ved mere end den gængse krydstogtsturist. Den flinke receptionist fortæller, at der sågar er en gratis fado-koncert om aftenen på hovedpladsen i Alfama.



Der er gedigen sydlandsk charme i byens kroge. Derfor er det fedt at opleve den til fods. Privatfoto

Dagen har taget form, og vi går ud fra museet op til byen med intet på tapetet før koncerten klokken 20.

Der bliver spist frokost med alt dertilhørende, gået en tur omkring São Jorge-borgen, drukket lidt portvin, og klokken er pludselig ti minutter i Fado.

Vi sætter os på den nærmeste restaurant, hvor vi bestiller mad og drikke. Vi slipper med ti euro per næse, hvilket med det samme giver anledning til endnu en flaske vin.



Pladsen i Alfama var fyldt, fordi der blev holdt fado-koncert. Privatfoto

Mørket er faldet på, og endnu en dag, faktisk den sidste, er gået i Lissabon.

Fire forslag fra en pseudo-lokal

Rasmus Schulz har indtil videre været på udveksling i Lissabon i tre måneder. Her er hans fire bedste råd til rejseglade danskere.

Spis fisk

Fisk er en hjørnesten i Lissabons gastronomiske univers. Du finder få steder i verden, hvor du kan få så god fisk til så få penge, og det ville være syndigt ikke at benytte sig af det.



Et måltid som dette løber op i omkring otte-ni euro. Privatfoto

Nogle af de smalle gader kan måske virke skumle. Vi havde dog ingen problemer. Privatfoto

Lissabon er ikke uoverskueligt stor, men den har et utal af små stræder og smøger mellem de gamle bygninger. Det er de gader, man ikke ser fra en turistbus. Byens rigtige charme gemmer sig. Derfor opleves byen bedst til fods i et slentrende tempo.Det portugisiske døgn er, udover tidsforskellen, forskudt i forhold til det danske. Der sker intet før klokken ti, men til gengæld spiser mange ikke aftensmad før klokken otte eller ni. Derfor kan du roligt sove lidt længere og blive ude et par timer ekstra om aftenen.

Lær et par ord

Portugiserne taler generelt godt engelsk, men et par portugisiske ord er ingen dårlig ting at kunne. Obrigado (tak), fala inglês? (taler De engelsk?) og bom dia/boa tarde (god formiddag/god eftermiddag) er nok til at indkassere et smil og lidt ekstra venlighed.



I weekenden, når der er flest turister i byen, kan man løbe ind i venlige gamle damer, der sælger portvin. Privatfoto

En dag til stranden

Man tager ikke ned i omkring 30 graders varme som kridhvid kartoffeldansker uden at insistere på at få dyppet kroppen i vandet mindst én gang.

Derfor satte vi en dag af til at besøge kystbyen Cascais. Straks sad vi i et tog, der kun var en anelse mere skrabet end DSB’s gamle modeller, og omkring 40 minutter senere og sølle tre euro fattigere, stod vi foran en lækker sandstrand.



Kysten i Cascais er et besøg værd. Der er også masser af sandstrande. Privatfoto

Der bliver både badet, surfet, solbadet og spist god mad i Cascais. Vi formåede tre ud af fire, hvor vi bestemte os for at overlade surfingen til de mere erfarne.

Ikke et øje

Efter ekstasen over varmt vejr og lækker sandstrand havde lagt sig, gik vi en tur rundt i byen. Op igennem et meget dyrt boligkvarter, hvor der ikke var et øje, kom vi ud på den anden side til klipperne.

Turisterne, som havde været fuldstændig forsvundet de sidste 20 minutter, var nu tilbage. Menneskemængden blev lige lovlig voldsom, hvorfor turen gik videre.

Men selv i en turistby som Cascais er det muligt at finde et lille stykke for sig selv. En kløft, som lignede noget fra starten af en James Bond-film, blev vores holdested i nogle timer.



Det var fedt at have et lille stykke af Portugal næsten for os selv. Privatfoto

Tiden gik, og vi gik på restaurant. Aftenen sluttede, og vi kogte videre i toget på vej tilbage mod Lissabon.

Parkeringshus med 'hemmelig' bar

Vi stoppede op foran et højt parkeringshus ude foran den gule bom, som lukker biler ind og ud. Stedet var overmalet med graffiti, og belysningen bestod af skarpe, summende lysstofrør.

Det var ikke ligefrem et indbydende sted, men op i parkeringshuset skulle vi, for på toppen skulle der altså ligge en bar.



Der var ingen skilte, og trappen op til tagbaren så ret skummel ud. Privatfoto

Vi var to venner på besøg hos en fælles kammerat, som var på udveksling og derfor kendte landet lige det bedre. Derfor var det også givet, at vi skulle ud og snuse til det portugisiske byliv.

Ingen skilte

Aftenen startede på en hemmelig, men åbenlyst alligevel ikke hemmelig, bar. Den hedder Park Bar og er selvfølgelig til at finde, hvis man virkelig leder, men der er ikke et eneste skilt til at pege dig i den rigtige retning.

Stående blandt et underligt miks af folk i fint tøj, og folk der egentlig bare skal hente deres bil, besluttede vi os for at gå op.



Udsigten fra tagbaren tog kegler. Privatfoto

Toppen blev bevogtet af to store dørmænd, som lukkede os ind. Pludselig gik stemningen fra lavbudgets-gyserfilm til glad komedie.

Lækker musik flød ud af højtalere, som ingen steder var at se, og klientellet var tjekket. Tre drinks i baren, og vi var ude under stjernerne. Udsigten var turen op ad trapperne værd.