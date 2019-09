På ølrejse i Budweisers hjemby

Den sydtjekkiske by Ceske Budejovice er et hjemsted for den originale Budweiser øl og et oplagt mål for en weekendtur

Hvad smager bedst? Den tjekkiske Budweiser eller den amerikanske Budweiser? Svaret vil formentlig være afhængigt af, hvor man stiller spørgsmålet.

I den sydtjekkiske by Ceske Budejovice er man ikke i tvivl: Budweisser-Budvar, som den tjekkiske Budweiser hedder på disse kanter, kan på ingen måde sammenlignes med det intetsigende amerikanske sprøjt, som ovenikøbet har den frækhed at bruge Ceske Budejovices navn. (Ceske Budejovice hedder Budweis på tysk).

En rundvisning på bryggeriet og en smagsprøve af bryggeriets produkter overbeviser hurtigt den besøgende om, at der kan være noget om snakken.

Ceske Budejovice har lange traditioner for ølbrygning. Øl er blevet brygget her siden 1265, hvor den tjekkiske konge Ottokar den Anden gav Ceske Budejovice rettigheder til at brygge øl. Det kan smages på kvaliteten, ikke kun hos Budvar, men også hos de mange mikrobryggerier, som efter de politiske omvæltninger i landet i 1989 er skudt op i byen og i området omkring Ceske Budejovice.

Bryggeriet Budweiser-Budvar har som de fleste andre bryggerier rundvisninger for besøgende. Rundvisningen giver et godt billede af Budweiser-Budvars succes, heriblandt bryggeriets artesiske brønd, hvor vandet til produktionen kommer fra 300 meters dybde.

Under rundvisningen bliver man desuden klogere på ølproduktion generelt og dermed godt rustet til at smage på produkterne i byen.

Foto: Ota Tiefenböck

Restauranten Masné Krámy (Kødboderne), drevet af Budvar, er et oplagt sted at begynde. Bygningen Masné Krámy har tidligere været et kødmarked, hvis historie går tilbage til 1336.

I 1965 blev bygningen forvandlet til en restaurant, som efterfølgende er blevet et legendarisk spisested, der er kendt over hele Tjekkiet, hovedsagelig på grund af sin specielt gærede Cirkel-Budvar, som bryggeriet specielt producerer til restauranten, og som er en fortrinlig ledsager til nogle af de retter restauranten serverer.

Masné Krámy har specialiseret sig i tjekkisk traditionelt køkken og er et godt sted at afprøve tjekkiske klassikere. For eksempel tatar med stegt brød til som forret og and med knödel til hovedret. Har du fortsat plads i maven, er en sachertorte med flødeskum en oplagt afslutning.

Budvar og Budweiser

Den tjekkiske Budweiser. PR-foto

Det tjekkiske bryggeri Budweiser-Budvar er siden 1907 i en evig strid med producenten af den amerikanske Budweiser, Anheuser-Busch InBev, men har vundet de fleste sager omkring brugen af navnet især i flere europæiske lande, hvor den amerikanske Budweiser bliver markedsført under navnet BUD.

I Danmark kan man dog købe både den amerikanske øl Budweiser og den tjekkiske Budweiser-Budvar.

Den amerikanske Budweiser. PR-foto

Den amerikanske Budweiser har rettighederne til navnet i Nordamerika, hvor den tjekkiske Budweiser bliver markedsført under navnet Czechvar. Budweiser-Budvar bliver eksporteret til 70 lande og har i 2018 produceret 1,6 million hektoliter øl.

Øl-rivalisering minder om Brøndby og FCK

PR-fotos

Tjekkiets mest kendte øl er Budvar og Pilsner Urquell, nogle vil muligvis tilføje Staropramen fra Prag.

Forholdet mellem disse mærker kan nærmest sammenlignes med at holde med FCK eller med Brøndby.

Skulle man tilfældigvis være indædt tilhænger af Pilsner Urquell, kan man dog være ganske rolig. Tjekkerne er et rummeligt folkefærd, og Pilsner Urquell, fjenden fra Plzen, kan også fås på restauranterne i Ceske Budejovice.

Hermed burde den sidste potentiale hindring eller misforståelse være ryddet af vejen. Nu er der bare at tage afsted til Ceske Budejovice.

Ceske Budejovice

Ceske Budejovice har knap 100.000 indbyggere og er den største by i Region Sydtjekkiet beliggende omkring 150 kilometer fra Tjekkiets hovedstad, Prag.

Byen er grundlagt af den tjekkiske konge Ottokar den Anden af Bøhmen i 1265. Ceske Budejovice kan desuden bryste sig af med at være byen med den første jernbane i det kontinentale Europa og den første internationale jernbane, som blev opført i årene 1842-1832 og var mellem Ceske Budejovice og den østrigske by Linz.

Der er jævnlige tog- og busforbindelser fra/til hovedstaden Prag. Turen tager lidt mere end to timer og koster fra 30 kroner.

Det koster mad og drikke En 0,5 Budvar i Masne Kramy: 12,75 kr. En 0,5 Solnice øl: 12,00 kr. En 0,3 Krajinska IPA øl: 13,00 kr. Typisk forret: 28,00 kr. Typisk tjekkisk ret: 60,00 kr. Sachertærte og andre kager: 18,00 kr. Hotelovernatning for to fra: 400,00 kr.

Værd at se i Ceske Budejovice

Foto: Ota Tiefenböck

Mikrobryggerier

Budvar er Ceske Budejovices største ølproducent, men langtfra den eneste. Af de mindre bryggerier er det især bryggeriet Solnice, som driver en restaurant af samme navn. Restauranten ligger i en gammel gotisk bygning fra 1531, som i sig selv er en oplevelse at besøge. Solnice satser på gamle retter fra det østrig-ungarske køkken og tilbyder flere typer øl.

Et andet sted, der fortjener besøg, er Minipivovar Krajinska 27, et mikrobryggeri og restaurant. Bryggeriet producerer fem forskellige øltyper, og som Masné Krámy satser de på gode traditionelle tjekkiske retter.

Smuk bymidte

Læseren har formentlig allerede fundet ud af, at navnet Ceske Budejovice er tæt forbundet med øl og ølproduktion. Den gyldne drik er dog langtfra det eneste, byen har at tilbyde. Ceske Budejovice er en historisk by malerisk placeret ved sammenløbet af floderne Vltava (Moldau) og Malse.

Byen har således også et tilstrækkeligt antal seværdigheder, heriblandt byens kvadratiske plads, som er en af de største i Tjekkiet. Der er med andre ord mange andre grunde til at besøge denne smukke by end øl og mad.