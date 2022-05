Pas på de dødsensfarlige selfies

Det kan virke ganske harmløst at finde kameraet frem og tage en selfie for at dokumentere en ekstraordinær ferieoplevelse.

Men tag dig i agt.

Jagten på likes, kommentarer og anerkendelse på sociale medier kan koste dig og dine kære livet.

I løbet af de seneste år har især turister været ude for alvorlige selfie-ulykker, fordi de har udsat sig selv for fare i forsøget på at fange et billede af dem selv i en risikabel situation.

Nogle har nærmet sig farlige dyr, andre er faldet ned fra skrænten af en klippe, og så er der en del, der har trodset høje bølger og er endt direkte i druknedøden.

Farerne er mange, og der er efterhånden også talrige eksempler på de bizarre og livsfarlige selfie-situationer, folk udsætter sig selv for.

Hundredvis af dødsulykker

I perioden fra 2011 til 2017 var der minimum 259 personer, der døde, fordi de kom galt afsted, da de tog en selfie.

Det viser en undersøgelse af All India Institute of Medical Science i New Delhi fra 2018.

Dengang konkluderede forskerne bag studiet, at problemet var noget større, end tallene umiddelbart indikerede, og at der formentlig ville komme mange flere eksempler i årene, der kommer.

- Det er bare toppen af isbjerget, står der blandt andet i undersøgelsen.

- Der er mange ulykker, som aldrig rapporteres.

Selfie-fri turistspots

De sociale medier er i rivende udvikling, og vi kommer derfor næppe til at se mindre til udbredelsen af ekstraordinære selfies.

Spørgsmålet er så, hvordan man kommer de mange ulykker til livs.

I undersøgelsen fra All India Institute of Medical Science peger forskerne bag på, at man især bør sætte ind på populære turistmål, som udgør en potentiel fare.

- Selfies i sig selv er ikke farlige, men den adfærd, som de ansporer, er. Der er behov for, at vi uddanner folk og sørger for, at de forstår, hvor farligt det kan være, lyder det blandt andet i undersøgelsen.

- Selfie-fri zoner bør oprettes steder, hvor der færdes mange turister som for eksempel ved havet, på bjergtoppe eller høje bygninger, så man kan reducere antallet af selfie-dødsulykker.

Siden undersøgelsen blev publiceret, har flere lande taget de selfie-fri zoner til sig. Blandt andet kan man støde på skilte, der enten forbyder eller advarer mod selfies, i lande som Indien, Rusland, Japan, Ungarn, Australien og USA.

Sådan sker de fleste selfie-ulykker

De hyppigste dødsårsager ved selfie-ulykker er, at folk enten drukner, er uopmærksomme og bliver påkørt - oftest af tog - eller falder ned fra store højder.

De fleste ulykker sker i Indien, Rusland, USA og Pakistan. Omkring halvdelen af ulykkerne sker i Indien.

Gennemsnitsalderen blandt ofrene er på 23 år. Risikoen - eller måske risikovilligheden - for at omkomme i en selfie-ulykke falder markant, efter man har passeret de 30. Mænd er ofre i lidt over tre fjerdedele af ulykkerne.

