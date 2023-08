Paris er markedernes by

Den franske hovedstad er ikke kun byernes, men også mange forskellige markeders by

Paris er byernes by, men også markedernes by. Når Eiffeltårnet og de andre store attraktioner er set, så indstil kursen på et af Paris’ mange ugentlige markeder.

Markeder i Paris og Frankrig i det hele taget er ikke som i Danmark. Få provinsbyer har vel markedsdage og måske i bedste fald en ugentlig torvedag tilbage, men i det franske er store velassorterede markeder helt centrale hos de lokale forbrugere.

Ikke mindst gunstige franske momsregler fremmer salget af lokale produkter, hvorfor langt de fleste byer kan glæde sig over markedsdage.

Og netop disse dage kan, hvis man finder det rigtige marked, få en til at glemme, man er gæst for et par dage i en millionby rig på lys og monumenter og få dig til at føle, du har boet lige rundt om hjørnet hele dit liv.

Marché d’Aligre

Det er ikke et af Paris’ mest kendte markeder, men måske det bedste at besøge. Med en beliggenhed tæt ved Bastillepladsen har markedet åbent seks dage om ugen. Der er fri entré, og markedet er delt i to.

En overdækket part fordelt i tre store smukke haller, som er guf for dem, der også elsker arkitektur, og her finder man madboder, kaffevogne og meget andet godt samt de fødevareproducenter, der har brug for at stå i skygge.

Find den parisiske version af et loppemarked ved Clignancourt. Arkivfoto: Stefano Ember

Den overdækkede del af markedet har åbent fra kl. 9.00. Den udendørs del af markedet åbner kl. 7.30, og her finder du blomster, antikviteter, gamle bøger og malerier.

Markedet er flankeret af små caféer, hvor du over et glas vin kan overveje dagens indkøb. Vær opmærksom på, at markedet holder lukket på mandage og frokostpause fra kl. 13-16.

Marché Bastille

Hvis du planlægger en forlænget weekend til Paris, så sørg for at ankomme på en torsdag. Dette marked ved Bastillepladsen har nemlig kun åbent på torsdage og søndage.

Det er et traditionelt ’farmers’ market’, hvor lokale producenter sælger brød, oste, blomster, frugt og grønt og meget andet, ideelt til at fylde køleskabet i ferielejligheden, eller endnu bedre en picnickurv, hvorefter man finder en skyggefuld plads i en af de mange nærliggende parker.

Der er mere end 100 boder, og det er et af Paris mest populære markeder af sin art. Det holder åbent fra kl. 7.00 til 14.30.

Du kan finde markeder i alle Paris' bydele. Arkivfoto: Mein Zahn Photo

Marché Bourse

Her skal du lige parkere drømmen om at spadsere hjem til ferielejligheden med en brun papirspose, hvor en baguette og en porretop kigger op over posekanten.

Her er tale om et lille madmarked med pop up lignende små restauranter. Det er ideelt til en god frokost, hvor man kaster sig ud i en tour de force i den del af verdenskøkkenet, der har rødder til Paris.

Prøv nordafrikanske fiskeretter eller creole-stil gumbo. Du finder markedet ved De La Bourse-pladsen, og det er et af få i Paris, der har åbent om eftermiddagen. Åbningsdage er tirsdage og fredage fra kl. 12.30 til 20.30.

De fleste madmarkeder i Paris har boder med mikroproducenter fra oplandet, der forsyner millionbyens mange maver. Arkivfoto: Mary Simons

Marché Dejean

Det parisiske køkken er ikke naturligt forbundet med havet, men eftersom byens sjæl rimer på god mad, så kan havets frugter, om end ikke plukkes, så købes på dette marked.

Desuden et stort udvalg af ikke mindst mad fra Paris’ vestafrikanske samfund. Du finder markedet Marché Dejean ved Goutte d’Or området i det 18. arrondissement.

Du finder alt, hvad der fiskes op af havet i de franske kystområder. Fra skaldyr til hele fisk og alt derimellem. Desuden frisk frugt og bær, så er du klar til at slippe din indre franske skaldyrskok løs, så er det her, du handler ind.

Havet er ikke lige rundt om hjørnet, men madglade Paris har naturligvis markeder med alt det bedste fra havet. Arkivfoto: Nikolai Korzhov

Skal det være endnu mere nede på jorden, eller havbunden om man vil, så er markedet Marché Monge ved pladsen Place Monge.

Det er muligvis et af byens dyreste markeder, men her kan du være sikker på, at den mand som du køber fisken af, også har fanget den.

