Paradis om vinteren

I Danmarks mest mørke og kolde måneder søger mange danskere væk. Vi er selv flygtet utallige gange i jagten på sol, og det har bragt os vidt og bredt. Mange tager til De Kanariske Øer, Thailand eller Dubai, og der skal rejses langt for at nå den ægte varme i januar og februar. Er man frisk på at tage en lidt længere tur end de klassiske, så er tiden godt givet ud.

Vi ville prøve noget nyt denne gang; noget, vi havde talt om længe, nemlig at teste Caribien. Valget faldt på Bahamas – blandt andet fordi det var forholdsvis let tilgængeligt og så toplækkert ud på billeder. Og virkeligheden kunne sagtens matche billederne. Allerede på flyveturen ud over de mange øer fyldtes maverne med sommerfugle, for vandet blev mere og mere turkis, og strandene mere og mere hvide.

Heldigvis gad vores datter, Viola, godt at bruge ferien på at bade. Den opvarmede pool var et kæmpe hit. Foto: Jonas Ryefelt

Vores endelige mål var det enorme, nyopførte Grand Hyatt Baha Mar, som ligger på øen New Providence. Det er soleklart en konkurrent til det berømte Atlantis Hotel, som i nogle år har haft eneret på at kunne give gæster alt det, de vil have indenfor deres egen matrikel.

Der er jo noget komfortabelt over at kunne gå rundt inden for et resort-område og vælge og vrage mellem alverdens forskellige tilbud inden for underholdnings- og mad-genren, men der er sandt for dyden ikke meget eventyr over den del.

Der kan bo 1800 mennesker på det enorme Baha Mar Hotel, men området er så stort, at man ikke sidder på skødet af hinanden af den grund. Foto: Jonas Ryefelt

Det eventyrlige består i det, som Bahamas har fra start, nemlig en gudsbenådet naturlig skønhed. Strandene er rene, som var de uberørte, og vandet er krystalklart. Varmen i januar når på de bedste dage i underkanten af 30 grader, men på intet tidspunkt får man den stegende fornemmelse i solen, for der er en behagelig brise, der hele tiden køler en smule.

Vi boede ved øens bedste og mest berømmede strand, Cable Beach, men var også forbi flere andre offentlige strande, som så lige så indbydende ud.

Hver morgen hilste vi på flamingoerne på hotellet, som også fik lov at komme ud af deres lille reservat. Udover de farverige fugle kunne vi også nemt komme til at se skildpadder og farverige fisk. Foto: Jonas Ryefelt

Ren pengemaskine Når vi taler priser, vil de fleste europæere nok spærre øjnene op, for der er en verden til forskel. Priserne er høje langt de fleste steder, og derudover skal man lægge skatter og drikkepenge. Der er ingen vej udenom. Skatten er 10 procent, og drikkepenge-niveauet er på 15-20 procent, som de lokale – ligesom flere steder i USA – selv lægger til regningen. Det er er altså lynhurtigt 30 procent dyrere at spise ude, end et menukort antyder. Taxakørsel koster også relativt mange penge. En tur fra lufthavnen til Cable Beach tager omkring ti minutter og koster over 200 kroner. Til gengæld er det rørende billigt at tage jitney-busserne rundt på øen. Den lille og gamle minibus koster 1,25 dollars at køre med, og da vi hoppede på, havde vi ikke ligefrem lige penge. Jeg prøvede at betale for tre med en 20-dollarsseddel, da jeg ellers kun havde to dollars, men det endte med, at chaufføren afslog 20’eren og sendte et stort smil. Bahamas-dollars følger den amerikanske valuta, og du kan også sagtens betale med de amerikanske, så der er ingen grund til veksle.

’Excuse me – Ya’ll have a good day’. På hovedgaden i Nassau går en stor fyr forbi os og indkapsler kort og godt den lækre mentalitet, som hersker i østaten. Der er en afslappet og gennem-venlig stemning overalt, hvor man kommer frem.

Øens største by tiltrækker amerikanske turister i hobetal på krydstogtskibe. Når sådan ét lægger til, træder de søfarende nærmest lige ud i boderne, som er placeret ved ankomsten. Det er egentlig festligt at gå side om side med endagsgæsterne, der skal nå at se det hele på få timer.

I 2017 ankom over seks millioner mennesker til Bahamas for at feriere - 75 procent med cruiseskibe. Foto: Jonas Ryefelt

På havnefronten ligger flere hævede spisesteder og barer, hvor det livlige mylder kan betragtes, og man kan fascineres eller forarges over den specielle rejseform. Men Nassau er faktisk nemt overstået. Deres berømte ’strawmarket’ er ikke noget at råbe hurra for, det ligner til forveksling mange andre markeder, hvor der er mange turister. Men der er masser af farverigt tøj, som man ikke ligefrem ser i de danske butikker.

Ø-riget er naturligt udstyret med sin vigtigste attraktion, nemlig den smukke natur. Sommetider kan feriebilleder oversælges, men lige her yder vores skud det ikke engang retfærdighed. Foto: Jonas Ryefelt

Kommer man til New Providence-øen, står den på afslapning, og kan man ikke forlige sig med det, så kan man lige så godt vælge et andet rejsemål. Der er ikke pakket med seværdigheder, men har man en drøm om at se de svømmende grise, som Bahamas er så berømt for, så kan man tage en af de pivdyre ture til Exuma med speedbåd og få en fed dag ud af det.

Evner man at komme helt ned i tempo, så er det virkelig en drømmedestination. Du kan få alt fra hawaiianske poke bowls til mellemøstlige småretter, de bedste rom-drinks, man kan opdrive, og en absolut topklassebetjening. Det ligger bare til de lokale, som altid er effektive og samtidig helt afslappede i deres service og facon.

Den tilbagelænede stil er gennemgribende. For eksempel stod der stadig juletræer, og der hang julepynt rundt omkring på øen, da vi var der sidst i januar. Det ville blive taget ned i næste uge, måtte vi forstå. Vi fandt ret hurtigt ind tempoet og nød hvert et sekund af de ti dage, vi brugte i paradis. Vi vendte hjem fattige, men kun i økonomisk forstand.