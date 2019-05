På retro-ferie til Berlin

Kupé-vogne, færgekaffe og papiraviser. Nej, det er ikke et nostalgisk tilbageblik til 80’ernes togture på tværs af landet eller mod fjernere himmelstrøg. Det er 2019, det er nattog, og det er et glimrende alternativ, hvis du er en af de titusindvis af danskere, der overvejer en forlænget weekend eller en ferie på en af vores favoritdestinationer: Berlin.

Det private togselskab Snälltåget kører både i påsken, Kr. himmelfarts-ferien og op til fem gange om ugen mellem juni og august mellem Malmø Central og Berlin. Dermed kan danskere – særligt dem i Østdanmark – næsten lige så let tage nattoget fra hinsidan Øresundsbroen som tage flyet fra Kastrup på denne side af sundet. Og så er det både ganske billigt og med fuld retro-valuta for prisen.

Det sidste først: Snälltåget kører med et rigtigt tog – sådan et med lokomotiv og en vognstamme med gamle, charmerende kupévogne, som de fleste læsere af ældre dato kan huske. Liggevognene er af den gamle skole med sidegang og kupéer med seks liggepladser fordelt på under-, mellem- og overkøjer.

Vinduerne kan trækkes ned, og dørene lukker med et smæld. Et tog, som denne familie nød i fulde drag: De ældste kunne mærke en nostalgisk tåre i øjenkrogen – de yngste storhyggede i køjerne, mens de oplevede eventyret og ferien nærme sig.

Rigtige lokomotiver er bare sjovere end et kønsløst IC3-tog. I hvert fald hvis man er to år. Foto: James Kristoffer Miles

Liggepladserne giver mulighed for at strække hele kroppen ud og få en god nats søvn under togselskabets behagelige sengelinned og tæpper, før toget ankommer næste morgen på Berlin Hauptbahnhof helt centralt i den tyske hovedstad. Men før det sker, kører toget som i de gode, gamle Nyborg-Korsør-dage ombord på jernbanefærgen mellem den sydsvenske by Trelleborg og havnebyen Sassnitz i Tyskland.

Overfarten tager fire timer, og der er mulighed for at spise ganske fortrinlig aftensmad og få en øl eller en kop kaffe ombord, før toget kører i land i Tyskland. Herefter holder det stille et par timer, før det kører gennem den tyske nat mod Berlin.

Retro-stemning. Toget køres ombord på færgen som i de gode gamle Nyborg-Korsør-dage. Kaffen på færgen har dog fulgt med tiden. Det er faktisk muligt at købe en latte ombord. Foto: James Kristoffer Miles

Toget ankommer tidligt næste morgen i Berlin, men der er mulighed for at blive i toget, som holder på perronen frem til ca. kl. 7.00. Herefter kan man enten rejse videre ud i Europa – eller gøre som os og nyde Berlins bugnende overflødighedshorn af historiske, kulturelle og børnevenlige seværdigheder.

Ud over selve togturen elskede børnene både Berlin Zoologischer Garten og de fantastiske legepladser i eksempelvis bydelen Prenzlauer Berg.

Morgenkaffe på Brandenburger Tor. Ingen lufthavns- eller flystress. Direkte ankomst i midten af Berlin efter en god nats søvn. Foto: James Kristoffer Miles

Nattoget er naturligvis ikke en tidsbesparende rejseform. Toget afgår fra Malmø kl. 17.00 og ankommer 6.45 næste dag. Men det er den helt oplagte rejseform, hvis man sætter lige så meget pris på selve rejsen til destinationen som det at være fremme.

Derudover er det faktisk ganske effektivt at få to nætter inkluderet i rejseprisen – og dermed to fulde dage i Berlin – uden at skulle tænke på ekstra hotelovernatninger, transport til lufthavnen, check in-tid og transport fra lufthavnen.

I stedet ankommer man udhvilet til det centrale Berlin uden at have døjet med flystress og mere eller mindre vanvittige håndbagageregler. Og så kan man med ro i sjælen sige, at man også har været god ved miljøet i år.

Vores mini-ferie i tal Afgang fra Malmø torsdag aften – hjemrejse fra Berlin søndag aften (to nætter på tog – to nætter på hotel) Tog: (to voksne + to børn på fem og to): 2452 kroner (den toårige rejser gratis på nattoget) Hotel: Familieværelse på hotel Meliá i to nætter á 841 kroner: 1642 kroner I alt: 4094 kroner for rejse og hotel for fire personer (1023,50 kroner pr. person)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tog er trendy – fly er fy

Go'nattog: Aftenstemning fra en tysk station, mens de rejsende gør sig klar til natten i kupeen. Foto: James Kristoffer Miles

Snälltåget har netop valgt at indsætte ekstra afgange til Berlin i 2019-sæsonen. Det skriver togselskabet i en pressemeddelelse. Årsagen er den store efterspørgsel på internationale togrejser, som flere og flere efterspørger, efterhånden som det er gået op for mange, hvor miljøskadelig flyrejser er.

I Sverige har ’flyskam’ ført til, at 8000 svenskere alene i 2019 i forbindelse med kampagnen ’Vi holder os på jorden’ har lovet ikke at flyve. Kampagnen går efter at få 100.000 svenskere til at afgive løftet for næste år.

Også den nobelpris-nominerede svenske teenager, Greta Thunberg, har været medvirkende til svenskernes øgede interesse for internationale togrejser. Thunberg tager konsekvent toget, når hun rejser rundt til klimademonstrationer i Europa – uanset om det betyder dybt upraktiske rejseforbindelser.

De danske nattog mellem København og Amsterdam/Basel/München ophørte med at køre i 2014. Nattoget mellem Frederikshavn og København ophørte med den faste Storebæltsforbindelse i 1997.