Palermo er som Palermo skal være

Man kan ikke sige Sicilien, uden at et Middelhav af dårlige mafiajokes og filmreferencer melder deres ankomst.

Men Palermo er mere end et tilbud, som man ikke kan sige nej til. Den lever fint med den tiltagende turisme og holder stædigt fast i egen identitet i gader med et liv, der rimer på kaos og virvar.

En god ven forklarede Palermos sjæl og charme med en anekdote om en ældre herre. Min kammerat boede en håndfuld år i en lille lejlighed med tagterrasse i en opgang med slidte trapper i det centrale Palermo med udsigt til hustage, vasketøj på snor, Middelhavet og lyden af dyttende biler og naboens romantik for åbne vinduer og fuld musik. Mama mia.

Den ældre herre, naturligvis kæderyger, boede på førstesalen i opgangen i en arvet lejlighed som fjerdegenerations-beboer og sværgede til spaghetti vongole mindst en gang om ugen.

Denne pastaret med muslinger skal ifølge siciliansk tradition koges i havvand for at få den rette mængde saltindhold i kogevandet. Derfor sjoskede han til havnen og fyldte en spand med havvand til kogning af pasta og dampning af muslinger.

Det havde hans mor, mormor og så videre gjort før ham, så hvorfor skulle han ikke fortsætte den tradition? Elementer som dieselolie fra Palermo havns mange færger i retning af Napoli, Tunesien eller Sardinien eller andet moderne skrald i havvandet interesserede ham ikke.

Det er som, det skal være, sagde han med en smøg i flaben. Måske gav havnevandet og smøgerne minus og minus og endte i plus.

Da min kammerat for kort tid siden flyttede fra øen, levede den ældre herre i bedste velgående. Det samme gør Palermo.

Markedets hjerte

Havnebyen på Siciliens Nordkyst står som den ældre herre vagt om sine traditioner, ikke mindst de kulinariske, men også festivaler og dagligdagens ve og vel.

Førstegangs-besøgende skal ikke lade sig forvirre af de mange små snævre gader. Naturhavnen, der har været Palermos hjerte i næsten 3000 år, er et must see for at få fornemmelse af livet her, men den gamle bydel er byens egentlige epicenter.

Ikke mindst Ballaró-markedet, der snor og slanger sig igennem gaderne omkring Piazza Carmine mellem Via Marqueda og Corso Tukory.

Kig efter de røde parasoller og baldakiner. Det mere end 1000 år gamle gademarked værner om sin arabiske oprindelse ved at holde fast i tilværelsen som et udendørsmarked og med fiskehandlere, ostehandlere og slagtere og andre handlende.

Ballaro markedet lige før lukketid og panikken før aftensmaden melder sig. Foto: Angela Ravioli/Massimo Brucci

Slagterboderne i Palermo gør en dyd ud af at ophænge hele dyrekroppe og store oksehoveder, så ingen er i tvivl om kødets kvalitet og herkomst.

Det er for nogle et barsk syn, men en ærlig tilkendegivelse fra slagterens side. Hvad du ser, er det, du køber, uden tilsætning af saltvandslage og lyserød farve.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gyldne appelsiner

Frugt og grønt handles i store mængder på Ballaro markedet. Foto: Angela Ravioli/Massimo Brucci

På Ballaró-markedet er der frugt og grønt i bunker til lave priser, liv og glade dage og et leben af en markedsdag, hvor frokosten med meget stor og velsmagende fordel kan klares med streetfood, da Palermo er en af verdens førende byer ud i den kulinariske genre.

Palermo har søpindsvin. Ja, den er god nok. Søpindsvin. Det lille bæsts indre minder om torskerogn, og med et skud citron er det så afgjort værd at skrive et postkort hjem om.

Måske glider arancini al forno lettere ned. Det er kugler af ris, hvor den mørke variant har et indre fyld bestående af ragu og den lysere et fyld af ost og skinke.

Ragu er den italienske kødsovs, som intet har at gøre med den danske pendant. Arancini al forno betyder i øvrigt små appelsiner på grund af de dybstegte riskuglers gyldne farve.

Sicilien har tradition for gode fangster af tun. Foto: Angela Ravioli/Massimo Brucci

Pasta med tun

En anden lokal delikatesse er pasta med bottarga, der er tørret tun eller multe-rogn, der rives hen over pastaen, som var det parmesan. Det tilfører pastaen smag af umami og hav, som går rent hjem hos dem af os, der er svært glade for seafood.

Et spørgsmål om is Siciliansk is er verdensberømt, og italienerne krediteres bredt som dem, der bragte is til Europa i 1600-tallet. Færdighederne, som is-mager gik i arv fra far til søn, hvorfor mange af sicilianske isbarer har været familieejet i generationer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tag på stranden

Foto: Angela Ravioli/Massimo Brucci

I sommermånederne bliver Palermo varm i dagtimerne. Rigtig varm. På Siciliens sydkyst blev der denne sommer målt 48 grader. Det giver sved på panden, og så er det afsted til stranden.

Tag bus 806 fra Piazza Politeama til den skønne og meget populære Mondello strand. Her cafeer og liv på klubberne til langt ud på natten, som Palermos egen strand.

13 kilometer nordvest for Palermo ligger Sferracavallos fiskerlandsby og en fin lille sandstrand en halv times kørsel fra Palermos centrum. Den lille flække har mange små restauranter, der alle har specialiseret sig i alt godt fra havet ikke mindst skaldyr.

Et lille eventyr Scopello er Siciliens flotteste lille landsby en stor times kørsel fra Palermo. Foto: Angela Ravioli/ Massimo Brucci Kystlinjen ved landsbyen Scopello er forrevne klipper og stejle skrænter ned mod en lille idyllisk strand ved navn San Vito Lo Capo. Scopello siges at være Siciliens smukkeste landsby og har optrådt i flere film som f.eks. Oceans 12.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Undgå det glitrede look



Hvis du foretrækker hvid dug på bordet og indretning med international inspiration så hold dig væk fra Trattoria da Pino på Via dello Spezio nummer 6, men hvis appetitten siger ja tak til autentisk siciliansk mad i selskab med lokale kunder, vægge overklistret med postkort og relikvier fra den lokale fodboldklub Palermo med de berømte lyserøde trøjer, ja så er det stedet.

Der er primært åbent til frokost, men fredag og lørdag aften er der aftenåbent ved de små borde, og de fair priser giver høj værdi for pengene.

Solopgang giver indtryk af Palermos særlige placering mellem bjerge og højderyg. Foto: Angela Ravioli/Massimo Brucci

Turistfælde

Som tommelfingerregel bør man styre uden om de spisesteder og cafeer med dæmpet belysning, der ser smarte og funklende ud. De er til for turisternes skyld, og priserne er derefter.

Gå efter det slidte, lidt lurvede og der, hvor de lokale sidder. Hvis det ligner en turistfælde, så er det en turistfælde. Indretning betyder ikke alverden, det handler om mad og ikke boligindretning for sicilianerne.

Vidste du i øvrigt, at i Norditalien kan en ret godt indeholde både løg og hvidløg? Den går ikke på Sicilien. Her holder man fast i køkkenbordet.

Det er som, det skal være.

--------- SPLIT ELEMENT ---------