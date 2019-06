Portvinens berusende hjemland

Kopke, Burmeister og Taylors.

De store portvinsmærker ligger på stribe, og ud foran skvulper de gamle portvinsbåde i floden Douro, der bryder Portugals næststørste by, Porto. Historisk blev bådene brugt til at fragte de gyldne dråber fra gårdene til Porto, hvorfra de blev transporteret videre ud i verden. I dag ligger de gamle træskibe mest til pynt.

Og der er ingen tvivl om, at det giver romantik til området, hvor turisterne gerne slentrer fra portvinshus til portvinshus ad de brolagte gader, mens kinderne bliver mere og mere røde. Ikke kun af solen.

Der findes kakler over alt i gaderne i såvel Porto som Lissabon. Her det klassiske huse fra gaderne i Porto. Foto: Peter Jeppesen

Porto har 2,1 millioner indbyggere, og ud over den lækre væske byder byen på gader, der kan tage pusten fra de fleste. Smukke er de, men de går op og ned, så selv en lille tur kan føles som en dagsrejse, hvis formen ikke er i top. Til gengæld kan man i rask trav nå igennem de obligatoriske turistfælder på et par dage.

Start eventuelt på Liberdade Square, der ud over de flotte bygninger byder på den absurditet at have en McDonald’s med nok en af de flotteste indretninger, som kæden kan byde på. Restauranten ligger i det, der engang hed Imperial Café, og som byder på højt til loftet og lysekroner.

Derfra kan du gå op til byens vartegn – Clérigos-tårnet, der er bygget i det 1700 århundrede, og som med sin placering giver udsigt over hele byen. Omend de 225 trin forceres i tæt selskab med øvrige turister, er det turen værd, og på toppen får du et 360-graders udsyn over byen.

Forbered dig på lidt ture op og ned, hvis du bruger benene rundt i Ports gader. Det er en by med bakker. Foto: Peter Jeppesen

Efterfølgende kan du gå forbi Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau og få den klassiske anretning bestående af en fiskebolle og et glas portvin. En fin formiddagssnack at gå videre på.

Fra tårnet er der ikke langt til den legendariske boghandel Livraria Lello, der regnes blandt verdens flotteste. Ulempen er, at selv i lavsæsonen snor køen sig afsted fra butikkens indgang, så kom tidligt, hvis du vil indenfor.

Ekstra Bladets udsendte med et klassisk sæt foran Clérigos Tårnet. Det består af portvin og en fiskebolle. Her med det lille twist, at der er ost i midten. Foto: Peter Jeppesen

Samme stil finder du på Majestic Café, der ligger et kvarters gang derfra. Her indtages maden med gamle træudskæringer og lysekroner. Til gengæld kommer du også til at betale overpris for den klassiske cafémad.

Gå du i stedet ned til floden, kan du med lidt snilde finde en god restaurant med en treretters menu, der ikke kommer meget over 150-200 kroner. I det hele taget er Porto ikke nogen dyr by at tage på ferie i.

Douro-floden skiller Porto på midten. På den ene side er portvinshusene, mens restauranter og det meste af den gamle by på denne side blander sig med turister, der nyder solen i byen. Peter Jeppesen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hovedstaden binder det hele sammen

Nye og gamle sporvogne mødes i gaderne ved Praça do Comércio i den portugisiske hovedstad Lissabon. Foto: Peter Jeppesen

Portugals hovedstad Lissabon har lidt af det hele fra resten af landet, og alligevel står den unik hen og er absolut et besøg værd. Også selvom du kun har et par dage i storbyen med 2,8 millioner indbyggere.

Turistbusserne har nemlig indtaget byen, og for cirka 150 kroner kan du komme let rundt til byens vigtigste seværdigheder. Ellers er der også de selvsamme løbehjul, der lige nu indtager større danske byer.

Fra toppen af Avenue da Liberdade ligger parken Jardim Amália Rodrigues, hvor folk i godt vejr tilbringer en dag i solen. Turen derop er stejl, hvis du ikke tager bussen, til gengæld har du udsigt over Atlanterhavet fra toppen og hele vejen ned.

Skal du shoppe, ligger det kendte center Centro Colombo ikke langt derfra, ellers bør du tage turen videre til Belém-området. Her finder du Belém Tower. Tårnet er fra det 16. århundrede, og sammen med Jerónimos-klostret er det optaget på Unescos liste over verdenskulturarv. Fra tårnets top er der god udsigt over såvel byen som vandet. Kom i god tid, da det er et attraktivt sted for turister.

Hvis du er til fodbold, huser byen to af Europas bedste klubhold – Benfica og Sporting Lissabon. Er du mere til byens pulserende liv, er der gode muligheder omkring Rua da Prata. De fleste gader er kuperede, så medbring gode vandresko.

Elevatoren Santa Justa ligner ikke Eiffeltårnet for ingenting. Det er designet af Raul Mesnier de Ponsard, der var under oplæring af Gustave Eiffel. Manden bag Paris’ kendte vartegn. Foto: Peter Jeppesen

Går det helt galt, kan du besøge Rua de Santa Justa, hvor elevatoren Santa Justa ligger. Det er en besynderlig konstruktion af stål, der tårner 20 meter op i luften. Den er designet af Raul Mesnier de Ponsard, der var under oplæring af Gustave Eiffel, der stod bag tårnet i Paris med samme navn.

De 20 meter op tager dog markant kortere tid, end det gør at forcere den tilhørende kø. Har du benene til det, kan det godt betale sig at gå op for at få udsigten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Knoglekapel og Portugals Venedig

Der er brugt ikke færre end 5000 skeletter til at bygge 'knoglekapellet'. Foto: Peter Jeppesen

Det er ikke specielt dyrt at leje en bil i Portugal og tage ud og se mere end Porto eller Lissabon.

Ekstra Bladets udsendte valgte at starte i Porto. Herfra blev det Aveiro, der bliver omtalt som Portugals Venedig. Det er måske en stramning, men hyggelig er byen, og ud over biler er der også vandløb igennem, hvor både fragter primært turister rundt.

Til gengæld er byen et stop værd, hvis du er til gode restauranter. Salpoente ligger nær vandet, og den vinder ved utrolig venlig betjening, fremragende mad og yderst venlige priser.

Oven på et måltid her går turen videre til Evora, der officielt er et af Unescos verdensarvområder.

Byen har 40.000 indbyggere, men den har en bymidte som er særdeles velbevaret, på trods af at den er snart 1000 år gammel.

Evora er omgivet af en bymur. Indenfor gemmer sig brostensbelagte gader, gamle bygninger og ældre lokale, der vanligt sidder og nyder den flotte midte.

I den mere makabre ende huser byen også Capela dos Ossos. Eller slet og ret: Knoglekapellet.

Her er brugt 5000 skeletter til at bygge kapellet op med, og der er brug for flere. Eller som det er formuleret:

’Nós Ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos.’ (’Vi knogler, der hviler her, venter på dine’, red.).

Området er landbrugsland, og du kan derfor godt gå på opdagelse i de mange vingårde, som knytter sig til området. Ellers er det altid en oplevelse værd at kigge rundt i de mange butikker, der sælger alt inden for kork. Om det er postkort, tasker eller sko.