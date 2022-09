Pilot måtte advare: Stop med at sende nøgenbilleder

En amerikansk pilot satte foden ned og kom med advarsel over for passager, der sendte nøgenbilleder af sig selv til resten af flyet

Flypassagererne fik sig forleden en noget anderledes start på flyveturen mellem Houston i USA og Mexico.

Inden flyet lettede, begyndte en tilfældig mand på flyet tilsyneladende pludselig at sende nøgenbilleder af sig selv til resten af flyets passagerer via Apple's AirDrop-funktion, hvor man kan sende filer til andre iPhones i nærheden.

Det skriver CNN.

Det vides ikke, hvem der havde sendt billederne, eller hvorfor han mente, at hans medpassagerer skulle have glæden af at se ham nøgen.

Sikkert er det dog, at det ikke var noget, piloten ville finde sig i.

'Hør her, hvis det her fortsætter, mens vi stadig er på jorden, bliver jeg nødt til at køre tilbage til gaten, og så skal alle ud af flyet, og security bliver involveret. Og så er ferien ødelagt. Så hvad end det her AirDrop-halløj handler om, så stop med at sende nøgenbilleder, og lad os komme afsted.', kan man høre piloten sige over højtaleranlægget i en video på det sociale medie TikTok.

Fangede det på video

Videoen fra flyet blev delt på TikTok af en af passagererne, Teighlor Marsalis. Siden er videoen gået viralt og er blevet set næsten tre millioner gange på en uge.

Teighlor Marsalis fortæller til CNN, at hun selv afviste at modtage billedet, men en af hendes medpassagerer accepterede AirDrop-anmodningen og viste hende billedet, der rigtig nok var af en nøgen mand.

Men efter pilotens advarsel stoppede den ukendte og bramfri passager med at dele nøgenbilleder af sig selv, og flyet kunne lette uden yderligere problemer.

Flyselskabet Southwest Airlines udtalte efterfølgende, at 'passagerernes og mandskabets sikkerhed og velbefindende altid er Southwest-teamets højeste prioritet', skriver CNN.